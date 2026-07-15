Rumah Lamine Yamal menjadi sasaran upaya pembobolan setelah Spanyol lolos ke final Piala Dunia

Upaya pembobolan tersebut terjadi di kediaman Yamal di Esplugues de Llobregat, Barcelona, tak lama setelah Spanyol mengalahkan Prancis di Texas. Meskipun sang pemain berada ribuan mil jauhnya untuk memperebutkan gelar tertinggi dalam sepak bola, tim pengamanan pribadinya tetap waspada penuh dan berhasil mencegah terjadinya kehilangan harta benda.

Menurut Euro News, petugas keamanan melihat dua orang bertudung di kamera CCTV saat mereka mencoba memanjat tembok keliling rumah mewah tersebut. Reaksi cepat para penjaga membuat para pencuri terkejut, sehingga mereka melarikan diri dari lokasi sebelum sempat masuk ke dalam rumah atau membawa kabur barang berharga apa pun.



