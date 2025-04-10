"Tak Bisa Berkata-Kata Lagi Bro..." - PSG Pukau Para Penggemar Usai Gol Indah Desire Doue & Khvicha Kvaratskhelia Benamkan Aston Villa Di Liga Champions
Fans kehabisan kata-kata usai menyaksikan gol indah Desire Doue & Khvicha Kvaratskhelia saat Paris Saint-Germain bekap Aston Villa di Liga Champions.
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