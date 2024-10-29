Vinicius Rodri PepGetty
Muhammad Zaki dan Gill Clark

Rodri Ungguli Vinicius Jr Di Ballon D'Or, Pep Guardiola: Mungkin Seharusnya Yang Menang...

Vinicius JuniorP. GuardiolaBallon d'OrManchester CityReal MadridPremier LeagueRodri

Manajer Manchester City Pep Guardiola urun suara terkait polemik Ballon d'Or setelah Rodri mengalahkan Vinicius Junior.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

  • Rodri raih Ballon d'Or, Vinicius finis kedua
  • Real Madrid tak terima, pilih boikot
  • Guardiola urun suara soal polemik
GOAL Indonesia hadir di WhatsApp Channel
Ikuti sekarang
Artikel dilanjutkan di bawah ini