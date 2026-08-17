Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Persaingan transfer Ethan Nwaneri memanas saat klub-klub Premier League bergabung dengan tim-tim Italia dan Jerman dalam perburuan
Raksasa Eropa memimpin perburuan Nwaneri
Perebutan untuk mendapatkan Nwaneri kian memanas saat bursa transfer musim panas memasuki dua pekan terakhirnya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pemain muda Arsenal itu menarik minat besar dari klub-klub di Italia, Jerman, dan Turki. Di antara peminat paling menonjol ada raksasa Serie A AC Milan dan juara Turki Galatasaray, yang keduanya sudah mengajukan pertanyaan resmi.
Manajemen AC Milan secara khusus sedang mencari playmaker serbabisa yang bisa beroperasi di ruang-ruang di belakang penyerang, idealnya menempati kanal kanan, dan mereka telah mengidentifikasi talenta Inggris tersebut sebagai solusi kreatif untuk kebutuhan gelandang serang mereka.
- Getty Images
Rival Premier League siap bergerak cepat
Ketertarikan dari Eropa memang mendominasi pemberitaan, tetapi situasinya tampaknya akan menjadi lebih rumit bagi Arsenal seiring para rival domestik ikut masuk dalam persaingan. Laporan menyebutkan bahwa beberapa klub Premier League telah bergabung dalam perburuan untuk merekrutnya dan memutuskan untuk habis-habisan demi mengamankan tanda tangannya.
Meningkatnya minat dari dalam negeri datang pada saat jalan Nwaneri menuju tim utama tampak semakin tertutup oleh para bintang yang sudah mapan. Terlepas dari bakatnya yang tak terbantahkan, winger berusia 19 tahun itu mampu mencatatkan empat gol dalam 24 penampilan di Premier League di tengah kesempatan yang terbatas, sambil memperlihatkan kilasan kualitas yang membuatnya begitu dipandang sebagai prospek besar.
Absennya dari Community Shield memicu spekulasi
Spekulasi mengenai masa depan Nwaneri memuncak setelah ia absen dari skuad Arsenal untuk kemenangan Community Shield baru-baru ini atas Manchester City. Sementara Mikel Arteta mencatat bahwa keputusan pemilihan dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah tempat yang tersedia, pencoretan remaja itu dipandang sebagai indikator jelas atas posisinya dalam hierarki saat ini.
Fabrizio Romano memberikan pembaruan tegas mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan: "Ethan Nwaneri akan meninggalkan Arsenal sebelum penutupan jendela transfer musim panas, seperti yang sudah direncanakan beberapa pekan lalu. Dia bahkan tidak ada di bangku cadangan saat melawan Man City meski terlibat pada pramusim."
- Getty
Nwaneri menghadapi dua pekan penentuan
Dua pekan ke depan akan menjadi penentu bagi Nwaneri saat ia mempertimbangkan pilihannya. Kepindahan ke Italia atau Jerman bisa memberinya awal yang baru dan kesempatan untuk bersinar dalam lingkungan taktis yang berbeda, sementara pindah ke klub Premier League akan memungkinkannya melanjutkan perkembangannya di lingkungan yang sudah familiar.
Valuasi tegas Arsenal dan penolakan mereka untuk menerima opsi pinjaman dengan kewajiban beli standar menunjukkan bahwa mereka masih menghargai potensinya, meski ia tidak masuk dalam kebutuhan tim untuk kampanye 2026-27.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami