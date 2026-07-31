Penampilan konsisten pemain berusia 30 tahun itu di Amerika Utara telah meyakinkan Real Madrid untuk kembali menyalakan minat mereka pada target lama tersebut, dan mereka dikabarkan yakin akan mampu mendatangkannya ke Bernabeu sebelum tenggat transfer pada 1 September.

Ada nuansa bahwa kepergian Rodri sudah tak terelakkan; keputusan Guardiola untuk mundur menandai berakhirnya sebuah era bagi City, dengan sejumlah pilar lain juga hengkang, dan pemain Spanyol itu memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad setelah sempat menggoda kepindahan kembali ke tanah air dan kota kelahirannya pada awal 2026.

"Apakah saya ingin bermain di Spanyol lagi, di LaLiga, di Madrid? Saya ingin kembali, ya, tentu saja," ujarnya kepada wartawan saat jeda internasional Maret. Berbicara secara khusus soal kepindahan ke Real, ia menambahkan: "Anda tidak bisa menolak salah satu klub terbaik di dunia."

Ini sudah menjadi musim panas penuh perubahan besar bagi City, karena kepergian Guardiola meninggalkan lubang yang tak tergantikan, tetapi kehilangan sang maestro lini tengah mereka akan menambah ketidakpastian atas apa yang menanti saat mereka memulai kehidupan di bawah Enzo Maresca.