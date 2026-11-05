Keputusan menunda Piala Asia 2027 bukan sekadar penyesuaian dalam agenda sepak bola Asia, melainkan membawa dampak yang bisa menempatkan klub-klub besar Liga Roshn Saudi pada ujian berbeda sepanjang fase mendatang, setelah padatnya jadwal pertandingan menjadi salah satu isu paling menonjol yang memicu keluhan sejumlah klub, terutama Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, dan Al-Qadsiah.
Usai tuntutan berulang untuk memberikan periode istirahat lebih panjang kepada para pemain, serta pembicaraan soal berhimpitnya laga domestik dan kontinental beserta pengaruhnya terhadap kesiapan fisik, perubahan jadwal turnamen kontinental ini hadir untuk memberikan ruang tambahan bagi pihak penyelenggara dalam menata ulang kalender. Hal itu berpotensi mengurangi sebagian tekanan yang dijadikan dasar oleh klub-klub untuk membenarkan menurunnya performa atau banyaknya cedera.