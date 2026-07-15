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Rumah Lamine Yamal menjadi sasaran upaya pembobolan setelah Spanyol lolos ke final Piala Dunia
Tindakan keamanan menggagalkan upaya pencurian
Upaya pembobolan tersebut terjadi di kediaman Yamal di Esplugues de Llobregat, Barcelona, tak lama setelah Spanyol mengalahkan Prancis di Texas. Meskipun sang pemain berada ribuan mil jauhnya untuk memperebutkan gelar tertinggi dalam sepak bola, tim pengamanan pribadinya tetap waspada penuh dan berhasil mencegah terjadinya kehilangan harta benda.
Menurut Euro News, petugas keamanan melihat dua orang bertudung di kamera CCTV saat mereka mencoba memanjat tembok keliling rumah mewah tersebut. Reaksi cepat para penjaga membuat para pencuri terkejut, sehingga mereka melarikan diri dari lokasi sebelum sempat masuk ke dalam rumah atau membawa kabur barang berharga apa pun.
- AFP
Penyelidikan polisi sedang berlangsung di Barcelona
Pihak berwenang setempat, khususnya Mossos d'Esquadra, segera diberitahu setelah para tersangka terlihat. Meskipun para penyusup berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba di lokasi, penyelidikan aktif kini sedang berlangsung untuk mengidentifikasi dan melacak keberadaan kedua orang yang mengenakan penutup kepala tersebut.
Para ahli forensik dan penyidik saat ini sedang memeriksa rekaman yang diambil oleh sistem pengawasan video di rumah mewah tersebut. Polisi berharap bukti digital tersebut akan memberikan detail yang cukup untuk melacak orang-orang yang terlibat dalam upaya perampokan di kediaman terkenal tersebut.
Sasaran yang sering menjadi incaran geng-geng terorganisir
Insiden ini bukanlah kasus yang terisolasi, karena beberapa properti lain di kawasan perumahan yang sama telah menjadi sasaran dalam beberapa bulan terakhir. Geng-geng terorganisir di seluruh Eropa terus mengincar rumah-rumah pesepakbola profesional, menyadari adanya barang-barang mewah bernilai tinggi, seperti perhiasan dan jam tangan, yang sering disimpan di dalamnya.
Yamal, yang sesekali membagikan sekilas kehidupan dan barang-barang mewahnya di media sosial, tanpa disadari telah menjadi sasaran kelompok-kelompok kriminal ini. Pencurian yang ditargetkan ini, terutama selama turnamen besar, telah menjadi kekhawatiran bagi para pemain yang mewakili tim nasional mereka di luar negeri.
- AFP
Sejarah rumah megah yang terkenal itu
Properti yang dimaksud sebelumnya milik mantan bek Barcelona Gerard Piqué dan bintang pop dunia Shakira. Properti tersebut kembali menjadi sorotan publik baru-baru ini ketika Yamal memamerkan rumah mewah tersebut tak lama sebelum berangkat ke Piala Dunia di Amerika Utara.
Sementara sang bintang berusia 19 tahun itu bersiap menghadapi pertandingan terbesar dalam kariernya di final, fokus di Catalonia tetap tertuju pada upaya memastikan keluarganya dan aset-asetnya terlindungi. Untuk saat ini, upaya yang gagal tersebut menjadi pengingat yang jelas akan risiko keamanan yang menyertai kemunculan pesat para talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola.
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