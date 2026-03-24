Tom Maston

NXGN 2026: 50 Bakat Muda Terbaik di Dunia Sepak Bola

Daftar NXGN tahunan kembali hadir untuk tahun 2026, di mana GOAL menyusun peringkat talenta remaja terbaik dunia dalam sepak bola pria dan wanita, serta menobatkan para pemenang yang akan mengikuti jejak para pemain seperti Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma, dan Vicky Lopez dalam hal pengakuan sebagai pesepakbola muda terbaik di dunia.

Mewakili 21 kewarganegaraan dan klub dari 17 negara berbeda, daftar NXGN 2026 kategori putra benar-benar bersifat global, menampilkan para pemain senior internasional yang sudah mapan, para pemenang gelar, serta nama-nama yang diprediksi akan bersinar di ajang-ajang bergengsi selama beberapa dekade mendatang.

Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah daftar NXGN 2026 yang menampilkan 50 talenta muda terbaik yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007...

    50JJ Gabriel (Manchester United)

    Manchester United mengalami semacam krisis eksistensial terkait akademi mereka selama masa kepemimpinan Ruben Amorim yang berakhir dengan kegagalan, karena pelatih asal Portugal itu mengabaikan beberapa talenta lokal paling menonjol milik Setan Merah. Namun, penggantinya yang definitif sebaiknya tidak mengabaikan potensi JJ Gabriel dalam beberapa tahun ke depan.

    Meskipun baru berusia 15 tahun, penyerang Gabriel telah berlatih bersama tim utama United dalam berbagai kesempatan setelah sebelumnya menghabiskan waktunya di akademi Arsenal dan Chelsea saat tumbuh besar di London. Putra mantan pemain internasional Irlandia Joe O'Cearuill ini dijuluki 'Kid Messi' ketika sebuah video yang menampilkan kemampuannya menjadi viral, dan ia jelas memiliki bakat untuk memberikan dampak yang serupa di Old Trafford seperti yang dilakukan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu di Camp Nou.

    49Joao Simoes (Sporting CP)

    Meskipun Sporting CP kemungkinan besar tak akan pernah bisa melahirkan pemain sekelas Cristiano Ronaldo lagi, mereka tetap terus menghasilkan banyak pemain muda berkualitas yang kemudian menjadi pemain inti di Lisbon atau hengkang untuk bersinar sebagai bintang di klub lain. Saat ini, João Simões termasuk dalam kategori yang pertama, namun ada alasan untuk meyakini bahwa suatu hari nanti ia akan meninggalkan klub dan bergabung dengan salah satu klub terkaya di Eropa.

    Meskipun baru berusia 19 tahun, Simoes telah berkembang menjadi sosok kunci di lini tengah Sporting musim ini, dengan manajer Rui Borges tidak ragu memasukkan pemain muda ini ke dalam susunan pemainnya baik untuk pertandingan Liga Portugal maupun Liga Champions. Manchester United dilaporkan sedang memantau Simoes, yang kelebihannya kemungkinan besar akan membuatnya bersinar dalam peran yang lebih mendalam, sementara ia telah menunjukkan kepemimpinan dengan menjadi kapten Portugal dalam sejumlah kesempatan di level junior.

    48Anisio Cabral (Benfica)

    Penyerang murni memang sulit ditemukan, tetapi Benfica tampaknya telah menemukan salah satu pemain seperti itu jika penampilan perdana Anisio Cabral di level senior menjadi pertanda akan hal-hal yang akan datang. Pemain berusia 18 tahun ini mencetak dua gol dalam tiga penampilan pertamanya bersama klub raksasa Portugal tersebut, sehingga manajernya, Jose Mourinho, membandingkan Cabral dengan salah satu penyerang terbaik yang pernah dilatihnya, Didier Drogba.

    Cabral juga mencetak gol penentu kemenangan bagi Portugal saat mereka menjuarai Piala Dunia U-17 pada 2025, dengan golnya melawan Swiss di final menjadi salah satu dari tujuh gol yang dicetak Cabral di turnamen tersebut. Paris Saint-Germain dan Manchester United dikabarkan sudah mulai meliriknya, dan Benfica merespons dengan memberikan kontrak baru kepada Cabral pada Februari yang menaikkan klausul pelepasannya menjadi €80 juta (£70 juta/$94 juta).

    47Joan Martinez (Real Madrid)

    Real Madrid sedang melakukan perombakan besar-besaran di lini pertahanan. Meskipun Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras telah bergabung musim panas lalu, kepergian Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, dan David Alaba yang akan segera terjadi berarti akan ada lebih banyak posisi yang harus diisi di barisan belakang Los Blancos. Salah satu posisi tersebut kemungkinan besar akan diisi oleh bek tengah jebolan akademi klub, Joan Martinez, yang belakangan ini semakin menjadi sorotan.

    Martinez awalnya menarik perhatian Carlo Ancelotti sebelum mengalami cedera ACL selama pramusim pada musim panas 2024. Namun, pemain berusia 18 tahun itu telah kembali beraksi, dan ada desakan di sekitar Bernabeu agar Martinez diberi kesempatan untuk bersinar. Jika ia harus menunggu, klub-klub seperti Borussia Dortmund dan Liverpool bisa memperkuat minat mereka yang dikabarkan terhadap salah satu bek paling menjanjikan di Eropa.

    46Jeremy Monga (Leicester City)

    Leicester City saat ini berada dalam posisi yang genting; juara Liga Inggris 2016 itu kini berjuang untuk menghindari degradasi ke divisi ketiga setelah bertahun-tahun mengalami kesalahan pengelolaan keuangan di King Power Stadium. Oleh karena itu, The Foxes kemungkinan besar akan berupaya mengumpulkan dana pada musim panas ini terlepas dari divisi mana pun yang mereka tempati, yang berarti Jeremy Monga berpeluang besar untuk pindah, kemungkinan besar ke klub raksasa Liga Premier.

    Sebagai salah satu dari tiga pemain berusia 15 tahun yang pernah bermain di Premier League setelah debutnya pada April 2025, sang winger telah memecahkan banyak rekor, termasuk menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Championship hanya lima minggu setelah ulang tahunnya yang ke-16, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jude Bellingham. Manchester City, Chelsea, Manchester United, dan klub-klub lain dikabarkan sangat mengagumi Monga, dan sepertinya hanya masalah waktu sebelum ia kembali bermain di kasta tertinggi.

    45Oskar Pietuszewski (Porto)

    Dengan Robert Lewandowski yang semakin mendekati masa pensiun, dunia sepak bola Polandia sangat membutuhkan pahlawan baru. Munculah Oskar Pietuszewski, yang sudah menjadi incaran sejumlah klub top Eropa bahkan sebelum ia memulai kariernya dengan gemilang di Porto setelah pindah dengan nilai transfer €10 juta (£8,6 juta/$11,5 juta) pada Januari lalu. Sebagai produk akademi Jagiellona Bialystok, Pietuszewski dikaitkan dengan Arsenal, Manchester City, dan Bayern Munich sebelum akhirnya pindah ke Portugal.

    Pemain sayap berusia 17 tahun ini telah menunjukkan mengapa ia begitu diminati dengan mencetak gol dan memberikan assist dalam beberapa kesempatan di Liga Portugal, termasuk gol solo yang menakjubkan dalam pertandingan krusial melawan Benfica pada bulan Maret. Klub-klub seperti Liverpool dan Chelsea dikabarkan akan bergabung dalam antrian untuk merekrut Pietuszewski - yang baru saja mendapat panggilan tim nasional pertamanya pekan lalu - ketika ia akhirnya meninggalkan Dragao.

    44Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

    Ketika Borussia Dortmund berhadapan dengan Atalanta di babak play-off Liga Champions musim ini, tidak ada rasa saling menyukai di antara kedua klub tersebut. Namun, yang dimaksud di sini bukanlah apa yang terjadi di lapangan; melainkan di antara jajaran direksi masing-masing klub, karena makan siang prapertandingan yang biasanya diadakan untuk para eksekutif dibatalkan akibat perselisihan yang masih berlangsung terkait rencana BVB untuk merekrut Samuele Inacio pada tahun 2024.

    Dortmund mengalahkan klub-klub seperti Manchester City dan Bayern Munich untuk merebut Inacio dari Bergamo dalam kesepakatan yang diyakini Atalanta melanggar aturan FIFA, dan jelas terlihat mengapa klub Italia tersebut begitu kesal kehilangan gelandang serang berusia 17 tahun itu. Putra mantan penyerang Atalanta dan Napoli, Pia, Inacio meraih Sepatu Emas setelah mencetak lima gol untuk Italia di Kejuaraan Eropa U-17 2025, sementara direktur olahraga Dortmund menyebut Inacio memiliki "paket lengkap" setelah masa mudanya yang membuatnya mengidolakan Kevin De Bruyne dan Neymar, yang kini ia ingin meniru atribut terbaiknya.

    43Dastan Satpaev (Kairat Almaty)

    Daftar pemain sepak bola Kazakhstan terbaik sepanjang masa mungkin tidak langsung terlintas di benak sebagian besar penggemar sepak bola, tetapi Dastan Satpaev sedang dalam perjalanan untuk setidaknya memastikan para penggemar di seluruh dunia mengenal setidaknya satu pemain legendaris dari negaranya. Sebagai pemain yang menonjol di Kairat Almaty, Chelsea telah menyetujui kesepakatan senilai €4 juta (£3,5 juta/$4,7 juta) untuk membawa pemain berusia 17 tahun ini ke Stamford Bridge pada musim panas ini.

    Hanya Ansu Fati dan Lamine Yamal yang mencetak gol di Liga Champions pada usia lebih muda daripada Satpaev saat ia mencetak gol pertamanya di Eropa pada Desember lalu, sementara ia juga menjadi debutan termuda dan pencetak gol termuda dalam sejarah tim nasional Kazakhstan. Dibandingkan dengan Sergio Aguero karena profil fisik dan kemampuan penyelesaiannya, ia mencetak 14 gol dan tujuh assist selama musim 2025 di Kazakhstan, dan ada antusiasme mengenai bagaimana ia akan menyesuaikan diri dengan level yang lebih tinggi setelah bergabung dengan skuad The Blues.

    42Alvaro Montoro (Botafogo)

    Velez Sarsfield telah menjadi salah satu klub paling produktif di Argentina dalam hal melahirkan pemain muda berbakat selama beberapa dekade terakhir, meskipun lulusan terbaru mereka telah mengambil langkah berani dengan mengembangkan kariernya di tempat lain di Amerika Selatan alih-alih langsung menuju Eropa. Barcelona dan Borussia Dortmund sempat menunjukkan minat pada Alvaro Montoro sebelum ia memilih untuk bergabung dengan juara Brasil saat itu, Botafogo, dengan nilai transfer $9 juta (£6,7 juta) pada bulan Juni, dan sejauh ini hal tersebut berjalan dengan baik bagi pemain berusia 18 tahun tersebut.

    Mampu bermain di sayap atau sebagai gelandang serang, Montoro memberikan kontribusi terbesar bagi Velez di Copa Libertadores, namun ia beradaptasi dengan relatif mudah di Serie A Brasil, dengan total delapan gol dan assist dari 19 penampilannya di kompetisi domestik.

    41Viktor Dadason (FC Kopenhagen)

    Apakah Anda benar-benar berusaha saat ini jika belum setidaknya mencoba merekrut striker berlatar belakang Skandinavia? Tak diragukan lagi, striker yang mengasah kemampuannya di Denmark, Swedia, atau Norwegia sedang sangat diminati saat ini, dan Viktor Dadason dari Islandia bisa jadi menjadi bintang berikutnya yang muncul dari tren tersebut setelah tampil mengesankan bersama FC Copenhagen, terutama di Liga Champions.

    Dengan tinggi badan 6'4", atribut fisik Dadason telah membantunya menjadi ancaman bagi para bek di seluruh Eropa. Pemain berusia 17 tahun ini telah mencetak tiga gol dalam enam penampilan pertamanya di kompetisi kontinental, termasuk gol pembuka melawan Barcelona yang membuatnya memecahkan rekor yang telah bertahan selama 67 tahun sebagai pemain termuda yang mencetak gol di kompetisi Eropa di Camp Nou.

    40Thiago Pitarch (Real Madrid)

    Agar Real Madrid mau menurunkan seorang remaja jebolan akademi sebagai starter dalam pertandingan krusial Liga Champions, pemain tersebut pasti harus memiliki sesuatu yang istimewa, dan Thiago Pitarch tampaknya memang memenuhi kriteria itu. Gelandang ini memecahkan rekor Raúl sebagai pemain Spanyol termuda yang menjadi starter dalam pertandingan sistem gugur di kompetisi teratas Eropa bersama Los Blancos saat ia diturunkan melawan Manchester City pada bulan Maret, dan ia sama sekali tidak terlihat canggung.

    Sebagai favorit Alvaro Arbeloa sejak masa ia melatih tim Castilla Madrid, Pitarch yang berusia 18 tahun telah dibandingkan dengan Toni Kroos di beberapa kalangan karena kemampuannya mengatur tempo permainan dari posisi yang lebih dalam, dan tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ia bisa menjadi andalan di Bernabeu dalam beberapa tahun mendatang.

    39Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

    Menjelang musim MLS 2025, ada harapan bahwa Cavan Sullivan, yang mungkin merupakan pemain muda paling berbakat yang pernah muncul di sepak bola Amerika, akan menjalani musim yang gemilang. Oleh karena itu, fakta bahwa ia hanya tampil dalam 11 pertandingan liga bersama Philadelphia Union, di mana hanya satu kali sebagai starter, menjadi kekecewaan besar bagi para penggemar yang berharap Sullivan tidak hanya menjadi bintang sepak bola AS, tetapi juga fenomena global yang sesungguhnya.

    Harus diingat bahwa Sullivan masih berusia 16 tahun, dan tekanan yang dialami gelandang ini setelah ia menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2027 tidak diragukan lagi merupakan beban yang berat bagi remaja ini. Tentu saja, Sullivan memiliki kemampuan untuk akhirnya menjadikan MLS sebagai arena bermainnya selama sembilan bulan ke depan, dan belum ada alasan untuk meragukan bahwa ia tidak akan menjadi nama yang dikenal di seluruh dunia dalam dekade mendatang.

    38Karim Coulibaly (Werder Bremen)

    Werder Bremen sedang menjalani musim yang kurang memuaskan di Bundesliga, dengan ancaman degradasi yang sangat nyata bagi klub yang hanya sekali absen dari kasta tertinggi sepak bola Jerman sejak 1981. Namun, para penggemar di Weserstadion dapat menikmati kemunculan bintang muda baru, yakni bek tengah Karim Coulibaly.

    Kecuali saat diskors dan cedera baru-baru ini, Coulibaly yang berusia 18 tahun telah menjadi starter di setiap pertandingan untuk Werder sejak menandai debut penuhnya dengan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir melawan Bayer Leverkusen pada bulan Agustus. Penampilan pemain timnas junior Jerman ini membuatnya diminati oleh klub-klub di Inggris, Italia, dan Portugal, serta klub-klub yang berada di posisi lebih tinggi di klasemen Bundesliga.

    37Chris Rigg (Sunderland)

    Sunderland telah menikmati kembalinya yang gemilang ke Liga Premier dengan posisi di papan tengah yang kini hampir pasti diamankan berkat beberapa langkah transfer yang cerdas. Kedatangan wajah-wajah baru seperti Granit Xhaka dan Noah Sadiki telah membuat beberapa pahlawan promosi The Black Cats tergeser dari urutan prioritas, namun terkait Chris Rigg, masih ada keyakinan bahwa ia dapat menjadi bintang di kasta tertinggi dalam waktu dekat.

    Sebagai pemain termuda kedua dan pencetak gol termuda sepanjang sejarah Sunderland, gelandang berusia 18 tahun ini memiliki insting umpan yang tajam dan energi yang tak kenal lelah, menjadikannya pemain serba bisa sejati. Tak heran jika klub-klub seperti Manchester United dan Real Madrid pernah menunjukkan minat pada Rigg di masa lalu. Diharapkan ia akan kembali bersinar di Stadium of Light dalam waktu dekat.

    36Ian Subiabre (River Plate)

    Dengan Julian Alvarez, Enzo Fernandez, dan Franco Mastantuono sebagai beberapa kisah sukses terbaru mereka, akademi River Plate telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa tahun terakhir, dan ada keyakinan kuat bahwa Ian Subiabre akan mampu mengikuti jejak para alumni klub raksasa Argentina tersebut.

    Mampu bermain sebagai striker tengah atau sayap kanan, pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya dikaitkan dengan klub-klub seperti Manchester United, Manchester City, dan Liverpool, dan jika Subiabre mampu mempertahankan posisinya yang telah ia raih dalam susunan pemain River belakangan ini, kepindahannya ke Eropa seharusnya tidak akan lama lagi terwujud.

    35Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain belakangan ini semakin berhasil dalam mengintegrasikan para pemain berbakat hasil binaan akademi mereka ke dalam tim utama, dengan Quentin Ndjantou menjadi salah satu dari sejumlah pemain lokal yang tampil mengesankan bersama juara Ligue 1 tersebut di bawah asuhan Luis Enrique.

    Sebagai penyerang serba bisa yang bisa bermain sebagai striker tengah, sayap, atau gelandang serang, Ndjantou menghabiskan masa kecilnya dengan bermain bola di jalanan ibu kota Prancis, yang berarti ia memiliki ikatan yang lebih kuat daripada kebanyakan orang dengan salah satu klub terbesar di Eropa. Pemain berusia 18 tahun ini melakukan debut seniornya awal musim ini dan bahkan mencetak gol pertamanya pada bulan Desember, meskipun saat ini ia sedang absen setelah menjalani operasi hamstring.

    34Vasilije Kostov (Red Star Beograd)

    Setahun yang lalu, Vasilije Kostov masih menunggu debutnya bersama Red Star Belgrade meskipun telah menjadi pemain menonjol di akademi klub tersebut sejak ia bergabung pada usia tujuh tahun. Dua belas bulan berlalu, dan kini Kostov menarik perhatian di seluruh Eropa berkat penampilannya yang telah membawanya meraih caps pertamanya untuk tim nasional Serbia.

    Arsenal, Bayern Munich, dan Barcelona termasuk di antara klub-klub yang memantau perkembangan pemain berusia 17 tahun ini selama musim di mana Kostov telah mencetak lebih dari 10 gol, dan tampaknya akan melakukan hal yang sama dalam hal assist. Dijuluki 'Balkan Barella' dan 'Pedri Serbia', Kostov umumnya bermain sedikit lebih ke depan daripada gelandang Inter atau Barcelona, tetapi jelas memiliki kelas dan insting umpan yang sama saat menguasai bola.

    33Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)

    Setelah dua musim berturut-turut gagal meraih gelar juara Bundesliga Austria, Red Bull Salzburg kini kembali berada dalam posisi yang kuat untuk merebut kembali gelar juara mereka kali ini, terutama berkat performa gemilang sayap Karim Alajbegovic. Didatangkan dari Bayer Leverkusen musim panas lalu, pemain berusia 18 tahun ini telah mencetak lebih dari 10 gol di semua kompetisi sekaligus menampilkan beberapa penampilan yang memukau.

    Manchester United dan Chelsea, di antara klub-klub lain, dilaporkan telah menunjukkan minat pada Alajbegovic, yang telah membela timnas Bosnia dan Herzegovina sebanyak enam kali, sekaligus menjadi debutan termuda dan pencetak gol termuda negara tersebut pada bulan September lalu.

    32Sean Steur (Ajax)

    Segalanya tidak berjalan mulus bagi Ajax dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari pertandingan yang dibatalkan akibat kekerasan suporter hingga kegagalan traumatis mereka dalam merebut gelar juara pada tahun 2025, raksasa Belanda ini tampaknya masih jauh dari kemungkinan untuk segera menjadi kekuatan di kancah Eropa. Namun, para penggemar di Amsterdam dapat menghibur diri dengan mengetahui bahwa masih banyak talenta yang muncul dari akademi terkenal klub ini, seperti gelandang dinamis baru Sean Steur.

    Setelah melakukan debutnya musim lalu, Steur yang berusia 18 tahun telah berkembang menjadi pemain inti reguler pada paruh kedua musim ini setelah mendapat pujian khusus atas penampilannya yang dominan melawan rival Feyenoord pada bulan Desember. Klub-klub di Liga Premier dan Bundesliga telah menunjukkan minat padanya, tetapi Steur membuat para pendukung Ajax gembira dengan menandatangani kontrak baru pada bulan Januari yang mengikatnya dengan klub hingga tahun 2028.

    31Andrija Maksimovic (RB Leipzig)

    Andrija Maksimovic tidak kekurangan rasa percaya diri. Menjelang pertandingan Red Star Belgrade melawan Barcelona di Liga Champions musim lalu, remaja asal Serbia ini mengklaim bahwa dirinya lebih baik daripada sesama wonderkid, Lamine Yamal. Meskipun hal itu mungkin hanya angan-angan belaka, Maksimovic jelas memiliki kemampuan untuk menjadi pemain yang mampu bersaing dengan bintang muda Spanyol tersebut.

    Dibandingkan dengan Lionel Messi saat masih kecil, Maksimovic memecahkan banyak rekor selama bermain di Red Star, termasuk menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Derby Abadi melawan Partizan dan pemain termuda yang mewakili Serbia dalam pertandingan kompetitif. Pemain berusia 18 tahun itu kemudian bergabung dengan RB Leipzig pada musim panas 2025 setelah sebelumnya diminati oleh Liverpool dan PSG, dan meskipun ia belum meninggalkan jejak di Bundesliga, gelandang serang ini masih memiliki waktu di pihaknya.

    30Mateus Mane (Wolves)

    Meskipun performa mereka belakangan ini membaik, kemungkinan besar Wolves tetap akan terdegradasi ke Championship pada akhir musim ini. Namun, salah satu pemain dalam skuad mereka yang pantas tetap bermain di Liga Premier dan karenanya mungkin terpaksa hengkang dari Molineux adalah penyerang remaja Mateus Mane.

    Pemain berusia 18 tahun ini telah memukau para penonton dengan keberanian dan gaya permainannya yang langsung sejak masuk ke dalam susunan pemain pilihan Rob Edwards sekitar pergantian tahun, yang memicu minat dari Manchester United dan Liverpool, di antara klub-klub lainnya. Di level internasional, sementara itu, tampaknya Portugal akan mengungguli Inggris setelah Mane dipanggil ke skuad U21 mereka bulan ini.

    29Nathan De Cat (Anderlecht)

    'Generasi Emas' Belgia yang terkenal mungkin sudah mendekati akhir masa kejayaannya, tetapi masih ada banyak pemain berbakat yang bisa dipilih oleh Setan Merah, salah satunya adalah Nathan De Cat yang juga termasuk salah satu yang termuda. Dijuluki 'Busquets-nya Belgia' oleh sebagian kalangan, De Cat hampir selalu tampil di lini tengah Anderlecht musim ini meskipun usianya baru 17 tahun.

    Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Tottenham termasuk di antara klub-klub yang terkesan dengan disiplin, kemampuan menggiring bola, dan kreativitas sesekali yang ditunjukkan De Cat, dan tidak akan mengejutkan jika ia ikut serta dalam Piala Dunia musim panas ini, setelah ia mendapat panggilan pertama dari Rudi Garcia untuk pertandingan persahabatan mendatang.

    28Tylel Tati (Nantes)

    Tylel Tati belum pernah tampil bersama tim utama sebelum hari pembukaan musim Ligue 1, namun sejak melakukan debutnya bersama Nantes melawan PSG pada bulan Agustus, ia hampir selalu masuk dalam susunan pemain inti dan menjadi sasaran tawaran sebesar €30 juta dari Chelsea menjelang penutupan jendela transfer Januari, begitu mendesaknya keinginan The Blues untuk mendatangkan salah satu bek tengah muda paling berbakat di Eropa ke Stamford Bridge.

    Tentu saja, daftar klub yang mengantre untuk mencoba merekrut Tati yang berusia 18 tahun semakin panjang, termasuk Manchester United, PSG, dan Real Madrid. Atribut fisiknya yang luar biasa serta kemampuannya menguasai bola yang berasal dari pengalamannya bermain sebagai gelandang sebelumnya menjadikannya sebagai calon bintang masa depan.

    27Kennet Eichhorn (Hertha Berlin)

    Mendapat antrean klub-klub papan atas Eropa yang ingin merekrutmu saat masih bermain di divisi kedua sepak bola Jerman bukanlah hal yang biasa, namun Kennet Eichhorn memang bukan pemain sepak bola biasa. Sebagai pemain termuda yang pernah tampil di 2. Bundesliga, Eichhorn telah menuai pujian meriah sepanjang musim ini meski usianya baru 16 tahun.

    Pencetak gol termuda dalam sejarah Hertha Berlin ini juga memecahkan rekor Jude Bellingham sebagai pemain termuda yang mencetak gol di DFB-Pokal pada bulan Desember, sementara perbandingan telah dibuat dengan Toni Kroos saat Jerman mencari gelandang hebat berikutnya yang akan muncul. Bayern Munich, Real Madrid, Manchester United, dan Arsenal hanyalah beberapa klub yang merencanakan langkah untuk Eichhorn karena mereka ingin mendapatkan permata yang sesungguhnya ini.

    26Mikey Moore (Tottenham - dipinjamkan ke Rangers)

    "Aku kira Neymar ada di sayap kiri!" - Itulah penilaian James Maddison terhadap penampilan Mikey Moore untuk Tottenham dalam kemenangan Liga Europa mereka atas AZ Alkmaar pada Oktober 2024, begitu terkesannya gelandang Inggris itu dengan keberanian, keterampilan, dan kreativitas penyerang remaja tersebut. Betapa Spurs mungkin sangat membutuhkan hal itu musim ini, dengan Moore yang saat ini dipinjamkan ke Rangers, di mana ia telah menampilkan performa yang menawan meskipun terjadi gejolak di Ibrox.

    Pemain berusia 18 tahun itu masih memegang sejumlah rekor, termasuk sebagai pemain termuda di Premier League dalam sejarah Spurs dan pemain Inggris termuda yang mencetak gol di kompetisi Eropa utama, dan ada harapan di kalangan pendukung setia London Utara bahwa Moore akan dimasukkan ke dalam susunan pemain saat kembali dari Glasgow, terlepas dari divisi mana Tottenham berada musim depan.

    25Charalampos Kostoulas (Brighton)

    Mengingat reputasi yang telah dibangun Brighton sejak bergabung dengan Liga Premier dalam hal menemukan pemain berbakat dari pasar yang relatif belum terjamah, hampir selalu ada perhatian ekstra yang menyertai perekrutan pemain muda yang belum banyak dikenal oleh mereka. Dan ketika mereka rela membayar hampir £30 juta ($40,6 juta) untuk itu, seperti yang mereka lakukan terhadap Charalampos Kostoulas musim panas lalu, rasa penasaran itu pun semakin memuncak.

    Direkrut oleh The Seagulls setelah mencetak tujuh gol untuk Olympiacos pada musim debutnya bersama tim utama, striker berusia 18 tahun Kostoulas telah menunjukkan sekilas kualitasnya sejak tiba di Liga Premier, terutama saat ia mencetak gol tendangan salto yang luar biasa melawan Bournemouth pada bulan Januari. Dengan naluri mencetak gol yang sering dibandingkan dengan legenda Gabriel Batistuta, Kostoulas kemungkinan besar akan terus menghadirkan momen-momen magis seiring ia beradaptasi di pesisir selatan Inggris.

    24Josh King (Fulham)

    Banyak yang diharapkan dari Josh King di Fulham pada awal musim ini, tetapi bahkan sebagian penggemar setia Craven Cottage pun pasti terkejut saat Marco Silva mempercayakan gelandang jebolan akademi klub tersebut untuk menjadi starter dalam 11 dari 13 pertandingan pertama timnya di Liga Premier musim ini. Namun, King memang layak mendapatkan kepercayaan tersebut setelah membuktikan dirinya siap bermain di tim utama di tepi Sungai Thames.

    Pemain berusia 19 tahun ini mampu bermain sebagai playmaker yang berposisi lebih ke belakang, gelandang box-to-box, atau sebagai kreator yang lebih maju di belakang striker (dia mengenakan nomor punggung 24 karena angka tersebut merupakan jumlah dari angka enam, delapan, dan 10), dan meskipun King sedikit kehilangan konsistensi pada paruh kedua musim pertamanya sebagai bagian dari skuad senior di London barat, ia secara luas dianggap sebagai calon pemain internasional Inggris.

    23Robinio Vaz (Roma)

    Tidak semua penyerang remaja langsung tampil gemilang saat dipromosikan ke tim senior, tetapi bagi Robinio Vaz, transisi ke Ligue 1 berjalan sangat lancar karena ia mencetak empat gol untuk Marseille pada paruh pertama musim ini sambil memamerkan kecepatan luar biasanya untuk menerobos pertahanan lawan di kasta tertinggi Prancis.

    Performa Vaz meyakinkan Roma untuk mengeluarkan €25 juta (£21,7 juta/$29 juta) guna mendatangkan pemain berusia 19 tahun itu ke ibu kota Italia pada Januari, mengalahkan persaingan dari klub-klub Liga Premier, dan setelah mencetak gol pertamanya untuk Giallorossi dalam kemenangan 1-0 atas Lecce pada Minggu, ia kini tampaknya siap memberikan dampak serupa di Serie A seperti yang ia lakukan di klub masa kecilnya.

    22Francesco Camarda (AC Milan - dipinjamkan ke Lecce)

    Sebagai pemain termuda yang pernah tampil di Serie A setelah melakukan debutnya bersama AC Milan pada usia 15 tahun, Francesco Camarda merupakan mesin pencetak gol yang tak terbendung di jajaran akademi Rossoneri. Prestasi gemilangnya yang membawanya meraih gelar Pemain Terbaik Turnamen saat Italia menjuarai Kejuaraan Eropa U-17 pada 2024 menunjukkan bahwa ia juga akan menjadi salah satu wajah masa depan Azzurri.

    Segalanya belum berjalan sesuai rencana bagi Camarda selama 12 bulan terakhir, dengan pemain yang kini berusia 18 tahun itu sedang dipinjamkan ke Lecce, di mana ia kesulitan memberikan dampak yang signifikan bagi tim yang sedang berjuang mati-matian untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Meskipun demikian, berkat kemampuan finishing alaminya dan dengan Zlatan Ibrahimovic sebagai mentor, Camarda masih diharapkan dapat mewujudkan potensinya di San Siro sambil terus belajar di level senior.

    21Jorthy Mokio (Ajax)

    Tak banyak remaja yang mampu menolak tawaran Barcelona, namun itulah yang dilakukan Jorthy Mokio tak lama setelah menembus tim utama Gent; ia justru memilih bergabung dengan Ajax pada musim panas 2024. Gelandang bertubuh jangkung ini, yang juga bisa bermain sebagai bek kiri, tak pernah menyesali keputusannya sejak saat itu karena ia menjadi pemain non-Belanda termuda yang pernah tampil untuk klub raksasa Amsterdam tersebut.

    Hanya Clarence Seedorf yang pernah masuk dalam susunan pemain inti Ajax pada usia yang lebih muda daripada Mokio saat ia melakukan debut penuhnya, sementara penampilan pemain berusia 18 tahun ini di ibu kota Belanda telah memberinya caps penuh pertamanya untuk Belgia. Ada yang percaya bahwa masa depan Mokio mungkin terletak di posisi bek tengah, dan peralihan tersebut mungkin terjadi sebagai bagian dari skuad Liga Premier, dengan sejumlah klub Inggris dilaporkan memantau perkembangannya.

    20Kendry Paez (Chelsea - dipinjamkan ke River Plate)

    Ketika Chelsea setuju untuk membayar hingga £17 juta ($21 juta) guna mendatangkan gelandang serang Independiente del Valle, Kendry Paez, pada musim panas 2023, ada harapan bahwa saat ia tiba di Stamford Bridge dua tahun kemudian, ia sudah siap untuk tim utama The Blues. Dan meskipun rencana itu tidak berjalan sesuai harapan, tidak diragukan lagi bahwa Paez tetap menjadi salah satu gelandang serang paling berbakat yang muncul dari Amerika Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

    Pemain berusia 18 tahun itu dipinjamkan ke klub saudara Chelsea, Strasbourg, pada awal musim ini dan memulai debutnya dengan gemilang di Prancis, namun masa pinjamannya harus berakhir lebih awal akibat perubahan skuad yang dilakukan Chelsea, yang membuat tidak ada lagi tempat baginya di tim. Paez kemudian bergabung dengan River Plate sebagai pemain pinjaman, meskipun perkembangannya terhambat oleh cedera bahu yang membuat partisipasi pencetak gol termuda dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia Amerika Selatan ini bersama Ekuador pada turnamen musim panas ini menjadi diragukan.

    19Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)

    Meskipun perekrutan berbagai pemain senior oleh klub-klub Arab Saudi selama tiga tahun terakhir telah menjadi sorotan utama, klub-klub besar di Timur Tengah juga berupaya keras untuk merekrut pemain muda berbakat ke dalam skuad mereka, dalam upaya memastikan Liga Pro dikenal karena kemampuannya dalam mengembangkan bakat, sama seperti reputasinya dalam membayar mahal untuk pemain-pemain ternama. Hal ini tergambar dengan jelas ketika Al-Hilal menghabiskan €30 juta (£26 juta/$35,3 juta) untuk merekrut Mohamed Kader Meite dari Rennes pada bulan Januari.

    Setelah muncul dari sistem akademi yang sama dengan pemain seperti Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga, dan Desire Doue, Meite sempat dikaitkan erat dengan Manchester United sebelum pindah ke Arab Saudi setelah mencetak lima gol di Ligue 1 dalam 12 bulan pertamanya sebagai bagian dari skuad tim utama. Tinggi, kuat, dan memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang akurat, pemain berusia 18 tahun ini berpotensi menjadi pembeda bagi kompetisi domestik Saudi jika ia mampu mewujudkan potensi luar biasanya.

    18Dro Fernandez (Paris Saint-Germain)

    Barcelona pada dasarnya tetap bertahan berkat para pemain hasil binaan akademi mereka selama lima tahun terakhir, sehingga ketika salah satu di antaranya memilih hengkang—dan dengan nilai transfer di bawah harga pasar—wajar jika muncul kekhawatiran di Catalunya. Kepergian Dro Fernandez pada Januari lalu membuat presiden Barca, Joan Laporta, sangat marah, dan hal itu beralasan mengingat kilasan bakat yang telah ia tunjukkan sejak diberi kesempatan debut oleh Hansi Flick pada September lalu.

    Kerugian Blaugrana menjadi keuntungan bagi Paris Saint-Germain karena juara Prancis itu hanya membayar €8 juta (£7 juta/$9,3 juta) untuk membawa Dro ke Parc des Princes, dan pemain berusia 18 tahun itu langsung mulai mendapatkan kepercayaan dari Luis Enrique. Mampu bermain sebagai gelandang serang atau sedikit lebih ke belakang, nama Andres Iniesta sering disebut-sebut sebagai perbandingan potensial untuk Dro di La Masia saat ia meniti karier di Barca, begitu hebatnya bakatnya.

    17Marc Bernal (Barcelona)

    Jika Pedri dan Gavi ingin menjadi versi modern Xavi dan Andrés Iniesta di Barcelona, maka mereka membutuhkan sosok seperti Sergio Busquets untuk bermain bersama mereka guna memastikan mereka diberi kebebasan untuk berkembang. Di sinilah peran Marc Bernal, di mana pemain berusia 18 tahun itu telah pulih dari cedera lutut serius yang merusak musim 2024-25-nya dan kembali menempatkan dirinya dalam susunan pemain Barca.

    Bernal langsung dimasukkan ke dalam skuad Hansi Flick saat pelatih asal Jerman itu mengambil alih tim di Catalunya, namun ia mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) setelah hanya tampil tiga kali, dan butuh lebih dari setahun baginya untuk benar-benar siap kembali ke tim. Kini ia telah kembali mengukuhkan posisinya di Camp Nou, dan bahkan menunjukkan naluri mencetak gol sejak awal tahun ini, dipadukan dengan kecerdasan taktik yang luar biasa, kepercayaan diri dalam menguasai bola, serta kerja keras yang mengesankan.

    16Gilberto Mora (Club Tijuana)

    Menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan bersama oleh Meksiko, negara ini sedang mencari pahlawan sepak bola baru yang dapat membawa El Tri melangkah maju selama sekitar satu dekade ke depan. Tekanan besar pun pun menimpa Gilberto Mora setelah ia mencatatkan awal karier yang memecahkan rekor, baik di level klub maupun tim nasional.

    Mora baru berusia 15 tahun saat menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga MX saat mencetak gol pertamanya untuk Club Tijuana, sementara pemain yang kini berusia 17 tahun itu juga memegang rekor sebagai debutan termuda dalam sejarah tim nasional Meksiko dan pemain termuda yang memenangkan trofi internasional besar, memecahkan rekor Lamine Yamal saat ia mengangkat trofi CONCACAF Gold Cup pada 2025. Barcelona, Real Madrid, dan klub-klub papan atas Liga Premier pun kini memantau 'Pedri Meksiko' ini dengan cermat.

    15Rio Ngumoha (Liverpool)

    Musim Liverpool tidak berjalan sesuai rencana, dengan sang juara Liga Premier yang sebentar lagi akan digulingkan itu kini harus berjuang keras hanya untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, satu hal positifnya adalah kemunculan Rio Ngumoha, meskipun Arne Slot belum memberikan menit bermain sebanyak yang diharapkan oleh sebagian besar pendukung The Reds kepada pemain sayap pemberani tersebut.

    Ngumoha mengukuhkan penampilan gemilangnya di pramusim dengan mencetak gol penentu kemenangan dramatis di masa injury time melawan Newcastle pada bulan Agustus, sekaligus menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool, dan pemain berusia 17 tahun ini telah tampil mengesankan di setiap kesempatan saat ia turun ke lapangan sejak saat itu. Direkrut dari akademi Chelsea pada musim panas 2024, kerugian The Blues tampaknya menjadi keuntungan bagi tim Anfield.

    14Konstantinos Karetsas (Genk)

    Liga utama Belgia semakin dikenal sebagai tempat yang subur bagi pengembangan talenta-talenta terbaik, dan mungkin saat ini tidak ada pemain di Jupiler League yang lebih menonjol daripada gelandang serang Genk, Konstantinos Karetsas. Pemain berusia 18 tahun ini hampir mencapai angka 20 assist di semua kompetisi musim ini, di tengah perbandingan yang sering dilontarkan dengan Martin Odegaard.

    Chelsea, Manchester City, dan Arsenal semuanya telah dikaitkan dengan Karetsas selama 12 bulan terakhir, dengan kepindahan ke level yang lebih tinggi hampir pasti akan terjadi musim panas ini bagi pencetak gol termuda dalam sejarah tim nasional Yunani, sebuah rekor yang dipecahkan Karetsas setelah berpindah kewarganegaraan dari negara kelahirannya, Belgia, pada tahun 2025.

    13Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

    Musim ini terasa begitu cepat berlalu bagi Ibrahim Mbaye. Meskipun belum pernah tampil di level senior sebelum musim ini, sang penyerang langsung dimasukkan ke dalam susunan pemain PSG pada laga pembuka Ligue 1, sekaligus menjadi pemain termuda yang pernah menjadi starter dalam sejarah klub. Sejak saat itu, ia terus tampil secara reguler bersama tim asuhan Luis Enrique dan mencetak gol pertamanya untuk juara Prancis tersebut pada bulan Desember.

    Sebagai pemain timnas muda Prancis, Mbaye beralih kewarganegaraan ke Senegal pada November dan kemudian memainkan peran penting sebagai pemain cadangan dalam kemenangan Senegal di Piala Afrika, tampil di semua pertandingan kecuali satu di Maroko. Pemain berusia 18 tahun ini, yang bisa bermain di kedua sayap dan diminati klub-klub Liga Premier jika posisinya tergeser di Parc des Princes, kini akan berusaha menorehkan prestasi di Piala Dunia musim panas ini.

    12Honest Ahanor (Atalanta)

    Sepak bola Italia masih berada dalam situasi yang suram saat mereka bersiap untuk kembali mengambil risiko terkait partisipasi mereka di Piala Dunia, setelah absen dari dua turnamen global terakhir. Desakan agar munculnya pahlawan baru begitu kuat sehingga tidak akan mengejutkan jika beberapa penggemar bahkan menandai tanggal 23 Februari di kalender mereka, karena itulah tanggal di mana bek Atalanta, Honest Ahanor, genap berusia 18 tahun dan dengan demikian dapat menjadi warga negara Italia setelah lahir dari orang tua asal Nigeria.

    Ahanor lulus dari akademi Genoa sebelum bergabung dengan Atalanta pada musim panas 2025 dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai €20 juta (£17 juta/$23 juta) jika klausul-klausul tertentu terpenuhi. Sejauh ini, ia telah membuktikan bahwa ia layak mendapatkan setiap sen yang dibayarkan kepadanya di Bergamo dengan penampilannya yang percaya diri, banyak di antaranya sebagai pemain inti, sementara ia juga mampu menunjukkan keserbagunaan yang memungkinkannya bermain sebagai bek tengah, bek kiri, atau gelandang. Arsenal dan Manchester City dikabarkan mengikuti perkembangan Ahanor dengan penuh minat.

    11Rodrigo Mora (Porto)

    Rodrigo Mora baru pertama kali diturunkan sebagai starter untuk Porto pada akhir Desember 2024, dan fakta bahwa ia berhasil mencetak 10 gol serta memberikan empat assist selama musim debutnya di Liga Portugal—semuanya saat usianya baru 17 tahun—menjadikan gelandang serang ini sebagai bintang masa depan yang sesungguhnya. Klub asal Saudi, Al-Ittihad, tentu saja sependapat, dan mereka setuju untuk membayar klausul pelepasan Mora sebesar €70 juta (£60 juta/$81 juta) pada bulan Agustus, namun sang remaja justru menolak tawaran tersebut.

    Pemain yang kini berusia 18 tahun ini mengalami sedikit penurunan performa di musim keduanya, namun kaki-kakinya yang lincah dan ketenangan luar biasa tetap memungkinkan dia untuk menciptakan momen-momen magis sesekali. PSG pun terus dikaitkan erat dengan transfer salah satu produk akademi terbaik Porto dalam beberapa tahun terakhir, sementara pemanggilan ke skuad Piala Dunia juga bukan hal yang mustahil setelah ia kembali dipanggil ke skuad Roberto Martinez bulan ini untuk pertama kalinya sejak final Liga Bangsa-Bangsa 2025.

    10Ethan Nwaneri (Arsenal - dipinjamkan ke Marseille)

    Hanya Wayne Rooney dan Michael Owen yang pernah mencetak lebih banyak gol sebelum ulang tahun ke-18 mereka di antara para pemain Liga Premier, dibandingkan dengan delapan gol yang dicetak Ethan Nwaneri setelah ia menjadi pemain reguler di tim utama Arsenal musim lalu. Produk akademi Hale End ini tampil luar biasa sebagai pengganti Bukayo Saka di sayap kanan The Gunners, meski selalu ada kesan bahwa posisi terbaiknya tetap sebagai gelandang yang lebih ke tengah.

    Sayangnya bagi Nwaneri, peluang untuk menunjukkan kemampuannya di Emirates Stadium mengering musim ini setelah kedatangan pemain internasional Inggris Eberechi Eze dan Noni Madueke ke skuad Mikel Arteta yang sedang mengejar gelar, sehingga ia dipinjamkan ke Marseille pada Januari untuk mencari menit bermain. Gol debutnya mengingatkan semua orang mengapa Nwaneri menjadi pemain termuda dalam sejarah Premier League saat berusia 15 tahun pada September 2022, namun pergantian manajer di Velodrome berarti masa depannya di Ligue 1 pun tak lagi berjalan sesuai rencana.

    Maka, akan mudah untuk mengabaikan Nwaneri, tetapi itu berarti mengabaikan salah satu talenta remaja paling mengesankan yang muncul dalam sepak bola Inggris selama dekade terakhir. Kini berusia 19 tahun, Nwaneri mampu membawa bola sambil menahan para bek senior dengan relatif mudah, sementara kaki kirinya memiliki akurasi yang tak tertandingi baik saat memberikan umpan maupun menembak ke gawang. Dipuji oleh Arteta atas ketenangannya selama penampilannya yang menonjol musim lalu, Nwaneri tampaknya memiliki karakter untuk bangkit dari kekecewaan musim ini dan mengikuti jejak Rooney dan Owen dalam menjadi bintang sepak bola dunia.

    9Geovany Quenda (Sporting CP)

    Para penggemar Chelsea sudah terbiasa melihat tim mereka mendatangkan sayap muda yang menjanjikan (atau dua, atau tiga...) hampir setiap musim panas sejak klub ini diambil alih oleh BlueCo-Clearlake, dan para pendukung setia Stamford Bridge sudah tahu bahwa seorang pemain sayap berbakat lainnya akan bergabung pada tahun 2026, yaitu Geovany Quenda.

    The Blues mengumumkan 12 bulan lalu bahwa mereka telah menyepakati kesepakatan senilai €40 juta (£34,5 juta/$46 juta) untuk membawa bintang muda Sporting CP tersebut ke London barat setelah musim gemilang Quenda di Lisbon yang membuatnya menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub, mendapatkan panggilan pertama ke tim senior Portugal, dan dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Liga Portugal.

    Cedera telah sedikit menghambat perkembangan Quenda musim ini, dan ia telah menghabiskan waktu di pusat latihan Chelsea di Cobham selama masa pemulihannya sambil mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan barunya di Inggris. Mampu bermain di kedua sayap dan memiliki pengalaman sebagai bek sayap serta sayap murni, pemain berusia 18 tahun ini masih harus bekerja keras untuk awalnya menembus tim utama mengingat persaingan ketat di area sayap Chelsea. Namun, jika Quenda mampu menerjemahkan penampilannya di tanah air ke dalam Premier League, maka The Blues akan memiliki bintang masa depan yang sesungguhnya di tangan mereka.

    8Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Sejak Eden Hazard hengkang pada 2012, Lille telah menanti munculnya talenta kelas atas serupa dari akademi mereka. Dalam diri Ayyoub Bouaddi, mereka akhirnya berhasil melahirkan pemain lain yang berpotensi menjadi pemain kelas dunia, yang tampaknya memiliki banyak pilihan klub-klub elit Eropa musim panas ini.

    Bouaddi pertama kali menonjol 18 bulan lalu ketika ia tampil dominan melawan Real Madrid di Liga Champions, sebelum beberapa minggu kemudian meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan atas penampilannya dalam kemenangan LOSC atas Juventus. Sejak saat itu, klub-klub seperti PSG, Arsenal, dan Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 18 tahun ini, sementara kontrak baru yang ditandatangani Bouaddi pada Desember lalu kemungkinan besar hanya akan meningkatkan nilai transfernya daripada mempertahankannya di Stade Pierre-Mauroy hingga akhir musim ini.

    Sebagai gelandang bertubuh jangkung yang umumnya bermain di depan lini pertahanan dan mengendalikan permainan sambil terbukti ahli dalam memotong serangan lawan, Bouaddi sangat berbeda dari Hazard sebagai pemain, namun tingkat bakat mereka tentu sebanding. Jika ia meninggalkan klub tempat ia memegang rekor sebagai debutan termuda dalam beberapa bulan mendatang, Bouaddi akan melakukannya setelah mencatatkan hampir 100 penampilan, sejauh itulah tingkat kepercayaan yang telah diberikan padanya untuk memainkan peran kunci dalam tim.

    7Luka Vuskovic (Tottenham - dipinjamkan ke Hamburg)

    Para penggemar Tottenham sangat membutuhkan kabar baik saat ini, dan performa bek tengah pinjaman Luka Vuskovic tentu saja telah membuat beberapa orang di London Utara tersenyum, meskipun ada pula yang mempertanyakan mengapa pemain berusia 19 tahun itu diizinkan bergabung dengan Hamburg mengingat kesulitan yang dialami Spurs di lini pertahanan selama beberapa musim terakhir.

    Vuskovic menyelesaikan transfer senilai £12 juta ($16 juta) ke Tottenham pada September 2023, tetapi baru secara resmi bergabung dengan klub tersebut pada musim panas 2025, saat ia dikirim ke Bundesliga untuk terus menambah pengalamannya. Namun, Vuskovic tidak hanya mengembangkan dirinya di Volksparkstadion; penampilannya telah menempatkannya sebagai salah satu bek terbaik di kasta tertinggi sepak bola Jerman dan memberinya caps pertamanya untuk Kroasia menjelang Piala Dunia.

    Sebagai produk akademi Hajduk Split, Vuskovic menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub setelah mencetak gol hanya lima hari setelah ulang tahun ke-16-nya. Klub masa kecilnya enggan memainkan dia setelah Spurs menyetujui kesepakatan untuk merekrut remaja tersebut, dan ia malah menghabiskan waktu dengan status pinjaman di klub Polandia Radomiak Radom dan klub Belgia Westerlo. Meskipun usianya masih muda, Vuskovic mampu mendominasi secara fisik berkat postur tubuhnya yang tinggi (6'4") dan pemahaman yang luar biasa terhadap permainan, sementara sepanjang kariernya ia juga menunjukkan bahwa ia dapat menjadi ancaman serangan, dengan rata-rata mencetak satu gol setiap enam pertandingan sejak debut profesionalnya tiga tahun lalu. Ia bahkan dipercaya untuk mengambil tendangan penalti untuk Hamburg musim ini!

    Barcelona tertarik pada Vuskovic sebelum ia bergabung dengan Tottenham, dan klub Catalan itu kembali mengincar sang pemain dengan harapan bahwa jika Spurs terdegradasi, mereka mungkin bisa membujuk sang pemain muda untuk meninggalkan Inggris. Sementara itu, Vuskovic dikabarkan ingin menghabiskan satu musim lagi di Hamburg, tempat ia bermain bersama saudaranya, Mario.

    6Max Dowman (Arsenal)

    Jika ada penggemar Liga Premier yang belum mengenal Max Dowman sebelum pertandingan Arsenal melawan Everton pada 14 Maret, maka mereka mendapat gambaran singkat mengapa pemain berusia 16 tahun ini dianggap sebagai pemain paling berbakat yang muncul di Inggris dalam satu generasi, berkat penampilannya melawan The Toffees. Dowman membantu menciptakan gol pembuka The Gunners, yang dicetak oleh Viktor Gyokeres, sebelum berlari melintasi lapangan untuk memastikan kemenangan dengan sebuah gol yang menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier.

    Itu hanyalah rekor terbaru yang kini dimiliki Dowman, yang sejajar dengan rekor penampilan termuda di Liga Champions, starter termuda sepanjang sejarah Arsenal, dan pemain termuda yang mencetak gol di UEFA Youth League—yang terakhir diraih saat Dowman baru berusia 14 tahun.

    Sebagai anggota akademi Arsenal sejak usia enam tahun, Dowman telah naik pangkat dengan kecepatan luar biasa, dan pihak di Hale End yakin ia akan melampaui bahkan Bukayo Saka dalam hal kesuksesan yang akan diraihnya setelah keluar dari salah satu sistem pemuda paling produktif di sepak bola Inggris. Seorang gelandang kaki kiri yang juga mampu bermain di sayap dan tampil terbaik saat menggiring bola melewati bek lawan, bahkan perbandingan dengan Lionel Messi telah dibuat, begitu tingginya antusiasme yang mengelilingi Dowman di utara London.

    "Ini sungguh luar biasa," demikian penilaian Mikel Arteta terhadap dampak bersejarah yang ditimbulkan Dowman dalam pertandingan melawan Everton tersebut, dan jika The Gunners berhasil memenangkan gelar Liga Premier, maka gol pertama remaja ini mungkin akan tercatat sebagai yang pertama dari sekian banyak momen ajaib selama kariernya di Emirates.

    5Lennart Karl (Bayern Munich)

    Bayern Munich menjadi tuan rumah bagi barisan penyerang paling mematikan di sepak bola Eropa musim ini. Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz semuanya tampil sensasional untuk tim asuhan Vincent Kompany saat mereka mendekati gelar Bundesliga dan memiliki peluang realistis untuk meraih kejayaan di Liga Champions, dengan ketiganya berpeluang besar meraih Ballon d'Or. Hal ini menunjukkan betapa hebatnya Lennart Karl, karena performa Bayern jarang menurun ketika remaja ini dipercaya untuk menggantikan salah satu penyerang utama musim ini.

    Setelah melakukan debut seniornya di Piala Dunia Antarklub, Karl telah benar-benar menancapkan namanya di Allianz Arena meskipun baru berusia 18 tahun pada Februari lalu. Mengenakan jersey nomor 42 yang sama yang pernah dikenakan Jamal Musiala saat ia naik daun menjadi bintang lima tahun lalu, Karl tampaknya akan mengikuti jejak serupa bersama Bayern.

    Ia rata-rata mencetak gol atau assist setiap 120 menit bermain di laga Bundesliga dan Liga Champions, dan pada November lalu memecahkan rekor Kylian Mbappe sebagai pemain termuda yang mencetak gol dalam tiga laga Liga Champions berturut-turut. Mampu bermain sebagai gelandang serang (No.10) atau di sayap, Karl bukanlah tipe penyerang seperti Mbappe; perbandingan justru lebih sering dibuat dengan rekan setimnya, Olise, di antara lainnya.

    Ada desakan yang kuat di Jerman agar Karl masuk dalam skuad Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia 2026 - dan peluangnya meningkat setelah pemanggilan pertamanya pekan lalu - sementara sang pemain sendiri telah memandang lebih jauh ke depan setelah ia menyatakan bahwa suatu hari nanti ia ingin bergabung dengan Real Madrid. Jika terus seperti ini, Los Blancos mungkin tidak bisa menahan diri!

    4Franco Mastantuono (Real Madrid)

    Ketika Real Madrid memutuskan untuk membidik seorang pemain, terutama remaja asal Amerika Selatan, pihak lain sebaiknya menyingkir. Itulah yang terpaksa dilakukan PSG pada musim panas 2025, tepat saat juara Eropa yang baru saja dinobatkan itu mengira mereka telah mencapai kesepakatan untuk bintang muda River Plate, Franco Mastantuono. Namun, Madrid langsung bergerak cepat dan memasukkan Mastantuono ke dalam barisan penyerang mereka yang sudah sangat kuat.

    Los Blancos membayar €45 juta (£38,5 juta/$52 juta) untuk mendapatkan pemain tersebut, dan Mastantuono telah menunjukkan momen-momen berkualitas yang mengindikasikan ia akan menjadi pemain yang patut diperhitungkan di Bernabeu sambil terus mengasah pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Mantan manajer Xabi Alonso berkomentar bahwa pemain berusia 18 tahun ini memiliki 'gen Real Madrid', dan tentu saja kepercayaan diri Mastantuono dalam menguasai bola saat bermain di sisi kanan lini serang akan mendukung pernyataan tersebut.

    Penyerang ini telah memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil sebagai starter untuk Madrid di Liga Champions, sementara selama masa baktinya di River, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Superclasico dengan mencetak tendangan bebas luar biasa dari jarak 30 yard melawan Boca Juniors. Ia juga merupakan pemain termuda yang pernah mewakili Argentina dalam pertandingan kompetitif dan berharap dapat mendapatkan tempat di skuad untuk Piala Dunia musim panas ini.

    Pemecatan Alonso telah menghambat perkembangan Mastantuono di ibu kota Spanyol belakangan ini, namun akan bodoh jika mengabaikan salah satu talenta paling istimewa yang muncul dari Argentina sejak Lionel Messi mulai meniti kariernya di dunia sepak bola.

    3Pau Cubarsi (Barcelona)

    Ketika Spanyol mengumumkan skuadnya untuk Euro 2024, banyak yang terkejut karena Luis de la Fuente memilih untuk tidak memasukkan Pau Cubarsi ke dalam skuadnya. Tentu saja, semuanya berjalan lancar bagi sang juara akhirnya, namun fakta bahwa absennya Cubarsi menimbulkan kegemparan menunjukkan betapa mengesankan penampilan pemain yang saat itu berusia 17 tahun itu sejak debutnya di tim utama Barcelona beberapa bulan sebelumnya.

    Kini berusia 19 tahun, Cubarsi hampir pasti akan terbang ke Amerika Utara saat juara Eropa ini mengejar kejayaan di Piala Dunia, dan akan tampil sebagai pemain berpengalaman dengan hampir 150 penampilan untuk salah satu klub paling ikonik di dunia. Fakta bahwa ia mencapai hal itu sebagai bek tengah membuatnya semakin mengesankan.

    Sebagai bek termuda yang pernah mewakili Spanyol, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Sergio Ramos, Cubarsi pertama kali menonjol saat ia melakukan pekerjaan fantastis dalam mengawal Kylian Mbappe saat Barca menghadapi PSG di perempat final Liga Champions 2024, dan ia terus berkembang sejak saat itu. Meskipun menghadapi tantangan bermain dalam formasi garis pertahanan tinggi yang disukai pelatih Barca, Hansi Flick, Cubarsi telah menjawab setiap tantangan yang dihadapinya, dengan pemahaman taktiknya yang sama mengesankan dengan kemampuan dan ketenangannya saat menguasai bola.

    Kemampuan Cubarsi dalam melihat peluang umpan membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya, dengan banyak pihak yang membandingkannya dengan Gerard Pique karena alasan tersebut. Mengingat pengalaman yang telah ia peroleh, tidak akan mengejutkan jika suatu hari nanti Cubarsi mampu melampaui level legenda Blaugrana tersebut.

    2Estevao (Chelsea)

    Dia mungkin sudah bisa melupakan julukan 'Messinho' yang disematkan padanya sejak kecil di Palmeiras, namun Estevao tetap menunjukkan dengan jelas mengapa ia sering disamakan dengan pemain terhebat sepanjang masa selama musim pertamanya bersama Chelsea. Momen-momen penentu kemenangan melawan Liverpool dan Barcelona telah menghiasi musim ini bagi pemain berusia 18 tahun tersebut, dan kini jelas mengapa The Blues rela mengeluarkan £56 juta ($71 juta) untuk mendatangkan pemain Brasil ini pada Mei 2024.

    Chelsea berhasil mengalahkan persaingan sengit dari sejumlah klub raksasa Eropa untuk mendapatkan tanda tangan Estevao di tengah musim gemilangnya, di mana ia mencetak 13 gol liga dan memberikan sembilan assist dalam 31 pertandingan kasta tertinggi untuk klub masa kecilnya. Angka-angka tersebut melampaui catatan Endrick pada musim sebelumnya, menyoroti seberapa hebat Estevao bisa menjadi di lingkungan yang tepat setelah tiba di Eropa.

    Apakah Stamford Bridge menawarkan lingkungan tersebut masih menjadi perdebatan, namun Estevao sejauh ini telah memenuhi ekspektasi di London Barat. Ia menjadi remaja ketiga, bersama Kylian Mbappe dan Erling Haaland, yang mencetak gol dalam tiga penampilan pertamanya di Liga Champions, dan meskipun persaingan untuk posisi di lini depan Chelsea sangat ketat, sebagian besar pendukung ingin melihat Estevao menjadi starter di depan rekan setim yang lebih berpengalaman.

    Dunia akan semakin mengenal Estevao musim panas ini ketika ia hampir pasti akan diberi peran kunci oleh pelatih Brasil, Carlo Ancelotti. Harapan di tanah air adalah bahwa pemain muda ini suatu hari nanti akan menjadi panutan bagi tim nasional, sama seperti Neymar bagi generasi sebelumnya, dan itu adalah beban yang tampaknya mampu dipikul dengan baik oleh Estevao.

    1Lamine Yamal (Barcelona)

    Kapan Anda pertama kali menyadari bahwa Lamine Yamal itu istimewa?

    Apakah saat ia melakukan debutnya bersama Barcelona pada usia 15 tahun pada April 2023, menjadi pemain termuda yang tampil untuk raksasa Spanyol tersebut dalam lebih dari satu abad? Atau apakah saat ia membuat Tottenham kewalahan dalam pertandingan pramusim beberapa bulan kemudian, yang membuatnya dipromosikan secara permanen ke skuad senior Barca?

    Apakah saat dia terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan setelah tampil gemilang melawan Villarreal pada penampilan keduanya di La Liga? Atau saat dia mencetak gol spektakuler pada debutnya bersama Spanyol pada September 2023, sehingga menjadi pemain termuda dan pencetak gol termuda dalam sejarah La Roja pada malam yang sama? Bagaimana dengan saat dia menjadi pemain termuda yang pernah memulai pertandingan Liga Champions sebulan kemudian?

    Apakah saat itu terjadi pada akhir pekan itu, ketika Yamal menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah La Liga? Atau empat bulan kemudian, ketika ia menjadi pencetak dua gol termuda di kasta tertinggi Spanyol dalam penampilan yang mencuri perhatian melawan Granada?

    Mungkin saat ia tampil di Euro 2024 setelah harus membawa tugas sekolahnya dan kemudian membuat ketakutan para bek sayap terbaik di benua itu? Atau apakah baru ketika ia mencetak salah satu gol terbaik turnamen untuk memecahkan kebuntuan melawan Prancis di semifinal, sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi tersebut? Apakah saat ia mengangkat trofi Euro, menjadi pemain termuda pada saat itu yang pernah memenangkan turnamen internasional besar?

    Apakah Anda baru menyadarinya saat Yamal menjadi pemain termuda yang pernah dinominasikan untuk Ballon d'Or? Jika tidak, apakah Anda baru menyadarinya setelah penampilan gemilangnya di Liga Champions melawan Benfica pada Maret 2025? Atau apakah Anda termasuk yang baru terbawa hype setelah Yamal menghancurkan Federico Dimarco dalam semifinal epik antara Barcelona dan Inter?

    Bahkan jika Anda harus menunggu hingga Yamal mengamankan gelar Liga 2024-25 dengan penampilan penentu kemenangan lainnya melawan rival lokal Espanyol, atau saat ia finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or pada tahun yang sama, pada akhirnya setiap penggemar sepak bola telah terbiasa dengan fakta bahwa pemain terbaik di dunia mungkin saja seorang remaja berusia 18 tahun dari Catalunya.

    Dari dimandikan saat masih bayi oleh Lionel Messi hingga bersiap untuk kembali memukau para pendukung di seluruh dunia di Piala Dunia pertamanya, era Yamal telah tiba. Mungkin pemain sepak bola remaja terhebat yang pernah ada, NXGN 2026 No. 1 Anda, dan kini pemenang tiga kali: Lamine Yamal.