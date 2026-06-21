Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Bellingham's chip on shoulderGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

"Rasa dendam" Jude Bellingham merupakan kabar buruk bagi para pesaing Inggris di Piala Dunia

Analysis
England
J. Bellingham
World Cup
FEATURES
England vs Ghana

Jude Bellingham menikmati setiap momennya setelah peluit akhir dibunyikan. Ia menatap ke arah tribun, di mana terdapat lautan penggemar Inggris yang mengesankan yang telah menyeberangi Samudra Atlantik menuju kota metropolitan Dallas yang semarak, dan para pendukung itu sedang bernyanyi. Lagu 'Wonderwall' dari Oasis memenuhi udara — dibantu oleh akustik di Stadion Dallas yang tertutup — dan Bellingham membiarkan senyuman singkat melintas di bibirnya. Ia telah menjadi penentu kemenangan melawan Kroasia, dan ia menyadarinya.

Gol Bellingham di babak kedua—yang tercipta berkat umpan brilian dari Elliot Anderson namun diselesaikan melalui sprint dahsyat gelandang Real Madrid itu di sayap kanan—membawa Inggris unggul 3-2 tak lama setelah babak kedua dimulai. Ada nuansa kepemimpinan yang kuat dalam gol tersebut, karena Bellingham menunjukkan bahwa ia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih gigih daripada lawan-lawannya.

Itulah yang dibawa Bellingham ke tim Inggris ini. The Three Lions memiliki deretan pemain hebat, termasuk favorit peraih Ballon d'Or, Harry Kane. Namun, Bellingham membawa kepercayaan diri dan keberanian yang menunjukkan bahwa ia siap mengendalikan jalannya pertandingan kapan saja. Rabu lalu, selama 15 menit yang gemilang, ia memang melakukan hal itu.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Memperjuangkan posisinya

    Tentu saja, hingga beberapa hari sebelum Inggris memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka, masih belum jelas apakah Bellingham akan masuk dalam susunan pemain inti. Thomas Tuchel telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa persaingan antara Bellingham dan Morgan Rogers sepenuhnya terbuka, dan bahkan telah memilih pemain Aston Villa itu daripada Bellingham yang lahir di Birmingham dalam laga melawan Serbia pada November lalu.

    Komentar ceroboh Tuchel mengenai 'ketidaksukaan' ibunya sendiri terhadap Bellingham semakin memperkeruh potensi keretakan antara sang manajer dan gelandang bintangnya itu, dan terlihat jelas setelah pertandingan di Dallas betapa Tuchel sangat menyukai Rogers.

    "Keputusan yang sangat, sangat sulit adalah memberi tahu Rogers bahwa ia tidak akan diturunkan sebagai starter, karena ia 100 persen layak untuk menjadi starter," katanya dalam konferensi pers.


    • Iklan
  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Pertandingan yang terbagi menjadi dua babak

    Namun, Tuchel memilih Bellingham sebagai starter, tetapi ia dan para gelandang Inggris lainnya kesulitan menggerakkan permainan selama 45 menit pertama. Meskipun memiliki lebih banyak upaya mencetak gol daripada Kroasia, Inggris memiliki penguasaan bola yang lebih sedikit di babak pertama dan akurasi umpan mereka jauh lebih rendah daripada Luka Modric dkk.

    Tuchel mengatakan pada jeda babak pertama bahwa ia berusaha memberikan motivasi, dan menggambarkan pidatonya di ruang ganti sebagai "tenang". Namun, hal itu tampaknya skenario yang cukup tidak mungkin, terutama mengingat bagaimana asisten manajer Anthony Barry mengkritik babak pertama "rumit dan membingungkan" dari The Three Lions, di mana ia mengklaim mereka menjadi "penakut". Jika itu pesan yang disampaikan, maka kecil kemungkinan Tuchel menyampaikannya dengan nada yang tenang.

    Apa pun yang dikatakan Tuchel, hal itu tampaknya benar-benar menyentuh hati para pemain—terutama Bellingham. Gol ketiga Inggris merupakan perwujudan sempurna dari gaya sepak bola yang ingin dimainkan Tuchel, sekaligus menjadi bukti kuat bagi sang gelandang yang tampil kurang memuaskan di babak pertama. Declan Rice memperluas permainan untuk menciptakan ruang bagi Anderson, yang kemudian melepaskan umpan silang ke tepi lapangan agar Bellingham bisa berlari mengejarnya, melangkah maju, dan menyelesaikan sisanya.

    Inggris mendominasi sejak saat itu, dan Bellingham menjadi bintang utama. Ia berhasil menyelesaikan 100% dribelnya dan memberikan tiga umpan ke sepertiga akhir lapangan.

    Yang mungkin lebih penting adalah kerja kerasnya. Bellingham tanpa henti membantu pertahanan dan, pada satu titik, ketika Inggris mulai kehilangan momentum, ia melakukan tekel keras yang menghidupkan kembali stadion yang semula sunyi.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Pemain tim

    Perlu dicatat pula bahwa Bellingham bermain di beberapa posisi pada babak kedua. Ketika Rice ditarik keluar karena apa yang Tuchel gambarkan sebagai 'semacam ketidaknyamanan', Bellingham turun ke posisi yang lebih dalam bersama Anderson, sementara Rogers masuk dan mengambil alih peran sebagai nomor 10.

    Pertandingan menjadi sedikit lebih sengit sejak saat itu, tetapi Bellingham siap bertarung, sementara kemampuan atletisnya benar-benar menonjol. Ya, Bellingham memang memiliki teknik yang sangat baik dan lebih terampil daripada kebanyakan gelandang, tetapi ketika situasi menjadi sedikit kacau, justru lari, kekuatan fisik, dan tekelnya yang membuat Inggris tetap bertahan.

    "Anda bisa mengandalkan Jude di momen-momen seperti ini," kata Tuchel. "Dia menyukai pertandingan-pertandingan yang penuh tekanan seperti ini, yang memunculkan yang terbaik darinya. Jadi, itu adalah keputusan yang mudah untuk membiarkannya bermain dan mempercayainya. Juga karena dalam 16-17 hari terakhir, bagaimana dia meresapi semangat tim dan persaudaraan."

    Kalimat terakhir itu mungkin merupakan hal paling penting yang dikatakan Tuchel mengenai Bellingham. Sebelumnya telah disiratkan bahwa arogansi dan semangat juang sang pemain berusia 22 tahun—yang bisa membuatnya berteriak pada rekan setim, memanaskan suporter, dan mengkritik wasit—tidak disukai oleh beberapa anggota skuad Inggris lainnya. Namun, pada hari Rabu, Bellingham menunjukkan agresivitas yang terkendali, jenis kepercayaan diri yang dibutuhkan Tuchel dan timnas Inggris musim panas ini.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Jangan menyimpan dendam'

    Bellingham ditanyai oleh para wartawan mengenai stigma seputar sikap dan gaya permainannya dalam beberapa bulan terakhir, dan jelas bahwa mantan pemain Borussia Dortmund ini sangat ingin memanfaatkan turnamen ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sosok pemain yang pernah bersaing memperebutkan Ballon d'Or pada tahun 2024 masih ada dalam dirinya.

    "Saya rasa saya memang punya sedikit rasa dendam, bukan? Dan Anda bermain terbaik saat berada dalam kondisi seperti itu," kata Bellingham, merujuk pada beberapa laporan yang menyarankan agar ia tidak dimasukkan ke dalam skuad Tuchel. "Saya rasa hal itu sangat membantu saya untuk menemukan fokus sejak awal pertandingan dan mencapai intensitas yang dibutuhkan.

    "Saya tahu itu bagian dari menjadi seorang pesepakbola. Saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun yang mengatakan hal-hal buruk tentang saya karena terkadang saya memang pantas mendapatkannya. Hari ini, saya rasa senang bisa mencoba menunjukkan kepada orang-orang dan mengingatkan mereka seperti apa saya sebenarnya."

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tantangan yang akan datang

    Jika Bellingham mampu mengulangi penampilannya di Dallas hingga akhir turnamen ini, maka Inggris memiliki peluang untuk memenuhi ekspektasi pra-turnamen dan melaju jauh di bawah asuhan Tuchel. Tak diragukan lagi, peran yang ia mainkan dari segi serangan telah membangkitkan antusiasme terhadap apa yang akan terjadi dalam empat minggu ke depan, dimulai pada Selasa melawan Ghana sebelum The Three Lions menutup fase grup pada Sabtu saat mereka menghadapi Panama.

    Tuchel harus membuat beberapa keputusan penting terkait pemilihan pemain, dan ia mengisyaratkan sebelum pertandingan melawan Kroasia bahwa situasi Bellingham-Rogers berada pada posisi "50-50", yang berarti tidak ada jaminan mutlak bahwa Bellingham akan mempertahankan posisinya sepanjang turnamen jika performanya menurun.

    "Jude dapat diandalkan, dan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi pemain andalan bagi kami," kata sang manajer mengenai Bellingham setelah pertandingan melawan Kroasia, namun keandalan tersebut harus tetap terjaga, dimulai di Boston saat menghadapi Black Stars.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Hal ini masih perlu dibuktikan

    Tuchel selalu menerapkan pendekatan untuk tidak membiarkan Bellingham merasa terlalu nyaman. Dia mungkin adalah penyelamat Inggris, tetapi tampaknya Tuchel tidak akan pernah sepenuhnya mengatakan hal itu kepadanya — bahkan setelah menyaksikan Bellingham mendominasi babak kedua dalam pertandingan Piala Dunia yang krusial.

    Dan hal itulah yang mungkin menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi Bellingham. Di Real Madrid, ia selalu tampil paling efektif saat memiliki sesuatu yang ingin dibuktikan — cukup lihat saja penampilannya yang gemilang pada beberapa bulan pertama di klub tersebut, atau penampilannya di laga-laga besar, sebagai bukti nyata akan hal itu.

    Apakah itu berarti ego Bellingham mungkin akan terluka, atau bahwa mungkin akan ada interaksi yang canggung jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik? Tentu saja. Namun, di sinilah Bellingham berkembang. Dan jika hal ini berhasil baginya, mungkin saja hal ini juga akan berhasil bagi Inggris. Senyumnya pada hari Rabu sudah menjelaskan segalanya.

World Cup
England crest
England
ENG
Ghana crest
Ghana
GHA