Women's NXGN 2026
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

NXGN 2026: 25 Bintang Muda Terbaik di Sepak Bola Wanita

Daftar NXGN tahunan kembali hadir untuk tahun 2026, di mana GOAL menyusun peringkat talenta remaja terbaik dunia dalam sepak bola putra dan putri, serta menobatkan para pemenang yang akan mengikuti jejak para pemain seperti Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf, dan Linda Caicedo dalam hal pengakuan sebagai pesepakbola muda terbaik di dunia.

Mencakup kelima benua utama sepak bola dan mewakili 20 negara berbeda, daftar NXGN Wanita 2026 benar-benar bersifat global, menampilkan pemain senior internasional yang sudah mapan, peraih gelar juara, serta nama-nama yang diprediksi akan bersinar di kompetisi-kompetisi terbesar selama beberapa dekade mendatang.

Meskipun beberapa pemain dalam daftar ini sudah terkenal di seluruh dunia berkat dampak yang telah mereka berikan di level elit, ada pula yang baru saja memulai kariernya dan patut diperhatikan dalam beberapa tahun ke depan, saat mereka merintis jalan menuju puncak sepak bola wanita.

Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah daftar NXGN 2026 yang menampilkan 25 talenta muda wanita terbaik yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007...

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25Aissatou Fall (Aigles de la Medina)

    Meskipun baru berusia 17 tahun saat Piala Afrika Wanita edisi 2025 dimulai, Aissatou Fall menjadi pemain kunci saat Senegal berhasil melaju ke perempat final untuk kali kedua dalam sejarah mereka. Bek tengah remaja ini harus mengisi posisi yang sangat berat, karena masalah lutut membuat Mbayang Sow yang berpengalaman harus absen dari turnamen tersebut. Namun Fall, yang hanya memiliki delapan caps sebelum AFCON dimulai, sama sekali tidak terlihat gentar.

    Fall bermain penuh di setiap menit turnamen Senegal di Maroko, membantu The Lionesses mencatatkan dua clean sheet dalam empat pertandingan, termasuk satu di laga perempat final melawan Afrika Selatan saat juara bertahan harus melalui adu penalti. Memenangkan adu penalti terbukti terlalu berat bagi Senegal, namun turnamen ini tetap luar biasa bagi tim dan Fall, yang juga menuai manfaat di level klub, dengan pindah ke juara nasional Aigles de la Medina pasca turnamen.

    Dengan postur yang menjulang tinggi dan ketenangan yang melampaui usianya, pemain berusia 18 tahun ini merupakan bagian penting dari masa depan Senegal, yang sudah memiliki satu bintang yang sangat cemerlang di lini depan dalam diri striker Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo.

  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24Yu Jong-hyang (Naegohyang Sports Club)

    Peran Korea Utara dalam sepak bola wanita terus memikat perhatian. Setelah menjuarai Piala Dunia Wanita U-17 dan U-20 pada tahun 2024, negara tersebut berhasil mempertahankan gelar juara di turnamen U-17 pada tahun 2025, dengan Yu Jong-hyang sebagai bintang utamanya. Hanya dalam tujuh pertandingan, pemain berusia 16 tahun ini mencetak delapan gol dan tiga assist yang luar biasa, termasuk kedua gol dalam kemenangan semifinal atas Brasil.

    Mendapatkan tiga trofi Pemain Terbaik Pertandingan dalam perjalanannya meraih Sepatu Emas, tidak mengherankan melihat penyerang ini juga meraih Bola Emas, meskipun rekan duetnya, pemenang Bola Perak dan Sepatu Perak Kim Won-sim, juga layak mendapat banyak pujian. Kemampuan Yu dalam mencetak gol dan menciptakan peluang sangat mematikan bagi semua lawan di turnamen di Maroko, dan tidak akan mengejutkan jika ia membawa bakat teknis dan instingnya yang luar biasa ke tim U-20 dan, jika semuanya berjalan lancar, ke tim senior pada waktunya.

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23Winfrida Gerald (JKT Queens)

    Ada banyak hal yang patut dibanggakan dalam sepak bola wanita Tanzania dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak hal yang patut dinantikan di masa depan. Negara Afrika ini menjadi salah satu sorotan di Piala Dunia U-17 2022, setelah mengalahkan Prancis dalam perjalanan mereka menuju perempat final pada debut turnamen tersebut, dan tim nasional senior baru saja lolos ke dua edisi berturut-turut Piala Afrika untuk pertama kalinya, dengan skuad yang sangat muda.

    Winfrida Gerald adalah salah satu dari sembilan remaja yang menjadi bagian dari kampanye Tanzania di Piala Afrika Wanita 2024, dan ia menonjol sebagai salah satu yang paling menjanjikan, jika bukan yang paling menjanjikan, dari kelompok yang sedang naik daun tersebut. Penyerang serba bisa ini pertama kali menonjol sebagai pemain yang patut diperhatikan pada 2023, saat ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Champions Wanita CAF pada usia 15 tahun, dan apa yang ia lakukan sejak saat itu semakin mempertegas bakatnya.

    Sebagai anggota kunci tim JKT Queens yang telah memenangkan gelar nasional dalam dua dari tiga musim terakhir, dan lolos ke kompetisi kontinental setelah kedua kemenangan tersebut, Gerald kini sedang berupaya keras untuk memantapkan dirinya sebagai pemain penting bagi tim nasional yang memiliki banyak prospek muda yang menjanjikan dalam barisannya.

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22Giulia Galli (Roma)

    Giulia Galli menghabiskan tahun 2025 dengan menunjukkan kualitas-kualitas yang menjadikannya salah satu penyerang muda paling menjanjikan di dunia sepak bola wanita. Setelah mencetak tiga gol dalam empat pertandingan di Kejuaraan Eropa U-17, ia menambah lima gol lagi untuk Italia di Piala Dunia U-17, dan berhasil meraih penghargaan Sepatu Perunggu turnamen tersebut atas prestasinya. Tidak mengherankan, ia kemudian dipromosikan ke skuad U-19 dan, seperti yang mungkin sudah diduga oleh siapa pun yang mengamati kemampuannya, ia terus bersinar di depan gawang.

    Di level klub, peluang belum begitu mudah didapat oleh Galli. Bermain untuk raksasa Serie A Roma, pemenang dua dari tiga gelar liga terakhir, menit bermainnya masih terbatas. Namun, hal ini menunjukkan betapa besar kontribusinya dari bangku cadangan sehingga Roma memilih untuk mempertahankan pemain berusia 18 tahun ini di tim utama, alih-alih meminjamkannya ke klub lain.

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21Habiba Essam (Al Ahly)

    Tak ada yang lebih menggambarkan betapa menjanjikannya bakat Habiba Essam selain fakta bahwa pada September 2024, saat usianya baru 17 tahun, Al Ahly mengontrak sang mesin gol itu dengan kontrak tiga tahun senilai lebih dari satu juta pound Mesir. Sejak saat itu, Essam telah membuktikan bahwa langkah besar tersebut sangat tepat, dengan mencetak gol dalam jumlah yang luar biasa dan mendapatkan nominasi sebagai bagian dari Tim Terbaik Liga Utama Wanita Mesir pada musim pertamanya di klub tersebut.

    Remaja ini juga mulai memberikan dampak serupa bersama tim nasionalnya. Setelah debut bersama timnas Mesir pada akhir 2023, saat berusia 16 tahun, Essam mencetak dua gol krusial yang membantu negaranya lolos ke babak final kualifikasi Piala Afrika tahun ini, meskipun mereka akhirnya kalah dari tim Ghana yang berpengalaman.

    Sebagai pencetak gol yang terampil dan alami yang mampu mencetak gol dengan berbagai cara, paparan Essam sejak dini terhadap pertandingan senior tentu saja bermanfaat bagi perkembangannya.

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20Laura Berry (Rangers)

    Liga Utama Wanita Skotlandia (SWPL) telah membuktikan diri sebagai lingkungan yang luar biasa bagi para pemain muda untuk menonjol dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir, baik itu talenta lokal maupun pemain dari negara lain yang telah diakui oleh klub induk mereka. Dari sekian banyak pemain muda lokal yang menjanjikan, Laura Berry menonjol sebagai salah satu yang paling menjanjikan.

    Kita hanya perlu melihat rekor mencetak gol pemain berusia 18 tahun ini untuk memahami mengapa ia begitu diperbincangkan. Pada musim 2023-24, saat berusia 16 tahun, Berry mencetak sembilan gol dan memberikan tiga assist hanya dalam 12 pertandingan saat dipinjamkan ke Motherwell, tim yang finis di peringkat kedelapan dalam liga yang terdiri dari 12 tim. Musim berikutnya, ia tampil lebih produktif setelah kembali bergabung sementara dengan klub tersebut, mencetak 11 gol dan dua assist dalam hanya 10 pertandingan, sebelum Rangers menyadari bahwa mereka perlu memanggil kembali remaja ini dan memanfaatkan kualitasnya yang mampu menentukan hasil pertandingan.

    Dalam musim pertamanya bersama klub induknya, Berry membuktikan bahwa ia memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Dua golnya dalam kemenangan dramatis di semifinal Piala SWPL atas Celtic menjadi sorotan khusus musim ini, di atas pencapaiannya yang sudah mencetak dua digit gol di liga. Tidak akan lama lagi hingga talenta penyerang serba bisa dan pekerja keras ini diberi kesempatan bermain untuk tim nasional senior Skotlandia.

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19Kaylee Hunter (AFC Toronto)

    Ketika AFC Toronto mengumumkan perekrutan Kaylee Hunter yang berusia 17 tahun menjelang musim perdana Northern Super League (NSL)—liga sepak bola wanita profesional pertama di Kanada yang diluncurkan pada tahun 2025—mereka melakukannya dengan kalimat, 'sebuah nama yang patut Anda ingat'. Bisa dibilang, prediksi itu terbukti tepat.

    Sepuluh bulan kemudian, Hunter telah mencetak 16 gol dalam 25 penampilan, hanya kurang dua gol dari jumlah gol yang diraih pemenang Sepatu Emas, untuk membantu Toronto memuncaki klasemen musim reguler sekaligus meraih penghargaan Tim Terbaik Tahun Ini dan Pemain Baru Terbaik Tahun Ini.

    Seperti yang ditunjukkan dalam pengenalan klub, Hunter datang dengan reputasi yang cemerlang. Ia telah menjadi pemain menonjol di tim nasional muda Kanada, mendapat panggilan ke tim U20 pada usia 16 tahun, dan dinobatkan sebagai Pemain Wanita Paling Berjanji dalam penghargaan tahunan Vancouver Whitecaps pada 2024, setelah bergabung dengan program pengembangan mereka setahun sebelumnya. Namun, kemudahan yang ditunjukkan Hunter dalam mentransfer seluruh potensinya dari lingkungan tersebut ke NSL dan sepak bola senior sungguh luar biasa, dengan striker yang produktif ini memainkan peran kunci dalam kemenangan Toronto meraih Supporters' Shield dan mencapai final di babak playoff.

    "Bukan hanya kemampuan teknisnya," kata pelatih kepala Kanada Casey Stoney tentang pemain berusia 18 tahun itu pada bulan Oktober, setelah memberinya pemanggilan tim senior pertamanya. "Saya pikir itu adalah mentalitasnya. Dia memiliki semangat, dia memiliki keinginan, dia memiliki hasrat. Dia tidak takut dengan fisik permainan. Saya pikir potensi Kaylee sangat tinggi."

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18Lola Brown (Chelsea - dipinjamkan ke Crystal Palace)

    Ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang apa yang membuat Lola Brown menjadi talenta muda yang begitu menjanjikan bagi Inggris dan Chelsea. Sebagai pemain sayap yang lincah, cepat, dan terampil yang bisa bermain di kedua sayap—berkat kemampuannya menggunakan kedua kaki dengan brilian—Brown tampil mengesankan dalam penampilan singkatnya bersama The Blues musim lalu, terutama berkat konversi peluangnya yang mengejutkan bagi seorang pemain seusia dan se-tidak berpengalaman di level tertinggi.

    Kini, ia dipinjamkan ke klub divisi dua Crystal Palace, untuk lebih merasakan sisi fisik dari olahraga ini yang tentunya akan membantunya mengembangkan kekuatan dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk menghadapi bek sayap yang sedang dalam performa terbaiknya.

    Mungkin dukungan terbesar terhadap potensi Brown datang ketika manajer Chelsea, Sonia Bompastor—wanita pertama yang memenangkan Liga Champions sebagai pemain dan manajer—mengatakan bahwa remaja ini “memiliki mentalitas yang tepat” untuk sukses.

    “Saya pikir Anda memiliki ini dalam diri Anda,” jelasnya. “Jika Anda tidak memiliki mentalitas ini, sangat sulit untuk mengajarkannya kepada seseorang. Saya pikir Lola memiliki semua mentalitas pemenang ini, mentalitas yang tanpa ampun.” Gabungkan itu dengan bakat fisiknya dan tidak heran jika Bompastor percaya bahwa pemain berusia 18 tahun ini adalah “salah satu pemain muda paling berbakat di Inggris”.

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17Indiana dos Santos (Sydney FC)

    Ketika Sydney FC mengumumkan bahwa Indiana dos Santos telah menandatangani kontrak baru tahun lalu, judul berita mereka menjulukinya sebagai 'bakat muda paling cemerlang di Australia'. Tentu saja, Sky Blues ingin memuji bintang remaja mereka sendiri, tetapi itu tetap merupakan pernyataan yang berani mengingat betapa banyaknya pemain muda berbakat yang dihasilkan negara ini. Meskipun demikian, Sydney memiliki alasan kuat untuk begitu optimis mengingat performa Dos Santos sepanjang musim tersebut.

    Setelah menjadi pemain termuda dalam sejarah klub pada 2023 saat ia debut pada usia 15 tahun, gelandang muda ini memainkan peran yang lebih menonjol di tim utama pada musim 2023-24 sebelum menggebrak A-League setahun kemudian.

    Dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Tahun Ini pada acara penghargaan akhir musim divisi tersebut, manajer Sydney Ante Juric menggambarkan timnya sebagai "sangat beruntung" karena Dos Santos telah berkomitmen untuk bergabung dengan mereka selama dua tahun ke depan. Kemajuan pemain berusia 18 tahun ini terhenti untuk sementara waktu akibat cedera ACL yang parah yang dialaminya pada Juni 2025, namun dengan mentalitasnya yang kuat, sangat sedikit orang yang tidak akan mendukung bakat muda kreatif ini untuk bangkit kembali dengan gemilang.

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16Giovanna Waksman (FC Florida)

    Antusiasme seputar Giovanna Waksman tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Namanya sudah lama menjadi sorotan di Brasil, dan popularitasnya pun merambah ke Amerika Serikat beberapa tahun lalu ketika John Textor, pemilik Botafogo—klub tempat Waksman bermain di tim putra—mengatur kepindahannya ke Florida untuk berlatih di akademi FC Florida miliknya serta bersekolah di Pine School, sebuah sekolah persiapan swasta di negara bagian tersebut.

    Bersama Pine Knights, catatan statistik remaja ini seolah-olah salah ketik: Dalam 19 pertandingan musim lalu, ia mencetak 87 gol dan memberikan 14 assist! Tak heran jika pelatih kepala Pine, Kelly Hilton-Green, mengatakan kepada TCPalm: “Saya telah melatih sepak bola putri dan sepak bola SMA selama 25 tahun, dan saya rasa saya belum pernah melihat siapa pun yang menonjol dari kelompok sebagus dia.”

    Tahun lalu, Waksman membawa potensi kelas dunia dan etos kerjanya ke panggung global. Ia sudah bermain di Piala Dunia U-17 pada 2024, tetapi ia benar-benar mencuri perhatian di edisi 2025, dengan mencetak tiga gol dan memberikan dua assist dalam empat pertandingan sebelum cedera lutut membuatnya absen dari sisa turnamen. Sudah dikaitkan dengan Lyon, juara Eropa delapan kali, akan sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana masa depan pemain berusia 17 tahun yang karismatik ini akan berkembang.

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15Laila Harbert (Arsenal - dipinjamkan ke Everton)

    Salah satu transfer paling menarik tahun lalu adalah kepindahan Laila Harbert, gelandang bertahan muda berbakat Arsenal, yang bergabung dengan Portland Thorns sebagai pemain pinjaman. Saat itu, Portland sedang menjalani musim yang akan membawa mereka ke babak playoff, dan mereka yakin pemain berusia 18 tahun itu dapat memberikan kontribusi untuk membantu mereka mencapai tujuan besar mereka: meraih gelar juara NWSL lagi. Itu merupakan pengakuan yang luar biasa.

    Ini merupakan pengalaman yang berbeda bagi Harbert, yang hingga saat itu hanya pernah dipinjamkan ke klub-klub di divisi kedua Inggris. Berhadapan dengan stadion besar, penonton yang memadati tribun, dan tantangan berada sejauh 5.000 mil dari rumah di usia yang masih sangat muda, apa yang dipetik gelandang ini dari waktunya di AS melampaui perbedaan gaya bermain yang ia alami dan hadapi.

    Itu adalah manfaat tak ternilai yang Harbert harapkan dapat membantunya berkembang lebih jauh saat ia berusaha menembus tim utama Arsenal. Masa pinjamannya di Portland dan keterlibatannya baru-baru ini bersama tim U23 Inggris menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang sangat berbakat untuk usianya, dan jika ia dapat terus membuat kemajuan bertahap, kini saat dipinjamkan ke Everton, ada peluang baginya untuk menembus skuad Arsenal lebih cepat daripada nanti.

    The Gunners sedang mendekati momen pergantian generasi, dan talenta lokal seperti Harbert, yang telah terbenam dalam budaya dan gaya klub sepanjang kariernya, akan menjadi kandidat utama untuk tampil ke depan.

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14Ranneke Derks (Ajax)

    Belanda memiliki generasi talenta muda yang sangat menjanjikan, sesuatu yang sangat menonjol pada tahun 2025. Setelah menjuarai Kejuaraan Eropa U-17 pada bulan Mei, tim Belanda kemudian berhasil mencapai final di Piala Dunia U-17 pertama mereka. Oleh karena itu, sulit untuk hanya memilih beberapa talenta terbaik mereka.

    Liv Pennock, Rosalie Renfurm, Aline Weerelts, dan Lina Touzani hanyalah beberapa nama yang tidak masuk dalam daftar ini namun layak disebutkan, namun mustahil untuk tidak menyoroti Ranneke Derks, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen di Kejuaraan Eropa.

    Saat Belanda meraih kemenangan di benua Eropa, kemampuan mencetak gol Derks menjadi sorotan utama, dengan empat gol dalam empat pertandingan. Namun, kemampuannya untuk menjadi ancaman di luar ruang tradisional yang biasanya ditempati oleh seorang penyerang tengah (No.9) juga menonjol, di mana ia sering turun ke area sayap dan memberikan kontribusi krusial dalam proses pembangunan serangan.

    Meskipun usianya baru 17 tahun, Derks kini menunjukkan semua itu di Eredivisie bersama Ajax, klub yang ia bergabung dari PSV menjelang musim 2025-26. Meskipun tahun pertamanya di Amsterdam terganggu oleh Piala Dunia U-17, di mana ia kembali menjadi pemain kunci bagi negaranya, dan waktu bermain tidak diberikan kepadanya dengan mudah, Derks memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ia dapatkan, mencetak gol dengan tingkat efisiensi yang luar biasa untuk seseorang yang masih memiliki pengalaman minimal di level senior.

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13Anais Ebayilin (Paris Saint-Germain)

    Ada banyak hal yang patut diapresiasi dari permainan Anais Ebayilin. Ia dipandang oleh banyak orang lebih sebagai gelandang bertahan dan memiliki kualitas saat tidak menguasai bola yang memperkuat anggapan bahwa itulah peran terbaiknya. Sebagai pemain yang sangat jeli membaca permainan, penempatan posisi dan kemampuannya dalam mengantisipasi situasi sangat luar biasa, sehingga ia sering kali mampu melakukan intervensi dengan cara terbaik. Ia juga kuat, terutama untuk usianya.

    Namun, itu belum semuanya dari Ebayilin. Dia brilian saat menguasai bola, dan bukan hanya saat melakukan umpan pendek di area netral. Pemain berusia 18 tahun ini juga bisa bergerak ke depan pada waktu yang tepat dan merebut bola di posisi yang lebih berbahaya, dari mana dia menunjukkan sentuhan halus dan visi yang luar biasa untuk menciptakan peluang.

    Semua itu adalah kualitas yang memungkinkan Ebayilin menembus tim utama Paris Saint-Germain, yang bukanlah prestasi kecil. Dia sudah mengetuk pintu tim utama pada usia 16 tahun, sebelum mengalami cedera ACL yang parah dalam laga persahabatan pra-musim melawan Manchester City, hanya beberapa bulan setelah tampil impresif di Kejuaraan Eropa U-17 bersama Prancis. Untungnya, ia telah bangkit dengan gemilang dari rintangan yang kejam itu dan kini sedang mengejar ketertinggalan, bahkan sudah menjadi starter reguler bagi tim Paris tersebut.

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12Camila Haro (Atlas)

    Posisi penjaga gawang bisa dibilang merupakan posisi tersulit bagi pemain muda untuk menembus tim utama. Jarang sekali ada kesempatan yang diberikan kepada penjaga gawang remaja di level tim utama, tetapi Camila Haro justru mendapat banyak kesempatan di Meksiko bersama Atlas, dan ia memanfaatkan peluang tersebut dengan baik.

    Pemain berusia 18 tahun ini mulai menonjol pada tahun 2024, saat ia mencatatkan tiga clean sheet di Kejuaraan U17 CONCACAF, meraih penghargaan Golden Glove, dan membantu Meksiko mencapai final, di mana mereka hanya dikalahkan oleh Amerika Serikat. Tak lama setelah itu, Haro merasakan debutnya di Liga MX Femenil, dan setahun kemudian, posisi kiper utama Atlas menjadi miliknya.

    Las Rojinegras sedang mengalami kesulitan belakangan ini, namun hal itu bisa menjadi kabar baik bagi seorang penjaga gawang yang masih kurang berpengalaman dan ingin berkembang. Haro sedang melakukan hal itu, secara konsisten menonjol sebagai salah satu pemain terbaik timnya, terlepas dari hasil pertandingan. Kini menjadi bagian dari skuad U-20 Meksiko, patut dicatat pula bahwa posisinya di tim U-17 telah digantikan dengan menjanjikan oleh Valentina Murrieta, yang meraih Golden Glove pada Piala Dunia tahun lalu saat negaranya finis di posisi ketiga. Dengan demikian, posisi kiper tampaknya menjadi posisi yang memiliki stok pemain yang cukup bagi Meksiko di masa depan.

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11Miharu Shinjo (Tokyo Verdy Beleza)

    Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan betapa menjanjikannya Miharu Shinjo sebagai talenta muda adalah dengan fakta bahwa ia dijuluki ‘Yui Hasegawa berikutnya’ setelah penampilannya bersama timnas Jepang di Piala Asia U-17 pada tahun 2024, yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik turnamen tersebut.

    “Saya sangat senang,” katanya menanggapi hal itu. “Saya ingin menjadi pemain seperti dia yang selalu berpikir sambil menggerakkan tim ke depan, menggunakan senjata saya—kelincahan dan kemampuan saya untuk menciptakan peluang sendiri—untuk membentuk permainan, mencetak gol, dan juga bertahan.”

    Dua tahun kemudian, Shinjo terus membuktikan bahwa perbandingan tersebut, meskipun terdengar ambisius, bukanlah hal yang mustahil. Setelah menunjukkan kemampuan tersebut di beberapa turnamen pemuda, ia melakukan debut seniornya pada usia 17 tahun di awal musim WE League 2024-25 dan mengakhiri musim tersebut dengan berperan kunci dalam gelar liga pertama Tokyo Verdy Beleza, serta dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik divisi tersebut.

    Seiring ia terus memperkuat penampilannya di musim kedua yang gemilang, sepertinya hanya masalah waktu sebelum Shinjo terlibat secara reguler dengan tim Nadeshiko, dan di saat talenta Jepang diekspor ke liga dan tim-tim top dunia, menarik minat klub-klub luar negeri. Faktanya, akan mengejutkan jika pemain berusia 19 tahun ini belum masuk radar banyak tim asing.

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10Sophie Proost (Twente)

    Ajax memiliki banyak talenta muda paling menjanjikan di Belanda dalam skuadnya, namun mereka harus dengan berat hati melepas salah satu yang terbaik dari generasi muda ini pada musim panas 2024, ketika Sophie Proost yang berusia 17 tahun pindah ke Twente. Awalnya, kesempatan bermain di Enschede sulit didapat, tetapi musim ini remaja ini tampil cemerlang, muncul sebagai pemain inti reguler bagi juara Belanda tersebut, yang berpeluang besar meraih gelar Eredivisie ketiga berturut-turut dan yang ketujuh dalam delapan tahun.

    Bukan hanya di level domestik saja Proost menorehkan prestasinya. Penyerang yang menghibur dan terampil ini mencetak tiga gol di babak kualifikasi Liga Champions untuk membawa timnya lolos ke fase grup, dan ia menarik perhatian saat menghadapi lawan-lawan elit, meskipun hasilnya kurang memuaskan bagi Twente.

    Mampu menggunakan kedua kakinya dengan brilian, menjadikannya ancaman kreatif sekaligus pencetak gol dari sayap kiri, Proost juga memiliki etos kerja yang baik dan jelas telah mendapat manfaat dari pengalamannya berkompetisi di level senior dan elit selama setahun terakhir, sesuatu yang menjadi pertanda baik bagi masa depan pemain berusia 19 tahun ini.

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9Kennedy Fuller (Angel City)

    Saat ini, banyak talenta muda Amerika Serikat yang berkesempatan untuk bersinar di NWSL. Tak kurang dari 13 remaja lokal mencatatkan lebih dari 10 penampilan pada musim 2025, salah satunya adalah Kennedy Fuller. Hanya tiga dari pemain tersebut yang bermain lebih lama daripada Fuller, yang mencapai level baru berkat penampilannya dan kontribusi penentu hasil pertandingan pada tahun keduanya di liga.

    Gelandang serang muda ini telah lama dikenal sebagai prospek yang menjanjikan. Lebih dari dua tahun lalu, saat usianya baru 16 tahun, Fuller menandatangani kesepakatan nama, citra, dan kemiripan (NIL) dengan Nike, sekitar waktu yang sama ketika ia menghabiskan waktu bersama sejumlah klub profesional, termasuk Washington Spirit, Kansas City Current, San Diego Wave, North Carolina Courage, dan bahkan Chelsea, yang saat itu dilatih oleh Emma Hayes, pelatih timnas Amerika Serikat saat ini.

    Paparan terhadap lingkungan-lingkungan tersebut membuat Fuller yakin bahwa ia siap untuk terjun ke level senior, daripada melanjutkan ke perguruan tinggi, dan apa yang telah ia lakukan sejak bergabung dengan Angel City beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 hanya membenarkan keputusannya. Sebagai seorang playmaker yang kreatif, ambidextrous, dan pencetak gol, kemampuan Fuller untuk menerobos pertahanan lawan saat menguasai bola selalu menonjol, sementara keserbagunaan dan kepemimpinannya terus berkembang dengan pesat.

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8Luisa Agudelo (Deportivo Cali)

    Setelah bersaing ketat dengan sesama pemain remaja, Jimena Ospina, untuk memperebutkan menit bermain di bawah mistar gawang Deportivo Cali pada musim sebelumnya, Luisa Agudelo muncul sebagai kiper utama klub pada tahun 2025 dan membuktikan mengapa ia termasuk salah satu kiper muda terbaik di dunia. Pemain berusia 18 tahun ini mencatatkan tujuh clean sheet dalam 14 pertandingan saat Deportivo memenangkan liga, kemudian mencatatkan lima clean sheet lagi dalam enam pertandingan saat mereka mencapai final Copa Libertadores, di mana mereka hanya dikalahkan oleh Corinthians melalui adu penalti.

    Agudelo juga mengalami perkembangan positif di level internasional dalam setahun terakhir. Panggilan tim senior Kolombia datang secara teratur pada 2025, dengan debutnya melawan Jepang di SheBelieves Cup, dan ia lah yang dipilih sebagai kiper utama di kejuaraan kontinental U20 pada Februari, di mana lima clean sheet-nya membantu memastikan kualifikasi ke Piala Dunia U20 tahun ini.

    Seorang kiper muda yang percaya diri yang menguasai area gawangnya dengan brilian, memiliki refleks luar biasa, dan menempatkan diri dengan baik, hal ini juga menunjukkan karakter Agudelo yang telah mengenakan ban kapten di tim nasional junior, termasuk di tim U-20, meskipun ia merupakan salah satu pemain termuda di skuad.

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7Trinity Armstrong (San Diego Wave)

    Ketika Naomi Girma pindah dari San Diego Wave ke Chelsea pada Januari 2025—dan dengan demikian menjadi pemain sepak bola wanita pertama yang dibayar $1 juta—sebuah laporan di The Athletic menyebutkan bahwa klub NWSL tersebut "sudah siap kehilangan" bek tengah kelas dunia mereka karena seminggu sebelumnya, mereka telah mengontrak Trinity Armstrong yang berusia 17 tahun dengan kontrak tiga tahun. Armstrong belum pernah bermain dalam pertandingan profesional, namun San Diego yakin bahwa ia dapat tampil pada level yang akan meredam dampak kepergian Girma.

    Kepercayaan klub tersebut terbukti tepat sepanjang musim NWSL 2025. Tentu saja, Armstrong belum berada di level Girma, namun apa yang telah ia tunjukkan sangatlah menjanjikan. Ia beradaptasi dengan tim secara mulus, tampil sebagai starter dalam 18 pertandingan saat The Wave lolos ke playoff dengan salah satu rekor pertahanan terbaik di divisi tersebut, dan mencetak gol profesional pertamanya untuk menentukan hasil laga all-California melawan Bay FC pada menit ke-95.

    Bukan hanya di San Diego saja yang akan antusias dengan ketenangan luar biasa, pertahanan kokoh, dan kemampuan menguasai bola Armstrong. Bek tengah ini selalu tampil saat Amerika Serikat finis di posisi ketiga pada Piala Dunia U-17 2024, membantu negaranya menjaga gawang tetap bersih dalam empat dari enam pertandingan untuk mengamankan hasil terbaik di turnamen tersebut sejak 2008 - tahun setelah dia lahir. Seiring Hayes terus memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya dari talenta terbaik Amerika di tim nasional senior, Armstrong pasti akan masuk dalam radarnya.

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6Aiara Agirrezabala (Real Sociedad)

    Spanyol memiliki begitu banyak talenta muda yang menjanjikan, sebagaimana dibuktikan oleh hasil gemilang yang terus diraih tim-tim nasional juniornya di turnamen-turnamen besar. Pada tahun 2024, saat Kejuaraan Eropa U-17 dimenangkan untuk kelima kalinya, banyak pemain yang menarik perhatian, namun penampilan Aiara Agirrezabala menjadi sorotan khusus. Sebagai pemain termuda dalam skuad yang baru berusia 15 tahun, cara bermainnya menunjukkan hal yang sebaliknya dan membuatnya mendapatkan tempat di Tim Terbaik Turnamen.

    Agirrezabala terus bersinar di turnamen pemuda sepanjang tahun berikutnya, tampil mengesankan di Piala Dunia U-17 dan kemudian Kejuaraan Eropa U-19—yang juga dimenangkan Spanyol—sebelum melakukan lompatan besar ke level senior dan berhasil beradaptasi dengan baik. Sebagai pemain serba bisa di sisi kiri, gadis berusia 17 tahun ini menjadi starter reguler untuk Real Sociedad musim ini dan pantas mendapatkannya, menonjol sebagai salah satu pemain terbaik mereka.

    Mampu memainkan peran apa pun di sisi kiri dan dalam berbagai sistem, dengan peran wing-back sangat cocok dengan permainannya yang serba bisa, Agirrezabala memiliki kemampuan teknis yang luar biasa, sementara kemampuannya untuk beradaptasi dengan baik menunjukkan kecerdasan sepak bolanya yang tinggi. Potensi luar biasanya diakui secara signifikan di wilayah Basque musim panas lalu, ketika ia menandatangani kontrak baru dengan La Real hingga 2029, dan kini diakui secara nasional karena, pada Februari, Agirrezabala dipanggil ke skuad senior Spanyol untuk pertama kalinya.

    “Kami sangat tertarik melihatnya beradaptasi dengan baik,” kata pelatih La Roja, Sonia Bermudez. Mengingat apa yang telah ditunjukkan Agirrezabala dalam musim pertamanya di level senior, hal itu tidak mengherankan.

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5Claudia Martinez (Washington Spirit)

    Dampak yang ditimbulkan Claudia Martinez pada Copa America tahun lalu, saat usianya baru 17 tahun, sungguh luar biasa. Meskipun masih sangat muda dan kurang berpengalaman, penyerang ini berhasil mencetak enam gol hanya dalam lima pertandingan dan berhasil meraih gelar Sepatu Emas, menjadikannya pemain termuda dalam sejarah turnamen yang berhasil meraih penghargaan tersebut. Hattrick dalam pertandingan pembuka Paraguay, yang berakhir dengan kemenangan 4-0 atas Bolivia, menjadi awal yang baik bagi musim panas Martinez, yang juga mencetak gol ke gawang kedua finalis, Brasil dan Kolombia.

    Pengamat sepak bola wanita Amerika Selatan yang cermat pasti sudah mengetahui bakat remaja ini. Martinez telah menunjukkan kemampuannya di level tim nasional junior, menjadi top skor saat Paraguay menjuarai kejuaraan kontinental U-17 awal tahun itu, dan ia juga sudah memiliki pengalaman bermain di Copa Libertadores. Namun, ia memperkenalkan dirinya kepada dunia saat diberi kesempatan pada musim panas 2025, menunjukkan insting mencetak gol yang luar biasa, atletis yang mengesankan, dan pergerakan yang cerdas.

    Tidak mengherankan jika peristiwa-peristiwa besar di turnamen tersebut telah membawa sang pemain yang kini berusia 18 tahun ke level yang lebih tinggi. Martinez bergabung dengan Washington Spirit pada Januari dengan biaya transfer yang masuk dalam 10 besar dalam sejarah sepak bola wanita, dan ia akan bergabung dengan sejumlah talenta penyerang elit tahun ini, termasuk ikon Amerika Serikat, Trinity Rodman. Ini adalah langkah besar, tetapi rekam jejak Martinez menunjukkan bahwa ia lebih dari mampu untuk melangkah ke level yang lebih tinggi.

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4Clara Serrajordi (Barcelona)

    Sebagian besar tim wanita akan menganggap situasi yang dihadapi Barcelona terlalu berat untuk diatasi. Terbatas oleh kondisi keuangan yang sulit, skuad tim asal Catalunya ini jauh dari ideal bagi tim mana pun yang berkompetisi di empat ajang sekaligus, apalagi bagi tim yang bertekad meraih setiap trofi yang tersedia. Ditambah dengan beberapa cedera kunci, seperti yang berpotensi membuat Aitana Bonmati absen sepanjang musim, hal ini tentu akan memangkas ambisi kebanyakan tim. Namun, Barca memiliki cadangan talenta muda yang bisa dibilang tak tertandingi oleh tim wanita mana pun di dunia.

    Clara Serrajordi adalah produk terbaru La Masia yang mendapat kesempatan untuk membuktikan hal tersebut. Setelah melakukan debut senior di akhir musim 2024-25, ia kini telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam tim utama dan meredakan kekhawatiran yang muncul akibat minimnya aktivitas transfer musim panas serta beberapa cedera serius.

    Mampu bermain di posisi gelandang mana pun, ia memiliki pemahaman luar biasa tentang permainan dan kemampuan teknis yang identik dengan gaya Barca, jenis yang memungkinkan dia mengendalikan pertandingan bahkan di usia 18 tahun. Fakta bahwa ia melakukan debutnya untuk Spanyol pada Oktober lalu, saat berusia 17 tahun, dan baru saja memperpanjang kontraknya dengan Barca hingga 2028, menunjukkan betapa besar dampaknya di musim senior pertamanya.

    “Sepertinya dia sudah bermain di level tertinggi sepanjang hidupnya, dengan cara dia memahami waktu, ruang, dan permainan,” kata Alexia Putellas, pemenang Ballon d’Or dua kali dari Barca, kepada Sport tentang Serrajordi awal musim ini. Pujian tidak bisa lebih tinggi dari itu.

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3Felicia Schroder (Hacken)

    Felicia Schroder terus menunjukkan perkembangan yang positif sejak ia memulai debutnya di Damallsvenskan, liga utama sepak bola wanita Swedia, pada tahun 2023 saat berusia 16 tahun. Penyerang muda ini berhasil mencetak tiga gol dan satu assist dalam tujuh penampilan sebagai starter pada tahun itu, sebelum melanjutkan performa gemilangnya dengan 12 gol dan dua assist dalam 12 penampilan sebagai starter pada tahun 2024. Kemudian, pada tahun 2025, ia beralih dari salah satu pemain muda terbaik di liga menjadi salah satu pemain terbaik di liga secara keseluruhan.

    Meskipun usianya baru 18 tahun, Schroder mencetak 30 gol dan sembilan assist yang luar biasa dalam hanya 26 pertandingan tahun lalu, membantu Hacken meraih gelar juara liga untuk pertama kalinya sejak 2020. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Divisi, Pemain Muda Terbaik, dan Penyerang Terbaik Tahun Ini.

    Cepat, cerdas, dan mahir menggunakan kedua kakinya, tak banyak yang tak dimiliki Schroder. Ia mencetak gol-gol klasik seorang penyerang nomor 9, muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk penyelesaian sederhana, sekaligus sering menembus pertahanan lawan untuk mencetak gol satu lawan satu. Namun, ia juga mampu mencetak gol-gol brilian berkat kemampuannya menembak dari jarak jauh dan trik-trik cerdiknya. Kemampuan terakhir ini, dikombinasikan dengan penglihatan yang impresif dalam memberikan umpan, juga memungkinkannya mengumpulkan banyak assist.

    Schroder tenang, klinis, dan pasti akan menjadi wonderkid Damallsvenskan berikutnya yang membawa bakat-bakat tersebut ke level baru, dengan Barcelona, Chelsea, Lyon, Wolfsburg, dan Manchester City semuanya dikaitkan dengannya. Hacken juga seharusnya mendapat kompensasi yang layak ketika dia akhirnya hengkang, karena pemain berusia 18 tahun ini baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2029 tahun lalu.

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2Lily Yohannes (Lyon)

    Lily Yohannes telah mencatatkan perjalanan karier yang sangat memukau menuju puncak dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, sejak menjadi pemain termuda—baik pria maupun wanita—yang menandatangani kontrak profesional dengan Ajax pada usia 15 tahun. Tujuh bulan kemudian, ia sudah menjadi starter untuk klub asal Amsterdam itu di Liga Champions, sekaligus menjadi pemain termuda yang tampil sebagai starter di tim wanita pada babak penyisihan grup.

    Fakta bahwa Yohannes memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai pemain yang patut diperhatikan di Liga Champions menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi tekanan dan tampil maksimal di saat-saat krusial. Sebagai pemain berusia 16 tahun, ia secara konsisten menarik perhatian saat Ajax mencapai perempat final untuk pertama kalinya, dengan persaingan sengit antara Belanda dan Amerika Serikat—dua tim terbaik di dunia—segera meletus untuk merekrutnya.

    Di tengah semua itu, level permainan Yohannes tidak pernah goyah. Kemampuannya yang sulit ditangkap saat menguasai bola terus menonjol, begitu pula jangkauan umpannya, pemahaman taktik, dan kerja kerasnya yang tanpa cela. Kualitas-kualitas tersebut membuatnya mampu langsung meninggalkan jejak saat ia memutuskan masa depannya di tim nasional dengan memilih Amerika Serikat, mencetak gol hanya 10 menit setelah debutnya bersama juara dunia empat kali tersebut.

    Kini, dengan meningkatkan kualitas-kualitas tersebut ke level yang lebih tinggi di level klub setelah bergabung dengan Lyon, juara Eropa delapan kali, Yohannes menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia. Perkembangan masa depan gadis berusia 18 tahun ini semakin menarik karena ia mewakili dua raksasa sepak bola. Kebanyakan orang akan tertekan di bawah sorotan itu; Yohannes bukanlah orang biasa.

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1Sydney Schertenleib (Barcelona)

    Jarang sekali ada talenta sekelas Sydney Schertenleib. Direkrut Barcelona pada musim panas 2024 sebagai pemain yang awalnya akan berkembang di tim B, hanya butuh beberapa minggu bagi remaja ini untuk menembus tim utama, dan sejak saat itu ia tetap bertahan di sana, secara rutin memberikan kontribusi bagi juara Eropa tiga kali tersebut dalam berbagai peran.

    Secara teknis luar biasa, kemampuan Schertenleib dalam mengolah bola digambarkan dengan tepat oleh Veronica Maglia, mantan pelatihnya di tim U-17 Swiss, saat ia mengatakan kepada GOAL: "Bola hampir seperti perpanjangan tubuhnya." Hasil akhir saat ia memutuskan untuk melepaskan bola sama menakjubkannya, dengan gol dan assist berlimpah yang dihasilkan oleh remaja berusia 19 tahun yang luar biasa ini.

    Schertenleib memulai kariernya di tim putra FC Zurich, masuk ke tim utama wanita pada usia 16 tahun, dan ketika waktu bermainnya ternyata sangat minim, ia menunjukkan kepada klub apa yang mereka lewatkan selama satu musimnya bersama Grasshoppers. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Catalunya, di mana ia kini belajar dari pemain seperti Alexia Putellas dan Aitana Bonmati sambil semakin sering menempati peran gelandang box-to-box yang tampaknya paling cocok untuknya.

    Meskipun ia masih menjadi pemain muda di Barcelona, meski tetap dianggap sebagai pemain berharga yang dilaporkan ingin dipertahankan klub dalam jangka panjang, situasinya berbeda di level tim nasional. Meskipun masih sangat muda dan kurang berpengalaman, ia sudah menjadi pemain bintang bagi Swiss. Beruntung, penyerang ini tampaknya memiliki kepribadian yang tepat untuk menghadapi tekanan tersebut, sambil tetap memiliki ambisi besar. 

    “Impian saya yang paling besar adalah memenangkan Ballon d’Or,” katanya tahun lalu. Pujian terbesar yang bisa diberikan kepada Schertenleib adalah bahwa, berdasarkan bukti sejauh ini, tidak ada yang menunjukkan bahwa pemenang NXGN 2026 ini tidak mampu mencapai tujuan mulia tersebut.