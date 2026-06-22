Dengan demikian, perayaan sepak bola yang direncanakan di Lincoln Financial Field terancam terhenti mendadak akibat datangnya sistem cuaca ekstrem. Para ahli meteorologi memperkirakan skenario suram untuk beberapa jam ke depan.
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Peringatan Tornado! Apakah pertandingan pertama di Piala Dunia akan dibatalkan sepenuhnya karena cuaca?
Oleh karena itu, telah dikeluarkan peringatan eksplisit bahwa beberapa sistem badai petir berpotensi berkembang menjadi cuaca ekstrem yang disertai “angin yang merusak, kilat yang dahsyat, dan ancaman tornado sporadis”. Skenario risiko semacam itu pada dasarnya membuat penyelenggaraan acara olahraga berskala besar di ruang terbuka menjadi mustahil, karena keselamatan semua pihak yang terlibat—baik di tribun maupun di lapangan—menjadi prioritas utama.
Selain itu, diperkirakan akan terjadi hujan lebat dan banjir bandang. Dampak logistiknya bagi seluruh wilayah di sekitar Philadelphia sudah mulai terasa.
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Kapan pertandingan Prancis vs. Irak akan digelar masih belum pasti
Selain gangguan pada lalu lintas penerbangan—yang juga berpotensi mengacaukan rencana keberangkatan para tim setelah peluit akhir dibunyikan—seluruh rangkaian acara FIFA di kota ini pun terancam terganggu. Dampak dari tingkat peringatan saat ini tidak hanya mencakup stadion itu sendiri: Kegiatan di luar ruangan seperti penayangan publik di Lemon Hill Park juga berpotensi ditunda atau dibatalkan. Bagi ribuan pendukung Prancis dan Irak yang ingin mengubah area di sekitar stadion menjadi kawasan pesta tanpa tiket, ini merupakan kabar yang mengecewakan.
Bagi jalannya turnamen secara olahraga, pembatalan atau penundaan akan menjadi masalah besar. Jadwal babak final sangat padat, dan hampir tidak ada tanggal alternatif yang tersedia selama fase grup masih berlangsung. Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, dan timnya pun harus bersiap menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan.
Irak vs Prancis: Dalam Situasi Terpaksa Bertindak
Pertandingan ini dijadwalkan dimulai pada pukul 23.00 waktu Jerman. Ini merupakan pertandingan grup kedua bagi kedua tim.
Prancis menang 3-1 pada pertandingan pembuka berkat dua gol dari Kylian Mbappe melawan Senegal. Sebaliknya, Irak justru mengalami kekalahan telak 1-4 dari Norwegia. Jika kembali menelan kekalahan, Irak harus pulang lebih awal.