Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084350229.jpgZUMA Press Wire
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Paris Saint-Germain vs Le Mans: Khvicha Kvaratskhelia dan Maghnes Akliouche memicu lonjakan pada babak kedua

Paris Saint-Germain
Player ratings
Le Mans
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Ligue 1
K. Kvaratskhelia
Luis Enrique

Paris Saint-Germain mengatasi tekanan singkat untuk mengamankan kemenangan -1 atas Le Mans di Parc des Princes. Setelah awal yang dominan dan gol penyama kedudukan pada babak kedua dari tim tamu, kecemerlangan individu dari bangku cadangan membalikkan keadaan bagi tim asuhan Luis Enrique.

Paris Saint-Germain mempertahankan tren positif mereka di Ligue 1 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Le Mans, meski skor akhir itu menutupi periode ketegangan nyata pada babak kedua. Enrique memilih perpaduan pemain muda dan pengalaman, yang awalnya membuahkan hasil ketika Lucas Beraldo menuntaskan penalti pada menit ke-19.

Klub Paris itu mendominasi penguasaan bola, mencatatkan 73 persen possession dan menghasilkan 4,10 Expected Goals (xG) yang mengesankan, tetapi mereka kurang tajam dalam penyelesaian akhir untuk mengunci pertandingan sebelum jeda.

Pertandingan berbelok tak terduga pada menit ke-54 ketika Louis Mafouta membungkam Parc des Princes lewat gol penyeimbang, memanfaatkan salah satu dari sedikit kelengahan di lini belakang PSG. Namun, fleksibilitas taktik Enrique terlihat jelas karena pergantiannya langsung mengembalikan kendali.

Khvicha Kvaratskhelia memberi dampak instan dari bangku cadangan untuk mengembalikan keunggulan, lalu disusul gol penentu Maghnes Akliouche yang memastikan hasil akhir, meski Desire Doue gagal mengeksekusi penalti pada akhir laga.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Kiper & Pertahanan

    Matvey Safonov - 7/10

    Malam yang relatif tenang bagi penjaga gawang asal Rusia itu, yang sebagian besar hanya menjadi penonton selama 50 menit pertama. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan gol penyeimbang Mafouta yang diselesaikan dengan baik, saat lini pertahanan membiarkannya terekspos. Ia menutup laga dengan dua penyelamatan, tetapi kontribusi utamanya adalah menjaga permainan tetap mengalir selama PSG menjalani periode penguasaan bola yang panjang.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Sang kapten pada laga ini memberikan kontribusi menyerang berintensitas tinggi seperti biasanya dari sisi kanan. Hakimi menjadi sosok krusial dalam dominasi babak pertama, berperan lebih sebagai playmaker tambahan ketimbang bek sayap tradisional. Ia digantikan pada menit ke-72 setelah penampilan yang membuatnya terus-menerus meregangkan blok rendah Le Mans.

    Illia Zabarnyi - 6/10

    Penampilan yang solid dari pemain internasional Ukraina itu, yang mencatatkan beberapa intersep penting. Namun, ia akan kecewa dengan kegagalan kolektif dalam mengawal pergerakan Mafouta untuk gol Le Mans. Selain kelengahan itu, ia terlihat nyaman dalam menghadapi bola-bola langsung dan menjaga garis pertahanan tinggi.

    Lucas Hernandez - 7/10

    Pemain veteran itu memberikan determinasi dan disiplin taktis yang dibutuhkan untuk mengatasi sesekali serangan balik Le Mans. Penempatannya sangat baik, dan ia proaktif melangkah ke lini tengah untuk meredam bahaya sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.

    Lucas Digne - 7/10

    Digne memberikan lebar permainan dan kualitas umpan silang dari sisi kiri, meski mungkin tidak seagresif Hakimi di sisi seberang. Ia menjadi opsi yang andal bagi lini tengah, memastikan PSG bisa mendaur ulang penguasaan bola dengan cepat saat Le Mans bermain sangat dalam.

  • imago-sport-1084347733.jpgAnadolu Agency

    Gelandang

    Lucas Beraldo - 7/10

    Dimainkan dalam peran bertahan tetapi tetap maju dengan penuh niat, Beraldo menunjukkan ketenangan luar biasa untuk melangkah maju dan mencetak gol pembuka dari titik penalti pada menit ke-19. Ia digantikan sesaat sebelum laga memasuki satu jam ketika Enrique berupaya menambah daya gedor setelah gol penyeimbang.

    David Fernandez - 6/10

    Fernandez memainkan peran sebagai metronom pada babak pertama, menjaga bola terus bergerak dengan efisien. Meski ia tidak memiliki umpan mematikan untuk membelah lini, kedisiplinan strukturalnya memungkinkan Neves dan Godts bergerak ke area yang lebih berbahaya. Ia dikorbankan pada menit ke-58 dalam pergantian ganda.

    Joao Neves - 7/10

    Pemain muda ini terus mengesankan dengan keamanan teknik dan kesadaran ruangnya. Neves menjadi ruang mesin lini tengah PSG selama nyaris satu jam, terus-menerus meminta bola dan berusaha memicu transisi vertikal. Ia ditarik keluar pada menit ke-58 ketika Enrique beralih kepada para bintang seniornya.

  • imago-sport-1084342699.jpgZUMA Press Wire

    Serangan

    Mika Godts - 6/10

    Penampilan Godts menjanjikan dari sisi energi dan niat, dengan ia bekerja keras untuk menghubungkan lini tengah dan lini serang. Ia menemukan ruang dengan baik, tetapi sesekali kesulitan dalam umpan akhirnya saat menghadapi kotak penalti Le Mans yang padat. Ia digantikan oleh Kvaratskhelia pada menit ke-59.

    Maghnes Akliouche - 8/10

    Pemain paling menonjol di antara para penyerang inti. Akliouche terus menjadi ancaman bagi tim tamu, dan ia mencetak gol yang layak didapatkan berkat penampilannya pada menit ke-68 untuk mengubah skor menjadi 3-1. Kemampuannya berputar di ruang sempit dan menusuk ke jantung pertahanan menjadi katalis bagi sebagian besar permainan terbaik PSG.

    Ferran Torres - 6/10

    Malam yang membuat frustrasi bagi pemain Spanyol itu, yang memimpin lini depan tetapi gagal mencatatkan namanya di papan skor meski PSG melepaskan total 22 tembakan. Pergerakannya cerdas, sering menarik bek keluar dari posisi untuk membuka ruang bagi Akliouche dan yang lainnya, tetapi ia tidak memiliki ketajaman penyelesaian yang dibutuhkan di sepertiga akhir.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Warren Zaire-Emery - 7/10

    Masuk pada menit ke-58, kekuatan fisiknya dan kemampuannya membawa bola langsung mengembalikan keunggulan PSG setelah gol penyama kedudukan Le Mans. Ia menghadirkan rasa urgensi yang sempat hilang.

    Fabian Ruiz - 6/10

    Masuk bersama Zaire-Emery untuk memberikan keseimbangan yang lebih baik dan menjaga penguasaan bola. Ia membantu menstabilkan lini tengah dalam periode kacau setelah gol 1-1.

    Vitinha - 7/10

    Menambahkan sentuhan kreativitas yang lebih matang saat ia masuk pada menit ke-59. Visinya membantu membongkar pertahanan Le Mans untuk dua gol terakhir.

    Khvicha Kvaratskhelia - 8/10

    Pengubah permainan yang sesungguhnya. Dalam waktu dua menit setelah masuk pada menit ke-59, ia mencetak gol untuk membawa PSG unggul 2-1. Permainannya yang direct dan penuh flair terlalu sulit diatasi oleh pertahanan Le Mans yang mulai kelelahan.

    Desire Doue - 5/10

    Penampilan singkat yang naik turun dari penyerang muda ini. Meski terlihat hidup setelah masuk pada menit ke-72, ia menyia-nyiakan peluang emas untuk menambah gol keempat dari titik penalti pada masa injury time.

    Luis Enrique - 8/10

    Sang pelatih layak mendapat pujian besar atas pergantian pemain proaktif yang dilakukannya. Menyadari laga mulai lepas dari kendali saat skor 1-1, keputusannya memasukkan Kvaratskhelia dan Zaire-Emery mengubah potensi hasil imbang menjadi kemenangan nyaman. Susunan taktiknya menghasilkan xG sebesar 4,10, membuktikan sistemnya menciptakan banyak peluang.

Champions League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Ligue 1
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Toulouse crest
Toulouse
TFC