Dengan terhentinya kompetisi liga-liga Eropa karena jeda internasional, muncul kesempatan untuk mengangkat sejumlah gagasan dan pertanyaan seputar sepak bola yang layak diperdebatkan, jauh dari hiruk-pikuk pertandingan dan hasil-hasilnya, serta membuka ruang bagi para pembaca Kooora untuk berbagi pendapat dan sudut pandang mereka terkait berbagai isu.
Dalam diskusi pertama ini, kami mengajukan pertanyaan yang sekilas mungkin terdengar aneh mengingat kemampuan mencetak gol yang luar biasa dari Kylian Mbappe: apakah Real Madrid salah ketika merekrut bintang Prancis tersebut? Dan apakah Harry Kane, yang namanya sempat dikaitkan kuat dengan klub ibu kota Spanyol itu setelah kepergian Benzema pada musim panas 2023, merupakan pilihan yang lebih tepat untuk menggantikan Karim?
Perbandingan di sini tidak hanya menyangkut jumlah gol yang dicetak masing-masing pemain, tetapi juga sifat peran yang dijalankan sang penyerang di dalam lapangan, sejauh mana kemampuannya membuat rekan-rekannya tampil lebih baik, dan mengembangkan sistem serangan tim. Inilah poin yang membuka pintu bagi perbandingan menarik antara pengalaman Mbappe di Real Madrid dan apa yang mungkin bisa dipersembahkan Kane seandainya ia mengenakan jersey putih tersebut.