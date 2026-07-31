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Rodri Man City GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Menjual Rodri ke Real Madrid akan meninggalkan masalah besar di lini tengah bagi Enzo Maresca di Man City

Analysis
Manchester City
Rodri
E. Maresca
FEATURES
Premier League
Real Madrid
LaLiga
Spain

Manchester City sudah memasuki babak yang tak menentu saat mereka beradaptasi dengan kehidupan pasca Pep Guardiola, namun transisi yang sudah berat itu mungkin akan menjadi jauh lebih sulit. Pasalnya, gelandang andalan Rodri bisa saja segera hijrah ke Real Madrid, yang optimistis mampu merampungkan kesepakatan spektakuler untuk kapten juara Piala Dunia asal Spanyol tersebut.

Penampilan konsisten pemain berusia 30 tahun itu di Amerika Utara telah meyakinkan Real Madrid untuk kembali menyalakan minat mereka pada target lama tersebut, dan mereka dikabarkan yakin akan mampu mendatangkannya ke Bernabeu sebelum tenggat transfer pada 1 September.

Ada nuansa bahwa kepergian Rodri sudah tak terelakkan; keputusan Guardiola untuk mundur menandai berakhirnya sebuah era bagi City, dengan sejumlah pilar lain juga hengkang, dan pemain Spanyol itu memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad setelah sempat menggoda kepindahan kembali ke tanah air dan kota kelahirannya pada awal 2026.

"Apakah saya ingin bermain di Spanyol lagi, di LaLiga, di Madrid? Saya ingin kembali, ya, tentu saja," ujarnya kepada wartawan saat jeda internasional Maret. Berbicara secara khusus soal kepindahan ke Real, ia menambahkan: "Anda tidak bisa menolak salah satu klub terbaik di dunia."

Ini sudah menjadi musim panas penuh perubahan besar bagi City, karena kepergian Guardiola meninggalkan lubang yang tak tergantikan, tetapi kehilangan sang maestro lini tengah mereka akan menambah ketidakpastian atas apa yang menanti saat mereka memulai kehidupan di bawah Enzo Maresca.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Tak Tergantikan

    Karier Rodri sempat terganggu secara signifikan oleh cedera robekan ACL yang ditakuti, yang ia alami pada September 2024, sebulan sebelum ia mengangkat trofi Ballon d'Or di Paris, dengan serangkaian cedera kecil yang menyusul sebagian besar menghalanginya untuk kembali menemukan ritme permainannya.

    City akan menunjuk absennya gelandang itu secara sporadis dan kebutuhan berulang untuk menariknya kembali ke lapangan secara perlahan sebagai bagian besar dari alasan mengapa mereka tidak mampu meraih gelar liga sejak musim 2023-24, sebelum masalah cederanya bermula, padahal sebelumnya mereka begitu mendominasi. Ia hanya pernah absen dalam tujuh laga untuk klub sebelum itu.

    Namun, Rodri memberikan pengingat tepat waktu tentang apa yang mampu ia lakukan di panggung terbesar sekalipun pada musim panas ini - persis seperti yang diprediksi Guardiola pada Oktober tahun lalu ketika ia berkata: "Di Piala Dunia, ia akan menjadi Rodri terbaik, dan musim depan ia akan menjadi Rodri terbaik."

    Pemain berusia 30 tahun itu berperan penting dalam kemenangan Spanyol di Piala Dunia di Amerika Utara, mengatur tempo dari posisi terdalam lini tengah untuk tim asuhan Luis de la Fuente dan mementahkan tak terhitung banyaknya serangan lawan.

    Ini adalah bukti tambahan, jika kita memang membutuhkannya, bahwa Rodri akan benar-benar tak tergantikan bagi City ketika waktunya tiba baginya untuk pergi. Dan mereka mungkin saja akan kehilangan "Rodri terbaik" jika ia merasa bahwa momen itu telah tiba setelah era gemilang Guardiola berakhir, dengan hanya menyisakan satu tahun dari kontraknya.

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  • RodriGetty Images

    'Setiap manajer menginginkan Rodri'

    Di sisi lain, pengganti Guardiola, yakni mantan pelatih tim utama City dan bos Chelsea Maresca, sama sekali tidak terkejut dengan adanya ketertarikan terhadap tulang punggung lini tengahnya, meski sebenarnya ia semestinya jauh lebih khawatir soal potensi kepergian sang pemain.

    "Pertama-tama saya harus katakan, bahwa di sekitar pemain besar selalu ada spekulasi, jadi saya tidak khawatir soal itu," ujar juru taktik asal Italia tersebut dalam konferensi pers pertamanya sejak mulai bekerja di City Campus. "Menurut saya itu normal, terlebih karena mereka memenangi Piala Dunia, karena ia adalah salah satu pemain terbaik.

    "Saya rasa setiap manajer ingin memiliki Rodri karena ia adalah pemain top. Tapi sekarang, operasi pada hari Senin [di punggungnya]. Ia butuh liburan, ia butuh istirahat dan pemulihan, lalu ia akan kembali bersama kami."

    Yang harus diingat oleh manajer baru itu adalah bahwa Rodri sudah dan akan terus menjadi sosok esensial bagi cara bermain City, berpindah-pindah di antara berbagai peran dalam sistem Maresca yang khas cair dan memicu serangan dari lini dalam, belum lagi kualitas kepemimpinan yang ia bawa sebagai kapten peraih gelar Piala Dunia.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Butuh perombakan

    Selain Rodri dan pemain anyar seharga £116 juta ($155 juta) Elliot Anderson, Maresca tidak mewarisi skuad City yang dianugerahi banyak gelandang dengan kualitas yang dibutuhkan untuk meneruskan peran sang pemain Spanyol tersebut, dan hal itu semestinya menjadi kekhawatiran serius bagi sang pelatih jika maestronya benar-benar kembali ke tanah airnya musim panas ini.

    Pengganti serupa yang diharapkan, Nico Gonzalez, yang sebagian direkrut untuk menutupi absennya sang rekan senegaranya akibat cedera ACL, menjadi salah satu titik buram dari belanja jor-joran City pada Januari 2025, tampaknya gagal meninggalkan kesan yang bertahan lama pada Guardiola dan menghabiskan sebagian besar paruh kedua musim lalu duduk di bangku cadangan. Ada anggapan bahwa ia bisa dijual.

    Tijjani Reijnders pun gagal tampil impresif secara konsisten setelah memulai dengan cepat menyusul kepindahannya senilai £46 juta dari AC Milan musim panas lalu, dan juga mendapati dirinya lebih banyak memainkan peran figuran setelah pergantian tahun. Diperkirakan harapannya adalah ia dapat tampil lebih baik musim depan setelah beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Inggris.

    Lalu ada Mateo Kovacic, Rico Lewis, dan Kalvin Phillips, yang kabarnya semuanya dianggap tidak lagi dibutuhkan di Etihad. Jika Anda juga mengeluarkan Rodri dari persamaan lini tengah, maka City tiba-tiba akan memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bursa transfer.

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  • Elliot Anderson England 2026Getty

    Kesempatan bagi Anderson?

    Meski tentu ia akan senang bermain bersama Rodri, Anderson akan melihat peluang untuk memantapkan diri sebagai gelandang jangkar baru klub jika sang peraih Ballon d'Or benar-benar hijrah ke Madrid.

    Sepanjang kebangkitan pesatnya di Nottingham Forest, yang membuatnya menjadi bagian penting dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel, pemain berusia 23 tahun itu dengan cepat memantapkan diri sebagai salah satu gelandang serba bisa terbaik saat ini, dengan kemampuannya sebagai playmaker bertahan yang agresif membuatnya menonjol secara khusus.

    Musim lalu di Premier League, Anderson merebut penguasaan bola lebih banyak dari siapa pun (306) dan memenangkan duel terbanyak (297), sementara ia tetap memuncaki daftar kreativitas untuk Forest meski ada Morgan Gibbs-White, dengan menciptakan 54 peluang bagi rekan-rekan setimnya, sembilan di antaranya merupakan peluang emas. Di Piala Dunia 2026, ia mencatatkan tekel terbanyak bersama pemain lain (18), gelar yang ia bagi bersama Rodri sendiri.

    Singkatnya, ia bisa melakukan segalanya, dan ia tampak siap memikul tanggung jawab menjadi poros lini tengah baru City jika sang pemain Spanyol itu pergi.

    Namun, ia bisa saja mendapat dukungan. Dikabarkan bahwa klub mungkin akan mempercepat kedatangan target gelandang bertahan Ayyoub Bouaddi, bintang yang mencuat dalam kampanye Piala Dunia Maroko, tergantung pada apa yang terjadi dengan Rodri. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa mereka akan langsung meminjamkan kembali pemain 18 tahun itu ke Lille.

  • Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

    Transisi yang sulit

    Kendati demikian, Man City sebentar lagi akan menjalani apa yang pasti menjadi masa transisi yang berat di bawah manajer baru mereka, dengan Guardiola meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan di jantung klub. Kehilangan satu lagi anggota senior skuad hanya akan membuat hal itu semakin sulit.

    Sosok-sosok penting di ruang ganti, Bernardo Silva - yang ditunjuk sebagai kapten musim lalu - dan John Stones sudah lebih dulu pergi seusai kontrak mereka berakhir, masing-masing bergabung dengan Madrid dan Inter, sehingga membuat Maresca kehilangan dua pemimpin yang terbiasa meraih gelar.

    Jika digabungkan dengan kepergian penuh emosi dari Guardiola, itu sudah menjadi perubahan besar bagi City. Mempertahankan Rodri setidaknya akan memberikan sedikit ketenangan, tetapi sekadar wacana tentang kepergiannya benar-benar menegaskan besarnya tantangan yang ada.

    Petinggi klub bertekad menghindari tingkat ketidakstabilan yang menimpa klub-klub seperti Manchester United dan Arsenal setelah manajer legendaris mereka masing-masing, Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger, mundur, tetapi tidak ada jaminan bahwa Maresca akan meraih kesuksesan gemilang mengingat masa jabatannya yang naik-turun di Chelsea.

    Banyak hal akan bergantung pada kesinambungan yang sangat dibutuhkan di sekitar sang pelatih asal Italia itu, tetapi potensi kepindahan Rodri ke Real Madrid hanya akan menambah kekacauan.

  • Enzo MarescaGetty

    'Beri waktu'

    Kendati demikian, Maresca tetap tenang saat mempersiapkan diri untuk apa yang bakal menjadi tantangan terbesar dalam kariernya sebagai pelatih hingga saat ini.

    "Saya ingin mengatakan bahwa ini sebuah kehormatan, karena alasan klub memutuskan memilih saya, itu merupakan kehormatan," ujarnya ketika ditanya soal mengikuti jejak Guardiola. "Sudah berkali-kali saya katakan, saya menganggap Pep sebagai pelatih terbaik di dunia dalam 20-25 tahun terakhir. Ini sebuah tantangan.

    "Selain itu, para pelatih yang bertahun-tahun berada di klub yang sama dalam sejarahnya juga sedikit kesulitan. Sir Alex, Arsene. Namun ini juga merupakan tantangan untuk melakukan hal-hal yang tepat."

    Apa pun yang terjadi, mantan pelatih kepala Chelsea itu meyakini "waktu" akan menjadi kuncinya. "Saya cukup mengenal baik organisasinya dan orang-orang di dalam klub sejak bertahun-tahun lalu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika sebuah klub hanya memiliki tiga [sic] pelatih dalam hampir 20 tahun, itu menunjukkan betapa seriusnya [mereka]. Strukturnya paham untuk memberi waktu bagi segalanya.

    "Organisasi adalah hal yang utama. Klub dan organisasi ini hanya memiliki tiga [sic] pelatih dalam 17 tahun. Itu tidak lazim dan tidak sering terjadi. Saya yakin kami dapat terus melakukan pekerjaan yang hebat dan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan dalam 14, 15 tahun terakhir sejak Roberto Mancini berada di sini."

    Meski bersikap santai, musim depan akan menjadi perjalanan yang penuh gejolak di Etihad. Maresca akan sangat berharap Rodri berada di sisinya.