PSG terpaksa memindahkan laga pembuka Ligue 1 melawan Rennes karena lapangan 'rusak parah'

Dalam pernyataan resmi yang dirilis di situs web mereka, PSG mengonfirmasi bahwa panas ekstrem berkepanjangan telah mempercepat kerusakan permukaan lapangan kandang mereka jelang laga pembuka: "Gelombang panas terbaru, menyusul serangkaian gelombang panas berturut-turut dan luar biasa yang memengaruhi wilayah Paris pada musim panas ini, telah secara signifikan mempercepat kerusakan lapangan di Parc des Princes.

"Lapangan itu kini rusak parah, hanya beberapa hari sebelum pertandingan Paris Saint-Germain - Stade Rennais yang dijadwalkan pada Minggu, 23 Agustus. Mengingat situasi ini, French Professional Football League (LFP), setelah berkonsultasi dengan Paris Saint-Germain, melakukan penilaian terhadap kondisi lapangan.

"Penilaian ini menyimpulkan bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan pertandingan dimainkan dalam kondisi yang memadai, khususnya terkait keselamatan dan integritas fisik para pemain, yang tetap menjadi prioritas mutlak."