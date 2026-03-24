NXGN 2026: 50 Bakat Muda Terbaik di Dunia Sepak Bola

Kapan Anda pertama kali menyadari bahwa Lamine Yamal itu istimewa?

Apakah saat ia melakukan debutnya bersama Barcelona pada usia 15 tahun pada April 2023, menjadi pemain termuda yang tampil untuk raksasa Spanyol tersebut dalam lebih dari satu abad? Atau apakah saat ia membuat Tottenham kewalahan dalam pertandingan pramusim beberapa bulan kemudian, yang membuatnya dipromosikan secara permanen ke skuad senior Barca?

Apakah saat dia terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan setelah tampil gemilang melawan Villarreal pada penampilan keduanya di La Liga? Atau saat dia mencetak gol spektakuler pada debutnya bersama Spanyol pada September 2023, sehingga menjadi pemain termuda dan pencetak gol termuda dalam sejarah La Roja pada malam yang sama? Bagaimana dengan saat dia menjadi pemain termuda yang pernah memulai pertandingan Liga Champions sebulan kemudian?

Apakah saat itu terjadi pada akhir pekan itu, ketika Yamal menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah La Liga? Atau empat bulan kemudian, ketika ia menjadi pencetak dua gol termuda di kasta tertinggi Spanyol dalam penampilan yang mencuri perhatian melawan Granada?

Mungkin saat ia tampil di Euro 2024 setelah harus membawa tugas sekolahnya dan kemudian membuat ketakutan para bek sayap terbaik di benua itu? Atau apakah baru ketika ia mencetak salah satu gol terbaik turnamen untuk memecahkan kebuntuan melawan Prancis di semifinal, sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi tersebut? Apakah saat ia mengangkat trofi Euro, menjadi pemain termuda pada saat itu yang pernah memenangkan turnamen internasional besar?

Apakah Anda baru menyadarinya saat Yamal menjadi pemain termuda yang pernah dinominasikan untuk Ballon d'Or? Jika tidak, apakah Anda baru menyadarinya setelah penampilan gemilangnya di Liga Champions melawan Benfica pada Maret 2025? Atau apakah Anda termasuk yang baru terbawa hype setelah Yamal menghancurkan Federico Dimarco dalam semifinal epik antara Barcelona dan Inter?

Bahkan jika Anda harus menunggu hingga Yamal mengamankan gelar Liga 2024-25 dengan penampilan penentu kemenangan lainnya melawan rival lokal Espanyol, atau saat ia finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or pada tahun yang sama, pada akhirnya setiap penggemar sepak bola telah terbiasa dengan fakta bahwa pemain terbaik di dunia mungkin saja seorang remaja berusia 18 tahun dari Catalunya.

Dari dimandikan saat masih bayi oleh Lionel Messi hingga bersiap untuk kembali memukau para pendukung di seluruh dunia di Piala Dunia pertamanya, era Yamal telah tiba. Mungkin pemain sepak bola remaja terhebat yang pernah ada, NXGN 2026 No. 1 Anda, dan kini pemenang tiga kali: Lamine Yamal.