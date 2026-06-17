Raja yang Tersesat di Kekaisaran Mbappé... Apakah Ballon d'Or akan berubah menjadi kutukan Dembélé bagi Prancis?

Di antara keriuhan saat meraih Ballon d'Or dan menduduki tahta pemain terbaik dunia bersama Paris Saint-Germain, di satu sisi, serta keheningan yang menyelimuti dan penampilan yang kurang memuaskan saat mengenakan seragam "Les Bleus" Prancis, di sisi lain, Ousmane Dembélé mengalami paradoks sepak bola yang aneh yang menjadikannya "teka-teki terbesar" di Prancis menjelang Piala Dunia 2026.
Pertandingan pembuka Prancis di Piala Dunia melawan Senegal menjadi awal yang kurang memuaskan bagi pemegang Ballon d’Or tersebut; bahkan lebih dari itu, hal ini terasa seperti momen benturan keras bagi Dembélé dengan realitas taktis yang rumit, yang mengubah tatanan hierarki manajerial dan teknis dalam skuad asuhan pelatih Didier Deschamps.