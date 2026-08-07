Pelatih kepala Monaco Luis secara terbuka menyatakan keinginan besarnya untuk mempertahankan striker Balogun di tengah meningkatnya minat transfer. Penyerang tim nasional Amerika Serikat berusia 25 tahun itu diperkirakan akan menarik banyak peminat sebelum bursa transfer ditutup. Balogun menikmati kampanye Piala Dunia yang menonjol, dengan penampilannya yang berdampak di panggung utama menarik perhatian.

Penampilan impresifnya untuk klub maupun negara telah membuat sejumlah tim Eropa waspada. Terlepas dari spekulasi transfer yang kian mengemuka, Monaco bertekad mempertahankan penyerang kunci mereka. Luis menganggap striker Amerika itu sebagai bagian penting dari skuadnya untuk musim baru.