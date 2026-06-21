"Rasa dendam" Jude Bellingham merupakan kabar buruk bagi para pesaing Inggris di Piala Dunia

Namun, Tuchel memilih Bellingham sebagai starter, tetapi ia dan para gelandang Inggris lainnya kesulitan menggerakkan permainan selama 45 menit pertama. Meskipun memiliki lebih banyak upaya mencetak gol daripada Kroasia, Inggris memiliki penguasaan bola yang lebih sedikit di babak pertama dan akurasi umpan mereka jauh lebih rendah daripada Luka Modric dkk.

Tuchel mengatakan pada jeda babak pertama bahwa ia berusaha memberikan motivasi, dan menggambarkan pidatonya di ruang ganti sebagai "tenang". Namun, hal itu tampaknya skenario yang cukup tidak mungkin, terutama mengingat bagaimana asisten manajer Anthony Barry mengkritik babak pertama "rumit dan membingungkan" dari The Three Lions, di mana ia mengklaim mereka menjadi "penakut". Jika itu pesan yang disampaikan, maka kecil kemungkinan Tuchel menyampaikannya dengan nada yang tenang.

Apa pun yang dikatakan Tuchel, hal itu tampaknya benar-benar menyentuh hati para pemain—terutama Bellingham. Gol ketiga Inggris merupakan perwujudan sempurna dari gaya sepak bola yang ingin dimainkan Tuchel, sekaligus menjadi bukti kuat bagi sang gelandang yang tampil kurang memuaskan di babak pertama. Declan Rice memperluas permainan untuk menciptakan ruang bagi Anderson, yang kemudian melepaskan umpan silang ke tepi lapangan agar Bellingham bisa berlari mengejarnya, melangkah maju, dan menyelesaikan sisanya.

Inggris mendominasi sejak saat itu, dan Bellingham menjadi bintang utama. Ia berhasil menyelesaikan 100% dribelnya dan memberikan tiga umpan ke sepertiga akhir lapangan.

Yang mungkin lebih penting adalah kerja kerasnya. Bellingham tanpa henti membantu pertahanan dan, pada satu titik, ketika Inggris mulai kehilangan momentum, ia melakukan tekel keras yang menghidupkan kembali stadion yang semula sunyi.