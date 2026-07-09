Pukulan telak bagi Maroko karena penyerang andalannya harus absen di babak perempat final Piala Dunia di Prancis

Pelatih kepala Maroko, Mohamed Ouahbi, mengonfirmasi absennya sang penyerang dalam konferensi pers prapertandingan. Pelatih tersebut menegaskan bahwa ia hanya akan memilih pemain yang berada dalam kondisi kebugaran penuh, sekaligus mengungkapkan harapannya agar salah satu pemain bintangnya dapat kembali bermain di sisa turnamen, jika timnas Maroko berhasil melaju ke babak selanjutnya.

Ia mengatakan: "Semua pemain siap diturunkan, kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat baginya, meskipun saya harap ia tidak absen untuk sisa turnamen ini. Semua pemain siap diturunkan, meskipun tentu saja kami hanya akan memilih pemain yang dalam kondisi 100%."