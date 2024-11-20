Pep Guardiola PERPANJANG KONTRAK Di Manchester City!

Getty Images SportMuhammad Zaki dan Gill ClarkPep Guardiola PERPANJANG KONTRAK Di Manchester City!Manchester CityP. GuardiolaPremier LeagueManajer Manchester City Pep Guardiola dikabarkan akan meneken perpanjangan kontrak satu tahun di Etihad, dengan opsi 12 bulan tambahan.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniGuardiola putuskan masa depanBertahan di Man CityTeken kontrak baru bersama The CitizensGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang