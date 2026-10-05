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Satu-satunya bintang Arab: Pengumuman nominasi penghargaan Golden Boy di Eropa

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
LaLiga
A. Bouaddi
L. Karl
K. Alajbegovic
W. Zaire-Emery
M. Lewis-Skelly
Endrick
Estevao
Y. Diomande
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Barcelona Mendominasi, Penampilan Spesial dari Bintang Bayern Munich

Surat kabar Italia Tuttosport mengungkap daftar resmi yang memuat 25 kandidat final untuk penghargaan "Golden Boy" tahun 2026.

Sebanyak 25 pemain muda telah dinominasikan untuk bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi yang diberikan Tuttosport setiap tahun sejak 2003 kepada pemain Eropa terbaik di bawah usia 21 tahun, yang menampilkan performa luar biasa bersama klub dan tim nasional mereka sepanjang tahun.

Untuk dapat dinominasikan, pemain disyaratkan lahir pada tahun 2006 atau setelahnya, dan bermain di salah satu dari 25 liga besar Eropa selama periode penilaian.

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  • 25 Kandidat dalam Daftar Tuttosport untuk Penghargaan Golden Boy 2026

    Dari 25 pemain yang masuk nominasi dalam daftar akhir penghargaan "Golden Boy 2026", terdapat 8 talenta dari Liga Primer Inggris yang dipimpin oleh bintang asal Maroko Ayoub Bouaddi (Manchester City), dan di sampingnya hadir Estevao (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vuskovic (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), serta Charalampos Kostoulas (Brighton).

    Dari Liga Spanyol ada 6 pemain: Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martin (Real Sociedad), dan Xavi Espart (Barcelona).

    Kemudian ada 5 pemain dari Liga Jerman: Lennart Karl (Bayern Munich), Said El Mala (Koln), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart), dan Jован Jadu (Borussia Dortmund).

    Liga Italia diwakili oleh 3 pemain: Kenan Yildiz (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina), dan Rodrigo Mora (Roma).

    Liga Prancis hanya diwakili oleh satu pemain: Warren Zaire-Emery, bintang Paris Saint-Germain, sementara daftar 25 pemain itu dilengkapi oleh dua pemain dari Liga Portugal: Victor Froholdt (Porto) dan Gianluca Prestianni (Benfica).

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  • Dominasi Barcelona dan Spanyol, serta rekor khusus bintang Bayern

    Di tingkat negara, daftar 25 pemain yang lolos ke babak final mencakup perwakilan dari 14 negara, dengan Spanyol memuncaki daftar tersebut dengan empat pemain, diikuti Jerman, Brasil, dan Prancis dengan tiga pemain, kemudian Yunani dan Argentina dengan dua pemain.

    Terkait klub, Barcelona menjadi klub dengan perwakilan terbanyak dalam daftar ini dengan (3) pemain, sementara Lennart Karl (lahir 22 Februari 2008) pemain Bayern Munich merupakan kandidat termuda.

    Total nilai pasar 25 pemain yang lolos ke babak final mencapai 1.303.000.000 euro, meningkat sebesar 56,65% dibandingkan bulan Januari 2026 (832.300.000 euro), menurut situs Transfermarkt yang merupakan mitra dalam penyelenggaraan penghargaan ini.

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