Sam Allardyce mengkritik Mikel Arteta karena membagikan metode latihan Arsenal yang 'aneh' kepada publik

Meskipun mengakui nilai inovasi, Allardyce mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mempublikasikan taktik-taktik "aneh" ini justru menimbulkan tekanan eksternal yang tidak perlu. Ia membandingkan hal ini secara tajam dengan pendekatan Pep Guardiola yang lebih santai, dan menyiratkan bahwa penolakan Arteta untuk memberikan waktu istirahat tambahan kepada skuadnya mencerminkan kurangnya keyakinan internal.

Berbicara dalam podcast The Good, The Bad & The Football, Allardyce mengatakan: "Saya pikir dia melakukan beberapa hal aneh, sayangnya. Bukan berarti saya menentang hal-hal aneh, karena saya orang pertama yang mencobanya. Tapi dia mempublikasikannya, [seperti] dengan pena-pena itu. Saya tidak begitu yakin apa itu.

"Kali ini dia menggunakan AI, bukan? Saat mereka berlatih. Dan dia membiarkan media dan publik melihatnya. Saya suka inovasinya tapi tidak suka [itu] dipublikasikan… simpan saja untuk diri sendiri. Itu bisa berbalik menyerangnya. Mereka bisa bilang, ‘kamu membingungkan para pemain dengan semua hal itu.’

"Hal terbaik yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan Pep. Berikan mereka empat hari libur. Dia tidak memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri dan stafnya jika dia tidak melakukannya."



