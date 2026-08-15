Salah, Messi, dan Ronaldo: Mengapa Pemain Kini Lebih Penting daripada Logo Klub?

Keterikatan para penggemar sepakbola dengan klub-klub kini tidak lagi sekuat dulu, setelah muncul fenomena baru yang mulai menancapkan dirinya secara kuat, yaitu keterikatan para pendukung dengan para pemain dan bintang, lebih daripada keterikatan mereka dengan lambang klub yang jerseinya mereka kenakan.

Mungkin kepindahan bintang Argentina Lionel Messi ke Inter Miami menjadi contoh paling jelas dari fenomena ini, setelah transfer tersebut meraih kesuksesan pemasaran yang luar biasa. Akun-akun klub di platform media sosial mengalami pertumbuhan besar, jersei ludes terjual, dan harga tiket pertandingan pun melonjak secara mencolok.

Namun yang menarik, banyak dari penggemar baru itu tidak tertarik kepada Inter Miami karena klubnya sendiri, atau karena keterikatan mereka dengan kota Miami, melainkan karena kehadiran Messi di dalam skuad tim.