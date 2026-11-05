Al Ahli menjadi salah satu klub yang menghadapi tantangan terkait padatnya jadwal pertandingan, terutama dengan keikutsertaannya di Roshn Saudi League dan Liga Champions Elite Asia, di samping masalah absennya pemain dan cedera yang berulang.

Al Hilal juga mengeluhkan sulitnya menyeimbangkan antara kompetisi domestik dan kontinental, di tengah ambisinya untuk bersaing di lebih dari satu kejuaraan.

Adapun Al Ittihad dan Al Nassr, persoalan tekanan jadwal serta banyaknya perjalanan dan pertandingan juga menonjol bagi keduanya, dengan masing-masing memiliki daftar bintang internasional yang keikutsertaannya menuntut pengelolaan beban fisik secara cermat.

Al Qadsiah pun tidak jauh dari perhitungan ini, setelah masuk dalam persaingan untuk merebut posisi puncak, dan dituntut untuk menjaga kestabilan hasil-hasilnya di tengah padatnya jadwal.