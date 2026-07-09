AFP
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Pukulan telak bagi Maroko karena penyerang andalannya harus absen di babak perempat final Piala Dunia di Prancis
Saibari absen karena cedera
Maroko mengalami pukulan telak menjelang laga perempat final Piala Dunia melawan Prancis, setelah penyerang andalan mereka, Saibari, dipastikan absen akibat cedera otot paha belakang. Pemain baru Bayern Munich yang didatangkan seharga €50 juta itu terpaksa ditarik keluar hanya 22 menit setelah pertandingan babak 16 besar yang dimenangkan Atlas Lions 3-0 atas Kanada. Meskipun hasil pemindaian MRI di Boston menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak parah, laga melawan Les Bleus pada akhirnya datang terlalu cepat bagi penyerang andalan tersebut.
- AFP
Ouahbi mengonfirmasi absennya sang penyerang
Pelatih kepala Maroko, Mohamed Ouahbi, mengonfirmasi absennya sang penyerang dalam konferensi pers prapertandingan. Pelatih tersebut menegaskan bahwa ia hanya akan memilih pemain yang berada dalam kondisi kebugaran penuh, sekaligus mengungkapkan harapannya agar salah satu pemain bintangnya dapat kembali bermain di sisa turnamen, jika timnas Maroko berhasil melaju ke babak selanjutnya.
Ia mengatakan: "Semua pemain siap diturunkan, kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat baginya, meskipun saya harap ia tidak absen untuk sisa turnamen ini. Semua pemain siap diturunkan, meskipun tentu saja kami hanya akan memilih pemain yang dalam kondisi 100%."
Maroko mengandalkan kedalaman skuadnya
Absennya Saibari merupakan pukulan telak mengingat ia telah menjadi pemain paling menonjol Maroko sepanjang turnamen ini, mencetak tiga gol krusial sebelum mengeksekusi penalti penentu yang menyingkirkan Belanda di babak 32 besar. Soufiane Rahimi kini diunggulkan untuk memimpin lini depan menggantikannya, namun Ouahbi tetap sangat yakin bahwa kedalaman skuadnya mampu menciptakan kejutan besar lainnya di turnamen ini.
Pelatih berusia 49 tahun itu menambahkan: "Ketika Anda ingin melangkah jauh dalam sebuah kompetisi, Anda membutuhkan semua orang, dan para pemain yang tidak masuk dalam starting 11 tahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pertandingan. Kami memiliki pemain inti, dan ketika pemain lain masuk sebagai pengganti, mereka dapat membuat perbedaan di lapangan bagi kami. Ini merupakan hal positif bagi tim, dan hal ini memberi kami banyak kepercayaan diri."
- Getty Images
Misi balas dendam di Boston
Pertandingan di Boston Stadium ini menjadi ajang ujian sekaligus kesempatan bagi Maroko untuk membalas kekalahan setelah tersingkir oleh Prancis di semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Sisi positifnya, barisan pertahanan mereka mendapat dorongan moral yang tepat waktu berkat kembalinya bek tengah Chadi Riad, yang absen pada pertandingan sebelumnya akibat cedera yang tidak diungkapkan. Namun, Singa Atlas harus tampil tanpa cela untuk menghentikan Kylian Mbappe dan rekan-rekannya serta mematahkan rekor enam kemenangan beruntun tim favorit turnamen tersebut.
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