Keberhasilan Mbappe dalam mencetak gol bersama Real Madrid tak bisa dipungkiri, karena ia mencetak 42 gol di seluruh ajang sepanjang musim pertamanya, dan mengulangi angka yang sama pada musim keduanya, menegaskan kemampuannya untuk menyajikan produktivitas individu yang luar biasa.

Namun ketika beralih dari angka milik pemain ke angka milik tim, muncul paradoks yang layak untuk dicermati.

Pada musim 2022-2023 dan 2023-2024, yakni sebelum kedatangan Mbappe, Real Madrid mencetak 127 dan 129 gol secara berturut-turut di seluruh ajang, dengan total 256 gol dalam 116 pertandingan.

Sementara pada musim pertama dan kedua Mbappe, tim mencetak 148 gol pada musim 2024-2025, kemudian 119 gol pada musim 2025-2026, dengan total 267 gol dalam 124 pertandingan.

Artinya, Real Madrid mencetak 11 gol lebih banyak pada dua musim Mbappe, tetapi mereka memainkan delapan pertandingan lebih banyak, dan rata-rata golnya turun dari sekitar 2,21 gol per pertandingan menjadi 2,15 gol.

Perbandingan ini tampak lebih jelas di La Liga saja:

2022-2023: Real Madrid mencetak 75 gol.

2023-2024: mencetak 87 gol.

2024-2025: mencetak 78 gol.

2025-2026: mencetak 77 gol.

Artinya, tim mencetak 162 gol dalam dua musim terakhir sebelum Mbappe, dibandingkan 155 gol pada musim pertama dan keduanya.

Angka-angka ini tidak membuktikan bahwa Mbappe seorang diri menjadi penyebab menurunnya produktivitas serangan, tetapi ia memunculkan pertanyaan yang sah mengenai nilai kolektif yang ia tambahkan, terlebih kehadiran seorang pemain yang mencetak 42 gol dalam semusim semestinya memberikan dorongan produktivitas gol yang lebih besar bagi tim.

Paradoks ini juga terlihat ketika menilik beberapa rekan setimnya. Di La Liga, torehan Vinicius menurun dari 15 gol pada musim 2023-2024 menjadi 11 gol pada musim berikutnya, sementara torehan Bellingham turun dari 19 gol menjadi 9 gol.

Tentu saja, ada faktor-faktor lain yang berkaitan dengan cedera, kepergian sejumlah pemain, dan perubahan peran, tetapi tumpang tindih ruang gerak antara Mbappe dan Vinicius, serta berkurangnya kebebasan menyerang Bellingham, menjadi di antara tantangan paling menonjol yang dihadapi Real Madrid setelah kedatangan sang pemain Prancis.