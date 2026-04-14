Sam Allardyce mengkritik Mikel Arteta karena membagikan metode latihan Arsenal yang 'aneh' kepada publik
Latihan-latihan unik The Gunners menuai kritik
Arteta menjadi sorotan setelah beredarnya video yang memperlihatkan para bintang Arsenal melakukan latihan bola sambil menyeimbangkan pulpen dan berlatih dengan latar belakang TikTok yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Taktik-taktik yang tidak lazim ini muncul saat klub asal London Utara itu berusaha meraih gelar Liga Premier untuk pertama kalinya sejak musim 2003-04, namun kekalahan mengejutkan di kandang dari Bournemouth telah memunculkan pertanyaan mengenai fokus skuad. Para kritikus berpendapat bahwa metode yang intens dan tidak lazim tersebut mungkin menimbulkan kebingungan yang tidak perlu di antara para pemain menjelang akhir musim.
Allardyce mempertanyakan transparansi publik
Meskipun mengakui nilai inovasi, Allardyce mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mempublikasikan taktik-taktik "aneh" ini justru menimbulkan tekanan eksternal yang tidak perlu. Ia membandingkan hal ini secara tajam dengan pendekatan Pep Guardiola yang lebih santai, dan menyiratkan bahwa penolakan Arteta untuk memberikan waktu istirahat tambahan kepada skuadnya mencerminkan kurangnya keyakinan internal.
Berbicara dalam podcast The Good, The Bad & The Football, Allardyce mengatakan: "Saya pikir dia melakukan beberapa hal aneh, sayangnya. Bukan berarti saya menentang hal-hal aneh, karena saya orang pertama yang mencobanya. Tapi dia mempublikasikannya, [seperti] dengan pena-pena itu. Saya tidak begitu yakin apa itu.
"Kali ini dia menggunakan AI, bukan? Saat mereka berlatih. Dan dia membiarkan media dan publik melihatnya. Saya suka inovasinya tapi tidak suka [itu] dipublikasikan… simpan saja untuk diri sendiri. Itu bisa berbalik menyerangnya. Mereka bisa bilang, ‘kamu membingungkan para pemain dengan semua hal itu.’
"Hal terbaik yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan Pep. Berikan mereka empat hari libur. Dia tidak memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri dan stafnya jika dia tidak melakukannya."
Para pakar masih belum yakin
Pendapat tersebut juga disuarakan oleh legenda Manchester United Paul Scholes dan mantan striker Inggris Gary Lineker, yang keduanya berpendapat bahwa para pemain elit mungkin justru menganggap metode semacam itu mengganggu daripada membantu.
“Jika kami melakukan apa yang mereka lakukan sekarang, kami akan berpikir, ‘Apa sih yang sedang terjadi di sini?’ Kami akan berpikir manajer sudah gila,” kata Scholes.
Lineker menambahkan dalam podcast The Rest is Football: “Jika kamu melakukan sesuatu yang berbeda, lakukan di dalam tim. Jaga kerahasiaannya. Pastikan tidak ada yang merekamnya.”
Pertarungan penentu di Etihad
Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan 70 poin dari 32 pertandingan, namun tiga kekalahan dalam empat laga terakhir mereka telah sangat mengganggu momentum mereka. Mereka akan menghadapi laga tandang yang sangat berat ke markas City pada Minggu ini, di mana sebuah kekalahan akan memungkinkan tuan rumah memperkecil selisih poin menjadi hanya tiga poin dengan satu pertandingan lebih sedikit. Setelah pertandingan di Etihad, The Gunners harus melewati jadwal yang menantang, termasuk pertandingan kandang melawan Newcastle pada 25 April, diikuti dengan pertandingan di bulan Mei melawan Fulham, West Ham, Burnley, dan pertandingan terakhir musim ini melawan Crystal Palace.
Namun, The Gunners akan terlebih dahulu berusaha mencapai semifinal Liga Champions, saat mereka mempertahankan keunggulan agregat 1-0 atas Sporting pada leg kedua babak perempat final di Emirates pada Rabu.