Rodri Ungguli Vinicius Jr Di Ballon D'Or, Pep Guardiola: Mungkin Seharusnya Yang Menang...

GettyMuhammad Zaki dan Gill ClarkRodri Ungguli Vinicius Jr Di Ballon D'Or, Pep Guardiola: Mungkin Seharusnya Yang Menang...Vinicius JuniorP. GuardiolaBallon d'OrManchester CityReal MadridPremier LeagueRodriManajer Manchester City Pep Guardiola urun suara terkait polemik Ballon d'Or setelah Rodri mengalahkan Vinicius Junior.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowRodri raih Ballon d'Or, Vinicius finis keduaReal Madrid tak terima, pilih boikotGuardiola urun suara soal polemikGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarangArtikel dilanjutkan di bawah ini