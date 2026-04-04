Perjalanan Tim-Tim Arab di Piala Dunia: Situasi Ideal bagi Mesir... Sulit bagi Maroko dan Arab Saudi... dan Bencana bagi Aljazair

Mesir
Maroko
Irak
Yordania
Qatar
Aljazair
Arab Saudi
Tunisia

Perjalanan tim-tim nasional Arab di Piala Dunia 2026...

Menjelang dimulainya Piala Dunia 2026 sekitar 70 hari lagi, delapan tim nasional Arab bersiap untuk menjalani pengalaman yang luar biasa dalam edisi yang dianggap sebagai yang terbesar dan paling luas secara geografis dalam sejarah turnamen ini, di mana pertandingannya akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di puluhan kota yang tersebar sepanjang ribuan kilometer.

Tim-tim Arab yang berpartisipasi adalah: Mesir, Arab Saudi, Maroko, Aljazair, Tunisia, Qatar, Irak, dan Yordania.

Meskipun semuanya akan memainkan 3 pertandingan di babak penyisihan grup, kondisi perjalanan dan perpindahan antar kota sangat bervariasi, sehingga membuat beberapa tim berada dalam posisi yang relatif nyaman, sementara yang lain akan menghadapi tantangan logistik yang melelahkan, menurut laporan situs "Sky News".

  Spain v Egypt - International Friendly

    Para Firaun berada dalam posisi yang ideal

    Tim nasional Mesir dianggap paling beruntung dalam hal jadwal pertandingan, karena mereka hanya perlu menempuh jarak sekitar 460 kilometer antara Seattle di Amerika Serikat dan Vancouver di Kanada, dua kota yang berbatasan langsung, sehingga tim ini dapat menjaga kondisi fisik dan mentalnya selama fase grup.

    • Iklan
  Iraq WC tickets

    Irak berada dalam situasi yang relatif tenang

    Sedangkan tim nasional Irak akan menjalani pertandingan-pertandingannya di kota-kota yang berdekatan di pesisir timur Amerika Utara, berpindah-pindah antara Boston, Philadelphia, dan Toronto, dengan jarak total sekitar 1.200 kilometer, yang merupakan salah satu jarak terpendek dibandingkan dengan tim-tim lainnya.

  FBL-WC-2026-CAF-TUN-GEQ

    Penerbangan jarak menengah ke Qatar dan Tunisia

    Tim nasional Qatar dan Tunisia akan menghadapi tantangan sedang dalam hal perjalanan.

    "Elang Kartago" akan bertanding di Monterrey, Meksiko, dan Kansas, AS, dalam perjalanan sejauh sekitar 1.700 kilometer.

    Sedangkan tim Qatar, akan memulai perjalanannya dari Santa Clara, lalu menuju Vancouver, sebelum berakhir di Seattle, dengan jarak total sekitar 1.730 kilometer.

  Morocco v Ecuador - International Friendly

    Perjalanan jarak jauh ke Arab Saudi, Yordania, dan Maroko

    Situasinya tampak lebih sulit bagi tim nasional Arab Saudi, Yordania, dan Maroko, yang harus menempuh jarak antara 2.200 hingga 2.800 kilometer.

    Tim nasional Saudi akan berpindah-pindah antara Miami, Atlanta, dan Houston, dalam perjalanan melelahkan melintasi negara bagian yang luas.

    Sedangkan Yordania akan memulai di Santa Clara sebelum terbang ke Texas untuk memainkan pertandingan terakhirnya di Arlington, menempuh jarak sekitar 2.700 kilometer.

    Di sisi lain, tim nasional Maroko akan berkeliling kota-kota di New Jersey, Boston, dan Atlanta, dalam rute terpanjang di antara ketiga tim, dengan jarak melebihi 2.800 kilometer.

  Algeria v Guatemala - International Friendly

    Aljazair... Jadwal tersulit di turnamen ini

    Timnas Aljazair tampaknya akan menghadapi tantangan terberat, karena mereka harus menempuh jarak sekitar 6.000 kilometer selama babak penyisihan grup.

    "Pejuang Gurun" akan memulai perjalanan mereka di Kansas, kemudian bertolak ke Santa Clara di ujung barat Amerika, sebelum kembali lagi ke Kansas untuk menjalani pertandingan ketiga, dalam jadwal yang dianggap paling berat di antara semua tim Arab.

    Meskipun jarak tempuh bervariasi antara yang nyaman dan yang melelahkan, persiapan fisik dan logistik akan menjadi faktor penentu dalam performa tim-tim Arab selama edisi bersejarah Piala Dunia ini, yang berlangsung di tiga negara dan dua benua, dalam pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola dunia.