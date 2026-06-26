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Ronald Koeman menyoroti ancaman Achraf Hakimi saat Belanda bersiap menghadapi laga sistem gugur yang 'panas' melawan Maroko
Oranje memastikan laga melawan Maroko
Belanda berhasil melewati pertandingan terakhir fase grup dengan mulus berkat kemenangan telak 3-1 atas Tunisia di Kansas City, sehingga memastikan tempat mereka di babak gugur. Bek baru Tottenham Hotspur, Jan Paul van Hecke, menandai momen tersebut dengan mencetak gol internasional pertamanya sebelum mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa menjelang tantangan berikutnya. Tim Belanda kini harus bertolak ke Monterrey untuk menghadapi tim Maroko yang tangguh dan memiliki kualitas teknis kelas atas.
- AFP
Pertandingan sengit yang memanas diperkirakan akan terjadi
Skuad ini sangat menyadari atmosfer yang intens yang menanti mereka, dengan Van Hecke memperkirakan pertarungan sengit di Meksiko. Seperti dikutip NOSsaat menyoroti pertandingan tersebut, bek tersebut menyatakan: "Ini adalah pertandingan yang sangat saya nantikan. Inilah jenis pertandingan yang ingin Anda mainkan di Piala Dunia. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat panas."
Fokus taktis juga telah bergeser ke arah cara menghadapi para bintang lawan, dengan pelatih tim nasional Koeman menyatakan bahwa ia melihat ancaman besar terutama dari kapten Maroko, Hakimi. Sang manajer berkata: "Dia adalah bintang utama dan bek kanan yang sangat bagus, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapinya."
Kapten Virgil van Dijk dan gelandang Frenkie de Jong juga mengungkapkan rasa hormat yang besar terhadap lawan yang akan mereka hadapi, dengan Van Dijk mencatat: “Saya mengharapkan tim hebat dengan kualitas sepak bola yang tinggi, tetapi juga tim yang memiliki kelemahan.”
De Jong menambahkan: "Saya melihat mereka bermain melawan Brasil, dan saat itu mereka meninggalkan kesan yang sangat kuat bagi saya. Tentu saja, mereka mencapai semifinal di Piala Dunia terakhir, dan saya pikir mereka memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang indah."
Para pemain Eredivisie bersiap untuk reuni
Pertandingan yang akan datang ini memiliki makna pribadi yang mendalam bagi beberapa pemain di skuad Maroko yang mengembangkan karier mereka di liga utama Belanda. Gelandang Maroko Ismael Saibari, yang sedang menyelesaikan transfer musim panasnya ke Bayern Munich, menyambut baik hasil undian tersebut bersama mantan rekan setimnya, Anass Salah-Eddine.
Saibari mengakui: "Saya akan bertemu dengan beberapa teman, yang tentu saja sangat menyenangkan. Namun, saya belum terlalu memperhatikan permainan Belanda; saya akan mendengarkan penjelasan dari manajer mengenai taktik apa yang akan diterapkan."
Salah-Eddine menggemakan perasaan hangat tersebut, sambil menambahkan: "Tentu saja ini pertandingan yang luar biasa. Saya akan bermain melawan teman-teman terbaik saya. Belanda adalah tim yang hebat, tapi saya merasa hal yang sama tentang tim kami."
- Getty Images Sport
Uji tekanan di Monterrey menanti
Belanda akan menghadapi ujian berat atas kemampuan mereka di turnamen ini saat mereka memasuki atmosfer yang memukau di Monterrey pada hari Selasa untuk menghadapi Maroko. Tim asuhan Koeman harus mampu menanggapi intensitas yang ditunjukkan oleh juara Afrika tersebut sejak peluit pertama dibunyikan, guna menahan tekanan di awal pertandingan dan menjaga harapan mereka untuk meraih gelar juara tetap hidup.