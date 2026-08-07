AFP
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'Pemain spesial' - bos Monaco membahas rumor transfer Folarin Balogun setelah penampilannya di Piala Dunia
Luis mati-matian untuk mempertahankan Balogun
Pelatih kepala Monaco Luis secara terbuka menyatakan keinginan besarnya untuk mempertahankan striker Balogun di tengah meningkatnya minat transfer. Penyerang tim nasional Amerika Serikat berusia 25 tahun itu diperkirakan akan menarik banyak peminat sebelum bursa transfer ditutup. Balogun menikmati kampanye Piala Dunia yang menonjol, dengan penampilannya yang berdampak di panggung utama menarik perhatian.
Penampilan impresifnya untuk klub maupun negara telah membuat sejumlah tim Eropa waspada. Terlepas dari spekulasi transfer yang kian mengemuka, Monaco bertekad mempertahankan penyerang kunci mereka. Luis menganggap striker Amerika itu sebagai bagian penting dari skuadnya untuk musim baru.
- Getty
Pelatih Monaco memuji striker "istimewa"
Berbicara kepada media setelah kemenangan 1-0 Monaco atas Getafe dalam laga uji coba pramusim pada Kamis, Luis secara terbuka memuji mantan penyerang Reims tersebut. Pelatih kepala asal Brasil itu mengakui bahwa tawaran hampir pasti akan segera datang.
"Dia adalah salah satu pemain kami. Saya tahu dia akan menerima banyak tawaran mengingat musim lalu dan penampilannya di Piala Dunia," jelas Luis, seperti dikutip oleh MaxiFoot. "Dia pemain yang spesial. Anda tidak akan menemukan banyak pemain di pasaran dengan atribut seperti yang dia miliki. Jika dia bertahan, saya akan sangat, sangat senang memilikinya bersama kami."
Nilai pasar tinggi dan kontrak jangka panjang
Profil Balogun melesat berkat performa produktifnya di Ligue 1 dan kiprahnya di Piala Dunia yang mencuri perhatian. Turnamennya menghadirkan banyak bahan pembicaraan, termasuk insiden kartu merah yang secara mengejutkan dibatalkan.
Beruntung bagi Monaco, klub asal Kepangeranan itu memegang posisi tawar yang signifikan dalam negosiasi transfer apa pun yang akan datang. Penyerang Amerika Serikat itu terikat kontrak jangka panjang di Stade Louis II. Kontraknya saat ini bersama Monaco berlaku hingga Juni 2028. Komitmen jangka panjang ini memberi klub Ligue 1 itu kendali penuh atas masa depannya di tengah minat yang terus meningkat.
- AFP
Monaco bersiap untuk musim baru
Monaco kini akan fokus membangun momentum setelah kemenangan mereka atas Getafe dalam laga uji coba pada Kamis. Luis tetap bersemangat untuk sepenuhnya mengintegrasikan Balogun ke dalam skema taktisnya untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Beberapa pekan ke depan akan menguji keteguhan Monaco saat klub-klub rival mempertimbangkan pendekatan resmi untuk penyerang berusia 25 tahun itu. Jika Monaco mampu menahan ketertarikan tersebut, Luis akan memiliki salah satu talenta menyerang paling unik di kasta tertinggi Prancis untuk kampanye yang akan datang.
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