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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Piala Asia menyeret klub-klub besar Roshan League: Apa ceritanya?

FEATURES
Al Hilal
Al Ittihad
Al Nassr FC
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
Asian Cup
Arab Saudi

Tantangan sulit

Keputusan menunda Piala Asia 2027 bukan sekadar penyesuaian dalam agenda sepak bola Asia, melainkan membawa dampak yang bisa menempatkan klub-klub besar Liga Roshn Saudi pada ujian berbeda sepanjang fase mendatang, setelah padatnya jadwal pertandingan menjadi salah satu isu paling menonjol yang memicu keluhan sejumlah klub, terutama Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, dan Al-Qadsiah.

Usai tuntutan berulang untuk memberikan periode istirahat lebih panjang kepada para pemain, serta pembicaraan soal berhimpitnya laga domestik dan kontinental beserta pengaruhnya terhadap kesiapan fisik, perubahan jadwal turnamen kontinental ini hadir untuk memberikan ruang tambahan bagi pihak penyelenggara dalam menata ulang kalender. Hal itu berpotensi mengurangi sebagian tekanan yang dijadikan dasar oleh klub-klub untuk membenarkan menurunnya performa atau banyaknya cedera.

  • Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Nasr: keluhan di bawah mikroskop

    Al Ahli menjadi salah satu klub yang menghadapi tantangan terkait padatnya jadwal pertandingan, terutama dengan keikutsertaannya di Roshn Saudi League dan Liga Champions Elite Asia, di samping masalah absennya pemain dan cedera yang berulang.

    Al Hilal juga mengeluhkan sulitnya menyeimbangkan antara kompetisi domestik dan kontinental, di tengah ambisinya untuk bersaing di lebih dari satu kejuaraan.

    Adapun Al Ittihad dan Al Nassr, persoalan tekanan jadwal serta banyaknya perjalanan dan pertandingan juga menonjol bagi keduanya, dengan masing-masing memiliki daftar bintang internasional yang keikutsertaannya menuntut pengelolaan beban fisik secara cermat.

    Al Qadsiah pun tidak jauh dari perhitungan ini, setelah masuk dalam persaingan untuk merebut posisi puncak, dan dituntut untuk menjaga kestabilan hasil-hasilnya di tengah padatnya jadwal.

  • Penundaan mencabut kartu tekanan pertandingan

    Penundaan Piala Asia 2027 dari jadwal sebelumnya, yang semula direncanakan berlangsung antara 7 Januari hingga 5 Februari, ke periode 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028, membuka peluang untuk meninjau kembali distribusi sejumlah pertandingan di musim tersebut, serta memberi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk menangani jeda kompetisi dengan cara yang berbeda.

    Dengan demikian, klub-klub yang selama ini kerap membicarakan sempitnya waktu dan singkatnya masa pemulihan akan menghadapi realitas baru, yang bisa jadi menyediakan ruang lebih baik untuk persiapan dan pemulihan, apabila penyesuaian kalender tersebut benar-benar berpengaruh pada jadwal kompetisi domestik dan kontinental.

    Namun, hal itu tidak berarti tekanan pertandingan akan hilang sepenuhnya, terutama dengan masih banyaknya turnamen dan kewajiban yang harus dijalani.

  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Tidak Ada Lagi Alasan: Hasil dalam Ujian

    Perubahan terpenting adalah bahwa penundaan turnamen bisa mengurangi kemampuan klub untuk menggunakan padatnya jadwal sebagai alasan yang berulang terhadap setiap kegagalan, terutama jika mereka mendapatkan periode persiapan dan istirahat yang lebih sesuai.

    Di sinilah tanggung jawab akan menjadi lebih besar bagi tim pelatih dan manajemen dalam mengelola skuad, merotasi pemain, dan menangani cedera tanpa memengaruhi level persaingan.

    Bagi Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr, dan Al Qadsiah, fase mendatang bisa berubah menjadi ujian sesungguhnya atas kemampuan mereka menghadapi musim ini tanpa bersembunyi di balik alasan tekanan jadwal pertandingan. Sebab para suporter menanti hasil yang sepadan dengan besarnya pengeluaran dan potensi yang tersedia, sementara keputusan teknis dan pengelolaan pemain akan menjadi lebih terbuka terhadap penilaian dan pertanggungjawaban.

    Pada akhirnya, penundaan Piala Asia tidak lagi sekadar berita yang menyangkut timnas Saudi atau turnamen kontinental, melainkan perkembangan yang menempatkan para klub besar Liga Roshn di hadapan tanggung jawab yang lebih besar untuk membuktikan kemampuan mereka bersaing. Setelah padatnya pertandingan menjadi sumber keluhan, hilangnya alasan relatif ini bisa menjadi awal dari fase baru pertanggungjawaban atas hasil dan performa.

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