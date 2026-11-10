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Perdebatan jeda internasional: apakah Real Madrid keliru merekrut Mbappe?

FEATURES
Analysis
K. Mbappe
K. Benzema
H. Kane
J. Bellingham
Vinicius Junior
AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
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Valencia
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Apakah Real Madrid mengorbankan keseimbangan lini serangnya demi sang bintang Prancis?

Dengan terhentinya kompetisi liga-liga Eropa karena jeda internasional, muncul kesempatan untuk mengangkat sejumlah gagasan dan pertanyaan seputar sepak bola yang layak diperdebatkan, jauh dari hiruk-pikuk pertandingan dan hasil-hasilnya, serta membuka ruang bagi para pembaca Kooora untuk berbagi pendapat dan sudut pandang mereka terkait berbagai isu.

Dalam diskusi pertama ini, kami mengajukan pertanyaan yang sekilas mungkin terdengar aneh mengingat kemampuan mencetak gol yang luar biasa dari Kylian Mbappe: apakah Real Madrid salah ketika merekrut bintang Prancis tersebut? Dan apakah Harry Kane, yang namanya sempat dikaitkan kuat dengan klub ibu kota Spanyol itu setelah kepergian Benzema pada musim panas 2023, merupakan pilihan yang lebih tepat untuk menggantikan Karim?

Perbandingan di sini tidak hanya menyangkut jumlah gol yang dicetak masing-masing pemain, tetapi juga sifat peran yang dijalankan sang penyerang di dalam lapangan, sejauh mana kemampuannya membuat rekan-rekannya tampil lebih baik, dan mengembangkan sistem serangan tim. Inilah poin yang membuka pintu bagi perbandingan menarik antara pengalaman Mbappe di Real Madrid dan apa yang mungkin bisa dipersembahkan Kane seandainya ia mengenakan jersey putih tersebut.

  • Harry Kane, pengganti ideal untuk Benzema

    Ketika Karim Benzema mengumumkan kepergiannya dari Real Madrid pada musim panas 2023, klub menghadapi tantangan besar untuk menggantikan seorang penyerang yang bukan sekadar pencetak gol, melainkan salah satu kreator permainan terpenting dalam sistem serangan tim selama bertahun-tahun.

    Benzema piawai turun ke lini tengah untuk menerima bola, menghubungkan antarlini, dan membuka ruang bagi Vinicius Junior serta Rodrygo, selain kemampuannya menuntaskan serangan dan menciptakan peluang.

    Perannya tidak terbatas pada menanti bola di dalam kotak penalti, tetapi ia turut membangun serangan dan memberi rekan-rekannya beragam solusi.

    Pada saat itu, nama Harry Kane muncul kuat dalam daftar kandidat untuk menggantikan penyerang Prancis tersebut. Bahkan jaringan "BBC" Inggris mengungkapkan dalam laporan yang dipublikasikan pada 5 Juni 2023 bahwa kapten timnas Inggris itu berada di puncak daftar incaran Real Madrid untuk menggantikan Benzema, seraya menyebutkan bahwa klub sangat mengagumi potensinya.

    Namun kendalanya pada dasarnya bersifat finansial, karena Daniel Levy, presiden Tottenham, bersikukuh mendapatkan lebih dari 100 juta pound sterling, sebuah jumlah yang tidak siap dibayar oleh Real Madrid.

    Pada akhirnya Kane pindah ke Bayern Munich dengan nilai awal 100 juta euro, ditambah bonus-bonus tambahan.

  • Perbedaan antara Mbappe dan Kane

    Perbedaan mendasar antara Kane dan Mbappe berkaitan dengan sifat pergerakan dan peran di dalam lapangan.

    Kane mampu bermain sebagai penyerang murni, tetapi ia tidak terpaku untuk tetap berada di dalam kotak penalti. Ia bisa turun ke lini tengah untuk menerima bola, mahir melepaskan umpan panjang dan menciptakan peluang, serta memiliki kemampuan untuk menarik para bek keluar dari posisi mereka dan membuka ruang bagi para gelandang dan pemain sayap.

    Karakteristik inilah yang akan memberikan Jude Bellingham ruang lebih besar untuk maju ke kotak penalti, yakni area di mana pemain Inggris itu menunjukkan kemampuan luar biasa selama musim pertamanya bersama Real Madrid.

    Hal ini bisa dibuktikan dari apa yang ditampilkan keduanya bersama timnas Inggris, di mana Kane mahir turun dan menerima bola, sementara Bellingham memanfaatkan ruang yang tercipta dari pergerakannya untuk melesat ke arah gawang.

    Selain itu, hubungan menyerang yang bisa saja terjalin antara Kane dan Vinicius membawa peluang besar untuk sukses, mengingat kemampuan penyerang Inggris itu dalam menjalin kerja sama dengan para pemain sayap dan mengirim bola ke ruang-ruang kosong, karakteristik yang dulu mampu dimanfaatkan Benzema secara luar biasa bersama bintang Brasil tersebut.

    Yang terpenting, Kane tidak perlu menguasai seluruh serangan untuk bisa berpengaruh, dan ia tidak memaksa rekan-rekannya mengubah sifat pergerakan mereka demi memberinya ruang yang ia sukai.

  • Mbappe: Statistik individu luar biasa, tetapi sistem yang kurang seimbang

    Keberhasilan Mbappe dalam mencetak gol bersama Real Madrid tak bisa dipungkiri, karena ia mencetak 42 gol di seluruh ajang sepanjang musim pertamanya, dan mengulangi angka yang sama pada musim keduanya, menegaskan kemampuannya untuk menyajikan produktivitas individu yang luar biasa.

    Namun ketika beralih dari angka milik pemain ke angka milik tim, muncul paradoks yang layak untuk dicermati.

    Pada musim 2022-2023 dan 2023-2024, yakni sebelum kedatangan Mbappe, Real Madrid mencetak 127 dan 129 gol secara berturut-turut di seluruh ajang, dengan total 256 gol dalam 116 pertandingan.

    Sementara pada musim pertama dan kedua Mbappe, tim mencetak 148 gol pada musim 2024-2025, kemudian 119 gol pada musim 2025-2026, dengan total 267 gol dalam 124 pertandingan.

    Artinya, Real Madrid mencetak 11 gol lebih banyak pada dua musim Mbappe, tetapi mereka memainkan delapan pertandingan lebih banyak, dan rata-rata golnya turun dari sekitar 2,21 gol per pertandingan menjadi 2,15 gol.

    Perbandingan ini tampak lebih jelas di La Liga saja:

    2022-2023: Real Madrid mencetak 75 gol.

    2023-2024: mencetak 87 gol.

    2024-2025: mencetak 78 gol.

    2025-2026: mencetak 77 gol.

    Artinya, tim mencetak 162 gol dalam dua musim terakhir sebelum Mbappe, dibandingkan 155 gol pada musim pertama dan keduanya.

    Angka-angka ini tidak membuktikan bahwa Mbappe seorang diri menjadi penyebab menurunnya produktivitas serangan, tetapi ia memunculkan pertanyaan yang sah mengenai nilai kolektif yang ia tambahkan, terlebih kehadiran seorang pemain yang mencetak 42 gol dalam semusim semestinya memberikan dorongan produktivitas gol yang lebih besar bagi tim.

    Paradoks ini juga terlihat ketika menilik beberapa rekan setimnya. Di La Liga, torehan Vinicius menurun dari 15 gol pada musim 2023-2024 menjadi 11 gol pada musim berikutnya, sementara torehan Bellingham turun dari 19 gol menjadi 9 gol.

    Tentu saja, ada faktor-faktor lain yang berkaitan dengan cedera, kepergian sejumlah pemain, dan perubahan peran, tetapi tumpang tindih ruang gerak antara Mbappe dan Vinicius, serta berkurangnya kebebasan menyerang Bellingham, menjadi di antara tantangan paling menonjol yang dihadapi Real Madrid setelah kedatangan sang pemain Prancis.

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  • Mbappe lemah dalam duel udara?

    Ada sisi taktis lain yang layak diperhatikan dalam perbandingan antara Harry Kane dan Mbappe, yaitu kemampuan penyerang dalam memanfaatkan umpan silang, yang menjadi salah satu senjata penting Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.

    Bersama Karim Benzema, lalu Joselu yang bergabung ke tim pada musim panas 2023, Real Madrid memiliki penyerang yang mampu mengancam gawang lawan lewat bola-bola udara, baik dari umpan silang terbuka maupun bola mati.

    Joselu secara khusus merupakan pilihan yang berbeda berkat kekuatan fisik dan kemampuannya unggul dalam duel udara, serta mencetak 18 gol dalam 49 pertandingan sepanjang musim 2023-2024, lima di antaranya di Liga Champions Eropa.

    Namun, dengan Mbappe yang lemah dalam bola-bola udara menjadi penyerang utama, Real Madrid kini lebih mengandalkan penetrasi, umpan ke ruang, dan akselerasi di belakang pertahanan, alih-alih memiliki penyerang referensi di dalam kotak penalti yang mampu memanfaatkan umpan silang secara terus-menerus.

    Di sinilah muncul keunggulan tambahan yang mungkin dimiliki Harry Kane, yang memadukan kemampuan bergerak keluar kotak penalti dan menghubungkan antarlini, dengan kehadiran yang kuat di dalam kotak serta keunggulan dalam bola-bola udara.

    Dengan demikian, kedatangannya akan memberi Real Madrid opsi serangan tambahan, serta mempertahankan kemungkinan memanfaatkan umpan silang sebagai senjata efektif, alih-alih lebih banyak mengandalkan penetrasi di bawah.

  • Pelajaran Luis Enrique: Ketika Sistem Lebih Penting daripada Sang Bintang

    Mungkin pengalaman Luis Enrique bersama Mbappe di Paris Saint-Germain menjadi salah satu kasus yang paling menjelaskan persoalan ini.

    Dalam film dokumenter yang mengungkap sebagian dari hubungan keduanya, pelatih asal Spanyol itu terlihat melontarkan kritik langsung kepada Mbappe terkait kontribusi defensifnya, dengan mencontohkan Michael Jordan, yang mampu membuat rekan-rekannya memberikan kemampuan terbaik mereka dan menjadi teladan bagi mereka dalam kerja defensif.

    Enrique mengatakan kepada pemainnya bahwa seorang pemimpin sejati tidak cukup hanya dengan mencetak gol, tetapi harus membantu tim secara defensif ketika tidak mampu memberikan sumbangsih ofensif, dan ia menuntut sang pemain untuk menjadi contoh dalam tekanan, pergerakan, dan pengorbanan demi kelompok.

    Setelah kepergiannya, Enrique berbicara terang-terangan tentang filosofi ofensifnya, menegaskan bahwa ia lebih memilih memiliki empat pemain yang masing-masing mencetak 12 gol daripada bergantung pada satu pemain yang mencetak 40 gol.

    Dan memang, Paris Saint-Germain menjadi lebih beragam dalam sumber ancamannya, serta meraih Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarahnya pada musim 2024-2025.

    Hal itu bukan berarti bahwa kepergian Mbappe seorang diri yang menciptakan kesuksesan Paris, sebab ada banyak perubahan dalam susunan pemain dan sistem, tetapi ini menjadi contoh nyata akan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab alih-alih ketergantungan berlebihan pada satu bintang.

  • Kane membuktikan bahwa penyerang komplet tidak kalah tajam dalam mencetak gol

    Yang menarik, Harry Kane, yang sebenarnya tersedia untuk Real Madrid pada musim panas 2023, bukanlah pilihan yang kalah dari Mbappe dalam hal produktivitas gol.

    Pada musim pertamanya bersama Bayern Munich, ia mencetak 44 gol dan menyumbang 12 assist dalam 45 pertandingan di seluruh kompetisi, kemudian mencetak 42 gol dan menyumbang 14 assist pada musim berikutnya.

    Dan pada musim 2025-2026, ia melanjutkan kegemilangannya dengan angka-angka luar biasa, sebelum akhirnya meraih Ballon d'Or 2026, mengungguli Mbappe yang menempati posisi kedua.

    Yang terpenting, Kane tidak menghasilkan angka-angka ini dengan mengorbankan perannya dalam membangun serangan, melainkan menggabungkan kemampuan mencetak gol, mengumpan, menghubungkan permainan, dan membuka ruang, karakteristik yang menjadikannya salah satu penyerang paling lengkap dalam sepak bola modern.

  • Kesimpulan: Apakah Real Madrid Memilih Bintang yang Salah?

    Tidak bisa dikatakan bahwa perekrutan Mbappe merupakan sebuah kegagalan individu, sebab ia mencetak 84 gol dalam dua musim dan menyuguhkan angka-angka yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

    Begitu pula, tidak bisa dipastikan bahwa kehadiran Kane akan menjamin Real Madrid meraih gelar La Liga dan Liga Champions, karena sepak bola tidak bekerja sesederhana itu.

    Namun bisa dikatakan bahwa Real Madrid mungkin keliru dalam menentukan jenis penyerang yang mereka butuhkan.

    Tim ini tidak membutuhkan pemain lain yang memiliki kemampuan melakukan akselerasi dari sisi kiri dan mencetak gol, sebanyak kebutuhan mereka akan seorang penyerang yang mampu memerankan peran Benzema, menjalin permainan dengan Vinicius, membuka ruang bagi Bellingham, dan ikut terlibat dalam membangun serangan tanpa menjadi satu-satunya pusat gravitasi sistem.

    Harry Kane adalah kandidat ideal untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dan mungkin saja ia akan membuat para bintang Real Madrid lainnya lebih efektif, alih-alih terjebak dalam persamaan pembagian ruang dan peran yang menyertai kedatangan Mbappe.

    Dan meski Mbappe tetap menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia dari segi individu, perbandingan ini membuka sebuah pertanyaan penting mengenai hakikat kebutuhan Real Madrid pasca kepergian Benzema: apakah klub membutuhkan bintang sekelas Mbappe, ataukah seorang penyerang dengan karakteristik Harry Kane yang mampu mengembalikan keseimbangan pada sistem serangan?

    Dan sekarang, kami serahkan ruang ini kepada para pembaca Kooora. Bagikan pendapat dan sudut pandang kalian dalam diskusi ini, dan apakah kalian lebih suka melihat Harry Kane mengenakan jersey Real Madrid ketimbang Mbappe?

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