Getty Images Sport
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Nottingham Forest akan merekrut gelandang RB Leipzig secara gratis, sementara Oliver Glasner kembali bekerja sama dengan mantan bintang timnya
Penambahan kekuatan yang signifikan di lini tengah
Menurut The Athletic, Forest siap memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Schlager melalui transfer bebas. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu di RB Leipzig telah berakhir musim panas ini dan meskipun diminati oleh beberapa klub papan atas di seluruh Eropa, ia memilih untuk melanjutkan kariernya di Liga Premier di bawah sorotan lampu City Ground.
Schlager diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Forest, yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. Pemain timnas Austria ini akan menjalani tes medis di Nottingham pekan ini sebelum terbang untuk bergabung dengan skuad lainnya di kamp latihan pramusim mereka di Portugal. Kedatangannya menandai langkah penting bagi klub yang sedang berupaya memperkuat posisi mereka di kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Bertemu Kembali dengan Oliver Glasner
Langkah ini menandai reuni antara Schlager dan pelatih kepala baru Forest, Oliver Glasner. Manajer asal Austria tersebut, yang baru-baru ini menggantikan Vitor Pereira dengan kontrak tiga tahun setelah hengkang dari Crystal Palace, sebelumnya pernah bekerja sama dengan Schlager saat keduanya masih bersama di Wolfsburg. Glasner-lah yang membawa gelandang tersebut ke Bundesliga dari Red Bull Salzburg pada tahun 2019.
Glasner diperkirakan akan berperan aktif dalam strategi perekrutan Forest musim panas ini, seiring upaya klub menghadapi jendela transfer yang padat. Dengan hengkangnya Elliot Anderson ke Manchester City dalam kesepakatan senilai £116 juta, kedatangan pemain sekelas Schlager memberikan stabilitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan di lini tengah.
Pengalaman dan kepemimpinan dari Bundesliga
Schlager tiba di Inggris dengan membawa riwayat karier yang mengesankan, setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil kapten di RB Leipzig. Selama membela klub Jerman tersebut, ia mencatatkan 108 penampilan setelah bergabung dari Wolfsburg pada tahun 2022. Leipzig dilaporkan telah beberapa kali berusaha memperpanjang kontraknya, namun gelandang tersebut justru memilih untuk mencari tantangan baru di Liga Premier.
Selain kesuksesannya di level domestik, Schlager juga menjadi andalan tim nasional Austria. Ia telah mencatatkan 55 penampilan untuk negaranya dan tampil menonjol selama kampanye Piala Dunia baru-baru ini, menjadi starter di keempat pertandingan saat timnya mencapai babak 32 besar, di mana mereka menderita kekalahan 3-0 dari Spanyol. Pengalaman internasional setingkat ini dipandang sebagai aset penting bagi tim Forest yang ingin naik peringkat di klasemen.
- AFP
Mereformasi skuad Forest
Kedatangan pemain asal Austria ini akan memperkuat lini tengah yang sudah diisi oleh pemain-pemain seperti Ibrahim Sangare, Nicolas Dominguez, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White, dan James McAtee. Meskipun Forest sebelumnya telah menunjukkan minat pada Lucas Bergvall dari Tottenham Hotspur sebagai pengganti Anderson, kesempatan untuk mendatangkan Schlager tanpa biaya transfer terbukti terlalu bagus untuk dilewatkan.
Dengan 150 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Jerman, Schlager sudah siap menghadapi tuntutan fisik sepak bola Inggris. Setelah penandatanganan ini, Forest diperkirakan akan tetap aktif di bursa transfer, dengan klub masih membidik pemain baru untuk posisi bek kanan dan bek tengah guna memberikan Glasner skuad yang seimbang menjelang musim baru.
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