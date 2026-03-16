Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Pesepak bola yang benar-benar luar biasa" - Jack Grealish terpesona oleh bintang Man Utd
Rekor Beckham terpecahkan di Old Trafford
Sore itu benar-benar bersejarah bagi Fernandes, yang berhasil memecahkan rekor klub yang telah lama dipegang oleh David Beckham. Dengan memberikan dua assist saat melawan tim asuhan Unai Emery, bintang asal Portugal ini menambah jumlah assistnya musim ini menjadi 16, melampaui rekor Beckham sebanyak 15 assist dalam satu musim Liga Premier pada musim 1999-00. Fernandes mencapai tonggak sejarah ini hanya dalam 27 penampilan, sedangkan Beckham membutuhkan 31 pertandingan untuk mencetak rekor sebelumnya. Kapten United ini kini hanya selangkah lagi dari rekor Premier League sepanjang masa untuk satu musim, yang dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, yang sama-sama mencetak 20 assist. Dengan delapan pertandingan tersisa, Fernandes membutuhkan lima assist lagi untuk menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah liga utama Inggris.
- Getty Images Sport
Grealish memuji kapten United yang 'benar-benar luar biasa'
Terlepas dari persaingan sengit antara kedua klub asal Manchester tersebut, kualitas umpan dan visi permainan Fernandes jelas telah melampaui batas-batas kesetiaan klub. Melalui media sosial, Grealish menggambarkan kapten United itu sebagai "pesepakbola yang benar-benar luar biasa" dalam Instagram Story-nya setelah menyaksikan penampilan yang menentukan kemenangan tersebut. Dukungan dari bintang Everton ini datang pada saat Fernandes bisa dibilang sedang menampilkan permainan terbaik dalam kariernya.
Instagram/jackgrealish
Carrick mengeluarkan peringatan agar tidak ikut campur
Manajer sementara Michael Carrick langsung memuji pemain andalannya, sekaligus menanggapi spekulasi yang terus beredar mengenai masa depan sang playmaker di klub. Ia menyatakan: "Soal klub dan langkah ke depan, sulit bagi saya untuk terlalu banyak terlibat dalam hal itu. Bruno jelas bukan seseorang yang ingin kami lepaskan, saya bisa mengatakan itu, tetapi untuk musim panas dan seterusnya, sulit bagi saya untuk membahasnya terlalu jauh, namun tentu saja, dia penting bagi kami dan jelas bukan seseorang yang ingin kami lepaskan. Kami sangat senang memilikinya. Dia telah membuktikan selama ini betapa berpengaruhnya dia di momen-momen penting."
- AFP
United terus melaju menuju Liga Champions
Kemenangan ini memberi United keunggulan tiga poin yang sangat penting di posisi ketiga. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Casemiro membuka skor berkat tendangan sudut Fernandes, dan meskipun Ross Barkley menyamakan kedudukan untuk Villa, gol-gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko memastikan tiga poin tetap di Manchester. Tanpa jadwal pertandingan Eropa di tengah pekan, Setan Merah akan kembali beraksi di Liga Premier dengan bertandang ke markas Bournemouth pada Jumat malam.
