Ronald Koeman menyoroti ancaman Achraf Hakimi saat Belanda bersiap menghadapi laga sistem gugur yang 'panas' melawan Maroko

Skuad ini sangat menyadari atmosfer yang intens yang menanti mereka, dengan Van Hecke memperkirakan pertarungan sengit di Meksiko. Seperti dikutip NOSsaat menyoroti pertandingan tersebut, bek tersebut menyatakan: "Ini adalah pertandingan yang sangat saya nantikan. Inilah jenis pertandingan yang ingin Anda mainkan di Piala Dunia. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat panas."

Fokus taktis juga telah bergeser ke arah cara menghadapi para bintang lawan, dengan pelatih tim nasional Koeman menyatakan bahwa ia melihat ancaman besar terutama dari kapten Maroko, Hakimi. Sang manajer berkata: "Dia adalah bintang utama dan bek kanan yang sangat bagus, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapinya."

Kapten Virgil van Dijk dan gelandang Frenkie de Jong juga mengungkapkan rasa hormat yang besar terhadap lawan yang akan mereka hadapi, dengan Van Dijk mencatat: “Saya mengharapkan tim hebat dengan kualitas sepak bola yang tinggi, tetapi juga tim yang memiliki kelemahan.”

De Jong menambahkan: "Saya melihat mereka bermain melawan Brasil, dan saat itu mereka meninggalkan kesan yang sangat kuat bagi saya. Tentu saja, mereka mencapai semifinal di Piala Dunia terakhir, dan saya pikir mereka memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang indah."