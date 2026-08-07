Penta Press
Diterjemahkan oleh
Rayan Ait-Nouri bertekad menjadi pencetak gol reguler untuk Manchester City di bawah Enzo Maresca
Ait Nouri mencetak gol perdananya
Ait-Nouri mencetak gol pertamanya untuk City saat menang 3-1 atas K-League All-Stars dalam laga pramusim di Asia, dengan Tijjani Reijnders dan Divin Mubama juga ikut mencetak gol. Bek internasional Aljazair itu bergabung dengan klub pada Juni 2025 dan kemudian mencatatkan 31 penampilan kompetitif di semua ajang, termasuk Piala Dunia Antarklub. Meski menyumbang lima assist dari 30 peluang yang diciptakannya selama musim debutnya, kontribusi tembakannya hanya menghasilkan 1,1 expected goals (xG) dari total 19 percobaan.
- Penta Press
Target Aljazair incar lebih banyak gol
Berbicara kepada situs resmi klub tentang ambisinya untuk lebih sering mencetak gol di bawah asuhan Maresca, Ait-Nouri menegaskan komitmennya untuk terus berkembang.
Ketika ditanya apakah ia berharap bisa mencetak gol secara reguler, mantan pemain Wolverhampton Wanderers itu mengungkapkan: "Saya ingin. Itu adalah gol pertama saya untuk City, dan itu adalah bagian dari permainan yang benar-benar saya nikmati. Saya selalu berusaha bermain dengan cara yang menyerang, tetapi saya tidak mencetak gol sepanjang waktu.
"Itu adalah sensasi yang luar biasa bagi saya, dan saya ingin belajar setiap hari, bekerja lebih dan lebih keras untuk menambahkan sebanyak mungkin ke dalam permainan saya."
Peran tingkat lanjut membantu fleksibilitas
Dalam kerangka taktik Maresca, pemain 25 tahun itu dimainkan dalam peran yang lebih maju di belakang penyerang Mubama, dengan berduet bersama Phil Foden dan Antoine Semenyo. Kemenangan City atas K-League XI menjadi hasil positif pertama mereka di bawah kepemimpinan Maresca, dan mereka akan menutup tur pramusim dengan laga menantang melawan Atletico Madrid pada Minggu.
Mengenai laga persahabatan bergengsi tersebut, Ait-Nouri menambahkan: "Itu akan menjadi pertandingan yang berbeda dari dua pertandingan terakhir. Kami sangat menikmati bermain dalam laga seperti ini melawan salah satu tim yang lebih baik di Eropa; ini akan sangat membantu kami mempersiapkan diri untuk musim depan.
"Kami tahu level Atletico, dan akan bagus bisa melawan mereka sebelum kami menghadapi Arsenal pekan depan."
- Matrix Images
Ujian Community Shield menanti
City akan menuntaskan tur Asia mereka melawan Atletico sebagai pemanasan terakhir sebelum menjalani laga resmi kompetitif pertama mereka pada musim baru. Tim asuhan Maresca dijadwalkan menghadapi Arsenal di Community Shield pada 16 Agustus di Principality Stadium. Pertandingan itu akan menjadi tolok ukur nyata untuk menilai ketajaman fisik City dan pendekatan taktik baru mereka menjelang dimulainya Premier League.
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