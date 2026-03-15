Penjelasan: Mengapa Lionel Messi absen dalam pertandingan MLS terbaru Inter Miami
Rotasi pemain dalam skuad Herons
Messi bukanlah satu-satunya nama besar yang absen dari daftar susunan pemain saat Inter Miami menjalani pertandingan keempat mereka di musim MLS 2026. Rodrigo De Paul, sosok kunci di lini tengah baik untuk Miami maupun Argentina, juga tidak masuk dalam starting XI maupun daftar pemain cadangan. Di tengah absennya sang juara Piala Dunia, Luis Suarez mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini. Striker veteran asal Uruguay itu memimpin lini depan, namun tanpa umpan dari rekan lamanya, Messi, ia kesulitan menciptakan peluang. Hasil imbang ini membuat juara bertahan MLS Cup mengumpulkan tujuh poin dari empat pertandingan pembuka mereka, sebuah awal yang cukup baik meskipun ada kekecewaan akibat hasil imbang pada Sabtu lalu.
Staf pelatih menjelaskan keputusan bersama
Asisten pelatih Javier Morales menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Ini adalah keputusan yang harus kami ambil sebagai staf pelatih," jelas Morales kepada para wartawan. "Kami telah memainkan banyak pertandingan belakangan ini — Rabu, Sabtu — dan kami akan menghadapi pertandingan kandang yang sangat penting, jadi Javier dan staf pelatih menilai itu adalah keputusan terbaik. Itu adalah keputusan bersama."
Menanggapi pengusiran Mascherano
Morales ditugaskan untuk menangani sesi wawancara media pasca-pertandingan setelah akhir pertandingan yang ricuh yang mengakibatkan pelatih kepala Javier Mascherano diusir dari lapangan. Mantan gelandang Barcelona itu menerima dua kartu kuning secara beruntun pada masa tambahan waktu. Morales menyarankan bahwa wasit mungkin bereaksi berlebihan terhadap semangat sang manajer. "Saya pikir ada kesalahpahaman, karena Mascherano sedang berbicara dengan salah satu pemain dan dia sedikit keluar dari kotak penalti, tapi wasit, menurut saya, terlalu sensitif," jelas Morales. "Saat Anda bermain dalam pertandingan seperti ini, tandang dengan banyak pemain muda di lapangan, Anda perlu melatih. Javier sangat bersemangat di pinggir lapangan. Sayangnya, dia mendapat kartu merah."
Perhatian kini beralih ke prioritas Champions Cup
Meskipun kehilangan poin di MLS, Inter Miami tidak menyembunyikan ambisi mereka untuk menjuarai Concacaf Champions Cup. Kompetisi ini membuka jalan menuju pengakuan global, dan Mascherano sebelumnya telah menekankan pentingnya trofi tersebut bagi warisan klub yang terus berkembang. Namun, ia tetap waspada agar pengejaran satu trofi ini tidak mengalihkan fokus dari tujuan musim mereka secara keseluruhan.
"Kami bukanlah tim yang memilih kompetisi mana yang akan diikuti; kami wajib berkompetisi di semuanya," kata sang pelatih awal pekan ini. "Jelas, Liga Champions adalah satu-satunya kompetisi yang biasanya diikuti klub namun saat ini tidak kami ikuti, dan hal itu menimbulkan banyak kegembiraan bagi kami semua. Sekarang, yang tidak boleh kami biarkan adalah hal ini menjadi obsesi. Bersemangat adalah satu hal, tetapi terobsesi adalah hal lain."
