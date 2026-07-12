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Pernyataan provokatif di saat yang sensitif... Apakah Bellingham akan absen saat melawan Argentina?

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
T. Tuchel
J. Bellingham
FEATURES
Inggris
Argentina
AS
Jerman

Episode baru dari serial perselisihan antara bintang Inggris dan pelatih asal Jerman

Jude Bellingham merupakan sosok yang luar biasa di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan krusial dan selalu melakukan langkah yang tepat, baik saat menguasai bola maupun tidak.

Meskipun orang mungkin mengira bahwa pelatih Thomas Tuchel pasti sangat bangga memiliki pemain sekelasnya di tim, hubungan antara keduanya terkadang tegang, di mana bintang Real Madrid dan pelatih asal Jerman itu pernah secara terbuka mengungkapkan perbedaan pandangan mereka di masa lalu.

Setelah kemenangan Inggris atas Norwegia di perempat final di Miami, Tuchel menggambarkan penampilan tersebut sebagai “ceroboh” — dan mengatakan timnya “beruntung”.

Namun Bellingham, yang mencetak kedua gol saat timnya bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1, tidak puas dengan analisis pelatihnya, dan dengan keberanian yang mengejutkan ia berkata: "Mungkin (Tuchel) tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain dalam situasi seperti itu melawan Erling Haaland, Nosa, dan Sorloth — mereka bukanlah tim yang mudah dihadapi."

Sky News melaporkan: “Ini bukan kali pertama keduanya berselisih.”

  • Tidak ada agenda tersembunyi

    Laporan tersebut melanjutkan: "Tukhel sebelumnya pernah menggambarkan perilaku Bellingham di lapangan sebagai 'menjijikkan', namun ia kemudian meminta maaf atas hal itu, dengan alasan bahwa ia menggunakan kata tersebut 'tanpa sengaja'."

    Pelatih timnas Inggris itu mencoba merangkum suasana hati Bellingham pada bulan Juni tahun lalu, dengan mengatakan: 'Jika dia tersenyum, dia akan disukai semua orang. Namun terkadang Anda melihat kemarahan, Anda melihat rasa lapar, amarah, dan semangat, dan itu terlihat dengan cara yang mungkin sedikit menyinggung, misalnya, bagi ibuku, saat dia duduk di depan televisi. Saya melihat hal itu.'

    Pada bulan Agustus, Tuchel menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan: “Saya menggunakan kata itu tanpa sengaja, hanya untuk menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas. Tidak ada pesan tersembunyi. Tidak ada agenda terselubung.”

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  • Pengganti Rogers... Peran yang dapat berubah

    Kemudian, Tuchel mengajak pemain berusia 22 tahun itu untuk "mengarahkan" energi kemarahannya yang dapat memberinya "keunggulan" di lapangan. Sebelum Piala Dunia dimulai, ada juga keraguan apakah Bellingham akan menjadi starter pada pertandingan pertama, karena Tuchel lebih memilih teman masa kecil sang gelandang, Morgan Rogers yang berusia 23 tahun, menjelang Piala Dunia.

    Pada bulan Juni, Tuchel menyoroti bahwa Bellingham harus membuktikan kemampuannya untuk mempertahankan posisinya di starting lineup, dengan mengatakan: “Dia tahu bahwa dia adalah salah satu pemain inti, tetapi kami memiliki 14 atau 15 pemain yang berpotensi menjadi starter.”

    Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa “peran-peran ini selalu bisa berubah.”

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  • Pengecualian katalis

    Namun, sejak Bellingham kembali ke susunan pemain inti, ia tampil sangat gemilang, sehingga membuat beberapa analis memuji cara Tuchel menangani pemain tersebut.

    Mereka berpendapat bahwa pencoretannya dari susunan pemain justru memotivasinya untuk merebut kembali posisinya, sehingga ia mampu menampilkan performa luar biasa pada momen-momen krusial.

    Namun, tanda-tanda ketegangan tambahan muncul pada November lalu, ketika Tuchel mengatakan bahwa Bellingham harus “menerima” keputusannya setelah gelandang Inggris itu mengungkapkan kekecewaannya setelah diganti selama kemenangan 2-0 atas Albania.

    Bellingham termasuk di antara tujuh pergantian pemain dalam kemenangan sebelumnya melawan Serbia, dan ia diganti enam menit sebelum akhir pertandingan pertamanya sebagai starter bersama tim nasional sejak Juni.

    Gelandang tersebut mengangkat kedua tangannya ke udara sebagai tanda kekecewaannya setelah Kane mencetak gol kedua melalui sundulan, setelah melihat Rodgers menunggu di pinggir lapangan untuk menggantikannya.

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  • Tidak mungkin Bellingham absen dalam pertandingan melawan Argentina

    Meskipun pernyataan tajam yang dilontarkan Bellingham kepada pelatihnya—yang berpotensi memicu kembali ketegangan hingga tingkat tertinggi di antara keduanya pada momen sensitif dalam sejarah Inggris—Sky menegaskan: "Terlepas dari semua itu, tidak ada keraguan bahwa Bellingham akan menjadi starter bersama Inggris melawan juara bertahan Argentina pada hari Rabu. Dengan sudah mencetak enam gol di Piala Dunia 2026, Bellingham sedang dalam performa luar biasa, setelah melampaui total golnya di dua turnamen terakhir secara keseluruhan."

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