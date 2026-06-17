Di Paris, Dembélé adalah raja tanpa mahkota... Seluruh tim bergerak untuk melayaninya, dan ruang-ruang terbuka diciptakan agar ia dapat memainkan simfoninya sebagai penyerang palsu yang memiliki kebebasan mutlak. Namun di tim nasional Prancis, ceritanya sama sekali berbeda; di sini, kerajaan dibangun sepenuhnya di sekitar satu orang, yaitu Kylian Mbappé.

Media Prancis, terutama RMC, menegaskan bahwa krisis Dembélé terletak pada “konflik identitas taktis”, dan dalam konteks ini, pernyataan analis terkenal De Mico tepat menyinggung inti permasalahan.

De Mico mengatakan: “Ada masalah nyata dengan Dembélé di tim nasional; penampilannya biasa-biasa saja dan dia belum pernah menampilkan satu pertandingan pun yang bersejarah. Dembélé tidak akan pernah mendapatkan tim yang dibangun di sekelilingnya di Prancis karena tim ini sudah dibangun sepenuhnya di sekitar Mbappé, dan Dembélé harus berjuang untuk merebut posisinya.”

Kenyataan ini membuat Dembélé, meskipun meraih kesuksesan luar biasa di luar tim nasional, mendapati dirinya berada di peringkat kedua, atau mungkin ketiga, di belakang pencetak gol bersejarah Les Bleus di Piala Dunia.