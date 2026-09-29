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FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Inggris vs Ceko: Anthony Gordon dan Harry Kane bersinar saat Thomas Tuchel mengamankan kemenangan nyaman

England
H. Kane
Player ratings
Czechia vs England
Czechia
UEFA Nations League A
T. Tuchel
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham

Inggris bangkit dari kekalahan pada laga pembuka melawan Spanyol dengan kemenangan dominan 2-0 atas Republik Ceko yang bermain dengan 10 orang di Praha. Gol-gol babak kedua dari Anthony Gordon dan Harry Kane memastikan malam yang nyaman bagi tim asuhan Thomas Tuchel di Fortuna Arena.

Inggris berhasil melewati laga tandang yang berpotensi menyulitkan di Praha dengan kemenangan 2-0, hasil yang membuat kampanye Nations League mereka kembali ke jalurnya. Lanskap taktik pertandingan berubah signifikan pada menit ke-23 ketika Pavel Sulc dari Ceko mendapat kartu merah, memaksa tuan rumah bertahan dengan blok rendah demi bertahan hidup. Meski unggul jumlah pemain, Inggris tetap sabar, terus mengeksplorasi area sayap dan memanfaatkan 66% penguasaan bola untuk mengikis perlawanan lawan yang tangguh tetapi terbatas.

Kebuntuan pecah sesaat setelah jeda ketika Anthony Gordon mencetak gol, memanfaatkan dorongan kreativitas yang diberikan Trent Alexander-Arnold. Harry Kane kemudian menggandakan keunggulan lewat penyelesaian khasnya pada menit ke-69, yang secara efektif mengakhiri perlawanan.

Dengan total 22 tembakan dan expected goals (xG) sebesar 1,37, skor akhir mungkin sedikit menguntungkan tuan rumah, tetapi Tuchel akan puas dengan penyelesaian akhir yang klinis serta soliditas pertahanan yang membatasi Ceko hanya pada dua tembakan tepat sasaran.


  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    James Trafford - 7/10

    Malam yang relatif tenang bagi kiper Leeds itu, yang jarang mendapat ujian dari lini serang Ceko yang pincang. Ia membukukan dua penyelamatan untuk menjaga clean sheet-nya dan menunjukkan ketenangan dalam distribusi bola saat England membangun serangan dari belakang menghadapi pressing pasif.

    Trent Alexander-Arnold - 8/10

    Beroperasi dalam peran hibridanya, Alexander-Arnold menjadi arsitek utama struktur ofensif England. Ia memberikan assist penting untuk gol pembuka Anthony Gordon pada menit ke-47 dan terus terlibat di sepertiga akhir lapangan sebelum digantikan tak lama setelah jeda.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi menjadi sosok yang menenangkan di jantung pertahanan. Dengan Ceko kesulitan mengerahkan banyak pemain ke depan, ia menghabiskan sebagian besar laga sebagai playmaker sekunder, mencatat akurasi umpan yang tinggi dan memastikan tuan rumah tidak memiliki peluang untuk melakukan serangan balik.

    Trevoh Chalobah - 7/10

    Bermain berduet dengan Guehi, Chalobah tampil dominan secara fisik dalam beberapa duel yang harus ia hadapi. Ia membantu England mempertahankan garis pertahanan tinggi, mempersempit ruang agar 10 pemain Ceko tetap terkurung di wilayah mereka sendiri sepanjang pertandingan.

    Lewis Hall - 7/10

    Bek kiri Newcastle itu memberikan lebar permainan yang sangat baik serta pergerakan overlap yang meregangkan unit pertahanan Ceko. Penempatannya memungkinkan Gordon bergerak ke dalam, dan ia tetap disiplin dalam bertahan pada momen-momen langka ketika tuan rumah melewati garis tengah.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Gelandang

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Menjadi pengalaman belajar bagi pemain muda itu di tengah lingkungan bertekanan tinggi. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-35 dan ditarik keluar karena alasan taktis saat jeda babak pertama ketika Tuchel mencari pendekatan yang lebih ekspansif untuk membongkar blok rapat 10 pemain.

    Morgan Rogers - 6/10

    Rogers memberikan daya dorong kuat saat membawa bola melalui koridor tengah, dan kerap menarik lebih dari satu pemain bertahan ke arahnya. Kemampuannya berputar di ruang sempit sangat krusial dalam mengubah England dari membangun serangan dengan sabar menjadi ancaman langsung di sepertiga akhir.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson bekerja tanpa lelah di lini tengah, memberikan keseimbangan yang dibutuhkan agar talenta-talenta England yang lebih menyerang bisa berkembang. Ia efisien dalam penguasaan bola dan memainkan peran penting dalam counter-press yang mencegah Czechia mempertahankan penguasaan bola yang benar-benar berarti.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Serangan

    Anthony Gordon - 9/10

    Pemain paling menonjol dari segi hasil akhir. Gordon memecah kebuntuan pada menit ke-47 dengan penyelesaian yang tepat waktu dan terus menjadi ancaman di sisi kiri sebelum digantikan pada menit ke-80. Permainannya yang lugas menjadi pelengkap sempurna untuk umpan-umpan sabar England.

    Bukayo Saka - 7/10

    Saka menyita perhatian dua pemain bertahan sepanjang sebagian besar pertandingan, sehingga menciptakan ruang di area lain. Meski tidak mencatatkan nama di papan skor, daya tariknya terhadap pertahanan Ceko sangat penting untuk terobosan taktis yang pada akhirnya dicapai England.

    Harry Kane - 8/10

    Penampilan seorang kapten yang ditandai pergerakan elite. Kane memimpin lini depan dengan cerdas, turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan sebelum masuk ke kotak penalti untuk mencetak gol kedua England pada menit ke-69. Ia digantikan tak lama setelah golnya untuk mengatur menit bermainnya.

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  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Eberechi Eze - 7/10

    Masuk pada babak pertama menggantikan Lewis-Skelly, Eze menambahkan unsur ketidakpastian dan flair yang membantu Inggris memaksimalkan keunggulan jumlah pemain segera setelah laga dimulai kembali.

    Jude Bellingham - 6/10

    Masuk pada menit ke-70 untuk membantu mengamankan pertandingan. Kehadirannya di lini tengah menambah keamanan dan kekuatan fisik saat tempo pertandingan melambat pada fase akhir.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Masuk pada akhir laga menggantikan Saka, Ngumoha memperlihatkan kilasan potensinya lewat pergerakan langsung, meski pertandingan pada dasarnya sudah dimenangkan saat ia masuk.

    Alex Scott - 7/10

    Masuk menggantikan Anderson pada menit ke-70 untuk menjaga level energi di lini tengah. Ia bermain sederhana dan membantu Inggris mempertahankan kendali atas bola.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Masuk pada menit ke-80 menggantikan Gordon; tidak punya cukup waktu untuk memberi dampak signifikan pada penilaian.

    Thomas Tuchel - 8/10

    Pelatih asal Jerman itu menunjukkan fleksibilitas taktis dengan membuat perubahan berani saat jeda untuk memasukkan Eze. Timnya tetap disiplin dan menghindari frustrasi yang sering muncul saat menghadapi 10 pemain, sehingga mengamankan kemenangan profesional dan pantas didapatkan.

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