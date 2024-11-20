Tottenham Hotspur v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki dan Gill Clark

Pep Guardiola PERPANJANG KONTRAK Di Manchester City!

Manchester CityP. GuardiolaPremier League

Manajer Manchester City Pep Guardiola dikabarkan akan meneken perpanjangan kontrak satu tahun di Etihad, dengan opsi 12 bulan tambahan.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Guardiola putuskan masa depan
  • Bertahan di Man City
  • Teken kontrak baru bersama The Citizens
GOAL Indonesia hadir di WhatsApp Channel
Ikuti sekarang