Surat kabar Italia Tuttosport mengungkap daftar resmi yang memuat 25 kandidat final untuk penghargaan "Golden Boy" tahun 2026.

Sebanyak 25 pemain muda telah dinominasikan untuk bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi yang diberikan Tuttosport setiap tahun sejak 2003 kepada pemain Eropa terbaik di bawah usia 21 tahun, yang menampilkan performa luar biasa bersama klub dan tim nasional mereka sepanjang tahun.

Untuk dapat dinominasikan, pemain disyaratkan lahir pada tahun 2006 atau setelahnya, dan bermain di salah satu dari 25 liga besar Eropa selama periode penilaian.

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