Rating pemain Paris Saint-Germain vs Le Mans: Khvicha Kvaratskhelia dan Maghnes Akliouche memicu lonjakan pada babak kedua

Paris Saint-Germain mempertahankan tren positif mereka di Ligue 1 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Le Mans, meski skor akhir itu menutupi periode ketegangan nyata pada babak kedua. Enrique memilih perpaduan pemain muda dan pengalaman, yang awalnya membuahkan hasil ketika Lucas Beraldo menuntaskan penalti pada menit ke-19.

Klub Paris itu mendominasi penguasaan bola, mencatatkan 73 persen possession dan menghasilkan 4,10 Expected Goals (xG) yang mengesankan, tetapi mereka kurang tajam dalam penyelesaian akhir untuk mengunci pertandingan sebelum jeda.

Pertandingan berbelok tak terduga pada menit ke-54 ketika Louis Mafouta membungkam Parc des Princes lewat gol penyeimbang, memanfaatkan salah satu dari sedikit kelengahan di lini belakang PSG. Namun, fleksibilitas taktik Enrique terlihat jelas karena pergantiannya langsung mengembalikan kendali.

Khvicha Kvaratskhelia memberi dampak instan dari bangku cadangan untuk mengembalikan keunggulan, lalu disusul gol penentu Maghnes Akliouche yang memastikan hasil akhir, meski Desire Doue gagal mengeksekusi penalti pada akhir laga.