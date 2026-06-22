Peringatan Tornado! Apakah pertandingan pertama di Piala Dunia akan dibatalkan sepenuhnya karena cuaca?

Oleh karena itu, telah dikeluarkan peringatan eksplisit bahwa beberapa sistem badai petir berpotensi berkembang menjadi cuaca ekstrem yang disertai “angin yang merusak, kilat yang dahsyat, dan ancaman tornado sporadis”. Skenario risiko semacam itu pada dasarnya membuat penyelenggaraan acara olahraga berskala besar di ruang terbuka menjadi mustahil, karena keselamatan semua pihak yang terlibat—baik di tribun maupun di lapangan—menjadi prioritas utama.

Selain itu, diperkirakan akan terjadi hujan lebat dan banjir bandang. Dampak logistiknya bagi seluruh wilayah di sekitar Philadelphia sudah mulai terasa.