Rayan Ait-Nouri bertekad menjadi pencetak gol reguler untuk Manchester City di bawah Enzo Maresca

Berbicara kepada situs resmi klub tentang ambisinya untuk lebih sering mencetak gol di bawah asuhan Maresca, Ait-Nouri menegaskan komitmennya untuk terus berkembang.

Ketika ditanya apakah ia berharap bisa mencetak gol secara reguler, mantan pemain Wolverhampton Wanderers itu mengungkapkan: "Saya ingin. Itu adalah gol pertama saya untuk City, dan itu adalah bagian dari permainan yang benar-benar saya nikmati. Saya selalu berusaha bermain dengan cara yang menyerang, tetapi saya tidak mencetak gol sepanjang waktu.

"Itu adalah sensasi yang luar biasa bagi saya, dan saya ingin belajar setiap hari, bekerja lebih dan lebih keras untuk menambahkan sebanyak mungkin ke dalam permainan saya."