NXGN 2026: 25 Bintang Muda Terbaik di Sepak Bola Wanita

Jarang sekali ada talenta sekelas Sydney Schertenleib. Direkrut Barcelona pada musim panas 2024 sebagai pemain yang awalnya akan berkembang di tim B, hanya butuh beberapa minggu bagi remaja ini untuk menembus tim utama, dan sejak saat itu ia tetap bertahan di sana, secara rutin memberikan kontribusi bagi juara Eropa tiga kali tersebut dalam berbagai peran.

Secara teknis luar biasa, kemampuan Schertenleib dalam mengolah bola digambarkan dengan tepat oleh Veronica Maglia, mantan pelatihnya di tim U-17 Swiss, saat ia mengatakan kepada GOAL: "Bola hampir seperti perpanjangan tubuhnya." Hasil akhir saat ia memutuskan untuk melepaskan bola sama menakjubkannya, dengan gol dan assist berlimpah yang dihasilkan oleh remaja berusia 19 tahun yang luar biasa ini.

Schertenleib memulai kariernya di tim putra FC Zurich, masuk ke tim utama wanita pada usia 16 tahun, dan ketika waktu bermainnya ternyata sangat minim, ia menunjukkan kepada klub apa yang mereka lewatkan selama satu musimnya bersama Grasshoppers. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Catalunya, di mana ia kini belajar dari pemain seperti Alexia Putellas dan Aitana Bonmati sambil semakin sering menempati peran gelandang box-to-box yang tampaknya paling cocok untuknya.

Meskipun ia masih menjadi pemain muda di Barcelona, meski tetap dianggap sebagai pemain berharga yang dilaporkan ingin dipertahankan klub dalam jangka panjang, situasinya berbeda di level tim nasional. Meskipun masih sangat muda dan kurang berpengalaman, ia sudah menjadi pemain bintang bagi Swiss. Beruntung, penyerang ini tampaknya memiliki kepribadian yang tepat untuk menghadapi tekanan tersebut, sambil tetap memiliki ambisi besar.

“Impian saya yang paling besar adalah memenangkan Ballon d’Or,” katanya tahun lalu. Pujian terbesar yang bisa diberikan kepada Schertenleib adalah bahwa, berdasarkan bukti sejauh ini, tidak ada yang menunjukkan bahwa pemenang NXGN 2026 ini tidak mampu mencapai tujuan mulia tersebut.