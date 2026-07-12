Pernyataan provokatif di saat yang sensitif... Apakah Bellingham akan absen saat melawan Argentina?

Jude Bellingham merupakan sosok yang luar biasa di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan krusial dan selalu melakukan langkah yang tepat, baik saat menguasai bola maupun tidak.

Meskipun orang mungkin mengira bahwa pelatih Thomas Tuchel pasti sangat bangga memiliki pemain sekelasnya di tim, hubungan antara keduanya terkadang tegang, di mana bintang Real Madrid dan pelatih asal Jerman itu pernah secara terbuka mengungkapkan perbedaan pandangan mereka di masa lalu.

Setelah kemenangan Inggris atas Norwegia di perempat final di Miami, Tuchel menggambarkan penampilan tersebut sebagai “ceroboh” — dan mengatakan timnya “beruntung”.

Namun Bellingham, yang mencetak kedua gol saat timnya bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1, tidak puas dengan analisis pelatihnya, dan dengan keberanian yang mengejutkan ia berkata: "Mungkin (Tuchel) tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain dalam situasi seperti itu melawan Erling Haaland, Nosa, dan Sorloth — mereka bukanlah tim yang mudah dihadapi."

Sky News melaporkan: “Ini bukan kali pertama keduanya berselisih.”