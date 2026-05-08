"Pemain yang sangat lengkap" - Julian Alvarez akan "sangat cocok" di Barcelona, kata Sergio Aguero

Aguero, yang terkenal pernah bermain untuk ketiga klub tersebut—City, Atletico, dan Barcelona—menegaskan bahwa Alvarez memiliki profil yang tepat untuk bersinar di lingkungan yang menuntut di ibu kota Katalonia. Dalam wawancara dengan Stake, Aguero memuji keserbagunaan dan sikap tanpa pamrih yang unik dari sang penyerang. Ia menyatakan: “Julian akan menjadi rekrutan yang bagus bagi tim mana pun saat ini. Bagi Barca, tentu saja semuanya bergantung pada apakah ia merasa nyaman. Ada sisi pemain dan sisi klub. Jika semuanya berjalan lancar, suatu hari nanti dia akan menjadi juara Liga Champions.”