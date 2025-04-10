Paris Saint-Germain v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki dan Richard Mills

"Tak Bisa Berkata-Kata Lagi Bro..." - PSG Pukau Para Penggemar Usai Gol Indah Desire Doue & Khvicha Kvaratskhelia Benamkan Aston Villa Di Liga Champions

Paris Saint-GermainK. KvaratskheliaD. DoueParis Saint-Germain vs Aston VillaAston VillaChampions LeagueLigue 1Premier League

Fans kehabisan kata-kata usai menyaksikan gol indah Desire Doue & Khvicha Kvaratskhelia saat Paris Saint-Germain bekap Aston Villa di Liga Champions.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • PSG hajar Aston Villa 3-1 di UCL
  • Doue & Kvaratskhelia cetak gol spektakuler
  • Fans terpukau
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