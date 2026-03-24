NXGN 2026: 25 Bintang Muda Terbaik di Sepak Bola Wanita

Felicia Schroder terus menunjukkan perkembangan yang positif sejak ia memulai debutnya di Damallsvenskan, liga utama sepak bola wanita Swedia, pada tahun 2023 saat berusia 16 tahun. Penyerang muda ini berhasil mencetak tiga gol dan satu assist dalam tujuh penampilan sebagai starter pada tahun itu, sebelum melanjutkan performa gemilangnya dengan 12 gol dan dua assist dalam 12 penampilan sebagai starter pada tahun 2024. Kemudian, pada tahun 2025, ia beralih dari salah satu pemain muda terbaik di liga menjadi salah satu pemain terbaik di liga secara keseluruhan.
Meskipun usianya baru 18 tahun, Schroder mencetak 30 gol dan sembilan assist yang luar biasa dalam hanya 26 pertandingan tahun lalu, membantu Hacken meraih gelar juara liga untuk pertama kalinya sejak 2020. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Divisi, Pemain Muda Terbaik, dan Penyerang Terbaik Tahun Ini.
Cepat, cerdas, dan mahir menggunakan kedua kakinya, tak banyak yang tak dimiliki Schroder. Ia mencetak gol-gol klasik seorang penyerang nomor 9, muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk penyelesaian sederhana, sekaligus sering menembus pertahanan lawan untuk mencetak gol satu lawan satu. Namun, ia juga mampu mencetak gol-gol brilian berkat kemampuannya menembak dari jarak jauh dan trik-trik cerdiknya. Kemampuan terakhir ini, dikombinasikan dengan penglihatan yang impresif dalam memberikan umpan, juga memungkinkannya mengumpulkan banyak assist.
Schroder tenang, klinis, dan pasti akan menjadi wonderkid Damallsvenskan berikutnya yang membawa bakat-bakat tersebut ke level baru, dengan Barcelona, Chelsea, Lyon, Wolfsburg, dan Manchester City semuanya dikaitkan dengannya. Hacken juga seharusnya mendapat kompensasi yang layak ketika dia akhirnya hengkang, karena pemain berusia 18 tahun ini baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2029 tahun lalu.