Rapor pemain Inggris vs Ceko: Anthony Gordon dan Harry Kane bersinar saat Thomas Tuchel mengamankan kemenangan nyaman

Inggris berhasil melewati laga tandang yang berpotensi menyulitkan di Praha dengan kemenangan 2-0, hasil yang membuat kampanye Nations League mereka kembali ke jalurnya. Lanskap taktik pertandingan berubah signifikan pada menit ke-23 ketika Pavel Sulc dari Ceko mendapat kartu merah, memaksa tuan rumah bertahan dengan blok rendah demi bertahan hidup. Meski unggul jumlah pemain, Inggris tetap sabar, terus mengeksplorasi area sayap dan memanfaatkan 66% penguasaan bola untuk mengikis perlawanan lawan yang tangguh tetapi terbatas.
Kebuntuan pecah sesaat setelah jeda ketika Anthony Gordon mencetak gol, memanfaatkan dorongan kreativitas yang diberikan Trent Alexander-Arnold. Harry Kane kemudian menggandakan keunggulan lewat penyelesaian khasnya pada menit ke-69, yang secara efektif mengakhiri perlawanan.
Dengan total 22 tembakan dan expected goals (xG) sebesar 1,37, skor akhir mungkin sedikit menguntungkan tuan rumah, tetapi Tuchel akan puas dengan penyelesaian akhir yang klinis serta soliditas pertahanan yang membatasi Ceko hanya pada dua tembakan tepat sasaran.