Rapor pemain Inggris vs Ceko: Anthony Gordon dan Harry Kane bersinar saat Thomas Tuchel mengamankan kemenangan nyaman

James Trafford - 7/10

Malam yang relatif tenang bagi kiper Leeds itu, yang jarang mendapat ujian dari lini serang Ceko yang pincang. Ia membukukan dua penyelamatan untuk menjaga clean sheet-nya dan menunjukkan ketenangan dalam distribusi bola saat England membangun serangan dari belakang menghadapi pressing pasif.

Trent Alexander-Arnold - 8/10

Beroperasi dalam peran hibridanya, Alexander-Arnold menjadi arsitek utama struktur ofensif England. Ia memberikan assist penting untuk gol pembuka Anthony Gordon pada menit ke-47 dan terus terlibat di sepertiga akhir lapangan sebelum digantikan tak lama setelah jeda.

Marc Guehi - 7/10

Guehi menjadi sosok yang menenangkan di jantung pertahanan. Dengan Ceko kesulitan mengerahkan banyak pemain ke depan, ia menghabiskan sebagian besar laga sebagai playmaker sekunder, mencatat akurasi umpan yang tinggi dan memastikan tuan rumah tidak memiliki peluang untuk melakukan serangan balik.

Trevoh Chalobah - 7/10

Bermain berduet dengan Guehi, Chalobah tampil dominan secara fisik dalam beberapa duel yang harus ia hadapi. Ia membantu England mempertahankan garis pertahanan tinggi, mempersempit ruang agar 10 pemain Ceko tetap terkurung di wilayah mereka sendiri sepanjang pertandingan.

Lewis Hall - 7/10

Bek kiri Newcastle itu memberikan lebar permainan yang sangat baik serta pergerakan overlap yang meregangkan unit pertahanan Ceko. Penempatannya memungkinkan Gordon bergerak ke dalam, dan ia tetap disiplin dalam bertahan pada momen-momen langka ketika tuan rumah melewati garis tengah.