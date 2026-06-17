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Ousmane Dembele France 2:1Getty/GOAL

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Raja yang Tersesat di Kekaisaran Mbappé... Apakah Ballon d'Or akan berubah menjadi kutukan Dembélé bagi Prancis?

FEATURES
France vs Iraq
France
Iraq
World Cup
O. Dembele
K. Mbappe
M. Olise
D. Deschamps
Prancis
Irak
AS

Ousmane Dembélé Mengungkap Misteri Identitas yang Hilang Bersama Prancis

Di antara keriuhan saat meraih Ballon d'Or dan menduduki tahta pemain terbaik dunia bersama Paris Saint-Germain, di satu sisi, serta keheningan yang menyelimuti dan penampilan yang kurang memuaskan saat mengenakan seragam "Les Bleus" Prancis, di sisi lain, Ousmane Dembélé mengalami paradoks sepak bola yang aneh yang menjadikannya "teka-teki terbesar" di Prancis menjelang Piala Dunia 2026.

Pertandingan pembuka Prancis di Piala Dunia melawan Senegal menjadi awal yang kurang memuaskan bagi pemegang Ballon d’Or tersebut; bahkan lebih dari itu, hal ini terasa seperti momen benturan keras bagi Dembélé dengan realitas taktis yang rumit, yang mengubah tatanan hierarki manajerial dan teknis dalam skuad asuhan pelatih Didier Deschamps.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    Sindrom "Orang Kedua"... Ketika Bola Emas Tenggelam di Bawah Bayang-bayang Mbappé

    Di Paris, Dembélé adalah raja tanpa mahkota... Seluruh tim bergerak untuk melayaninya, dan ruang-ruang terbuka diciptakan agar ia dapat memainkan simfoninya sebagai penyerang palsu yang memiliki kebebasan mutlak. Namun di tim nasional Prancis, ceritanya sama sekali berbeda; di sini, kerajaan dibangun sepenuhnya di sekitar satu orang, yaitu Kylian Mbappé.

    Media Prancis, terutama RMC, menegaskan bahwa krisis Dembélé terletak pada “konflik identitas taktis”, dan dalam konteks ini, pernyataan analis terkenal De Mico tepat menyinggung inti permasalahan.

    De Mico mengatakan: “Ada masalah nyata dengan Dembélé di tim nasional; penampilannya biasa-biasa saja dan dia belum pernah menampilkan satu pertandingan pun yang bersejarah. Dembélé tidak akan pernah mendapatkan tim yang dibangun di sekelilingnya di Prancis karena tim ini sudah dibangun sepenuhnya di sekitar Mbappé, dan Dembélé harus berjuang untuk merebut posisinya.”

    Kenyataan ini membuat Dembélé, meskipun meraih kesuksesan luar biasa di luar tim nasional, mendapati dirinya berada di peringkat kedua, atau mungkin ketiga, di belakang pencetak gol bersejarah Les Bleus di Piala Dunia.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Badai Olesi... Ancaman yang Akan Datang dari Munich

    Krisis Dembélé tidak hanya terbatas pada ketenaran Mbappé, tetapi semakin rumit dengan penampilan taktis gemilang dari bintang Bayern München, Michael Olise.

    Dalam pertandingan melawan Senegal, ketika Deschamps mencoba memainkan Dembélé di lini tengah sebagai pengatur serangan di samping Oliisi, "La Mosquito" tampak kebingungan, kehilangan arah, dan tidak mampu memberikan umpan-umpan maju atau gerakan-gerakan yang biasa dilakukannya bersama Paris, sehingga mendapat "surat kecaman" dari surat kabar "L'Équipe" yang memberinya nilai (4) sebagai pemain pertama yang diganti dalam pertandingan tersebut.

    Sebaliknya, Oulisi tampil dengan sangat leluasa di lini tengah, menunjukkan performa terbaiknya dan membuktikan kepada Deschamps bahwa masa depan tim ada di kakinya.

    Penampilan gemilang Oliisi ini menempatkan Dembélé dalam posisi yang canggung secara taktis, di mana ia kini dituntut untuk beradaptasi dengan skema yang menempatkannya di belakang Mbappé dan Oliisi, alih-alih menjadi pemimpin sesungguhnya dalam tim.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Formasi ajaib untuk menyelamatkan Dembélé

    Jika Deschamps ingin mengakhiri dilema taktis ini sebelum menghadapi Irak nanti dan memaksimalkan senjata-senjata mematikan yang dimilikinya, solusinya bukanlah dengan menciptakan peran rumit bagi Dembélé di lini tengah, melainkan dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar penempatan taktis.

    Menempatkan Ousmane Dembélé sebagai playmaker di lini tengah merupakan pemborosan yang nyata atas kelebihannya, karena ia tidak memiliki mentalitas playmaker klasik saat berada di bawah tekanan di ruang sempit, seperti yang ia tunjukkan di Paris sebagai penyerang palsu.

    Solusi terbaik dan paling tepat di sini adalah mengembalikan Dembélé ke sayap kanan sebagai pemain sayap klasik, di mana ia dapat memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa dan kemampuannya untuk mengisolasi bek dalam situasi “satu lawan satu” serta menciptakan perbedaan melalui sayap.

    Sebaliknya, Michael Oliisi dapat dipindahkan ke lini tengah untuk bermain sebagai playmaker murni “nomor 10” di bawah Kylian Mbappé.

    Olisé memiliki visi permainan, ketenangan, dan kemampuan menghubungkan lini-lini; memberinya kebebasan di jantung lapangan akan memungkinkannya memberikan umpan-umpan krusial kepada Mbappé di satu sisi, sekaligus memberi Dembélé ruang untuk mengancam lawan di sisi lain, tanpa ketiga pemain kunci ini saling tumpang tindih dalam peran masing-masing.

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