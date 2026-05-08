"Pemain yang sangat lengkap" - Julian Alvarez akan "sangat cocok" di Barcelona, kata Sergio Aguero
Barca mengincar Alvarez sebagai pengganti Lewandowski
Alvarez kini menjadi incaran utama klub-klub papan atas Eropa, dengan Arsenal dikabarkan termasuk di antara klub yang mempertimbangkan untuk merekrut sang juara Piala Dunia tersebut. Upaya The Gunners ini sangat dipengaruhi oleh direktur olahraga Andrea Berta, yang terlibat langsung dalam kesepakatan yang awalnya membawa sang penyerang ke Atletico dari Manchester City. Namun, Barcelona juga memandangnya sebagai pengganti ideal untuk Lewandowski, yang kontraknya akan berakhir musim panas ini tanpa ada tanda-tanda perpanjangan, sehingga memicu pencarian mendesak akan sosok baru yang bisa menjadi andalan di Camp Nou.
Aguero menganggap Argentina sebagai 'pilihan yang tepat'
Aguero, yang terkenal pernah bermain untuk ketiga klub tersebut—City, Atletico, dan Barcelona—menegaskan bahwa Alvarez memiliki profil yang tepat untuk bersinar di lingkungan yang menuntut di ibu kota Katalonia. Dalam wawancara dengan Stake, Aguero memuji keserbagunaan dan sikap tanpa pamrih yang unik dari sang penyerang. Ia menyatakan: “Julian akan menjadi rekrutan yang bagus bagi tim mana pun saat ini. Bagi Barca, tentu saja semuanya bergantung pada apakah ia merasa nyaman. Ada sisi pemain dan sisi klub. Jika semuanya berjalan lancar, suatu hari nanti dia akan menjadi juara Liga Champions.”
"Alvarez adalah sosok langka di antara para penyerang modern," kata Aguero
Aguero menekankan bahwa Alvarez menawarkan lebih dari sekadar kemampuan mencetak gol, dengan mencatat bahwa kontribusinya di lini pertahanan membedakannya dari penyerang modern lainnya. Saat membahas kemungkinan kepindahannya, mantan bintang City itu menambahkan: “Situasinya sangat sulit bagi sang pemain di sana, sangat rumit. Namun, jika Barca tertarik padanya dan dia tampil bagus, dia sangat cocok. Dia mencintai sepak bola dan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak penyerang: dedikasi yang tinggi dalam bertahan. Julian adalah pemain yang sangat lengkap.”
Keputusan yang akan segera diambil
Alvarez saat ini mencatatkan rekor mengesankan dengan 49 gol dan 17 assist dalam 106 penampilan bersama Atlético, namun kepindahannya masih bergantung pada situasi keuangan Barcelona yang rumit. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, setiap tawaran potensial harus melebihi €100 juta untuk meyakinkan Diego Simeone agar melepas pemain andalannya. Seiring mendekatnya jendela transfer, sang striker harus memutuskan antara melanjutkan kariernya di Madrid atau mempertimbangkan pindah ke Liga Premier bersama Arsenal.