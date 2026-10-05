Dari 25 pemain yang masuk nominasi dalam daftar akhir penghargaan "Golden Boy 2026", terdapat 8 talenta dari Liga Primer Inggris yang dipimpin oleh bintang asal Maroko Ayoub Bouaddi (Manchester City), dan di sampingnya hadir Estevao (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vuskovic (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), serta Charalampos Kostoulas (Brighton).
Dari Liga Spanyol ada 6 pemain: Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martin (Real Sociedad), dan Xavi Espart (Barcelona).
Kemudian ada 5 pemain dari Liga Jerman: Lennart Karl (Bayern Munich), Said El Mala (Koln), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart), dan Jован Jadu (Borussia Dortmund).
Liga Italia diwakili oleh 3 pemain: Kenan Yildiz (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina), dan Rodrigo Mora (Roma).
Liga Prancis hanya diwakili oleh satu pemain: Warren Zaire-Emery, bintang Paris Saint-Germain, sementara daftar 25 pemain itu dilengkapi oleh dua pemain dari Liga Portugal: Victor Froholdt (Porto) dan Gianluca Prestianni (Benfica).
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