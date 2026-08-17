Perebutan untuk mendapatkan Nwaneri kian memanas saat bursa transfer musim panas memasuki dua pekan terakhirnya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pemain muda Arsenal itu menarik minat besar dari klub-klub di Italia, Jerman, dan Turki. Di antara peminat paling menonjol ada raksasa Serie A AC Milan dan juara Turki Galatasaray, yang keduanya sudah mengajukan pertanyaan resmi.

Manajemen AC Milan secara khusus sedang mencari playmaker serbabisa yang bisa beroperasi di ruang-ruang di belakang penyerang, idealnya menempati kanal kanan, dan mereka telah mengidentifikasi talenta Inggris tersebut sebagai solusi kreatif untuk kebutuhan gelandang serang mereka.



