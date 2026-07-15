Menurut The Athletic, Forest siap memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Schlager melalui transfer bebas. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu di RB Leipzig telah berakhir musim panas ini dan meskipun diminati oleh beberapa klub papan atas di seluruh Eropa, ia memilih untuk melanjutkan kariernya di Liga Premier di bawah sorotan lampu City Ground.

Schlager diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Forest, yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. Pemain timnas Austria ini akan menjalani tes medis di Nottingham pekan ini sebelum terbang untuk bergabung dengan skuad lainnya di kamp latihan pramusim mereka di Portugal. Kedatangannya menandai langkah penting bagi klub yang sedang berupaya memperkuat posisi mereka di kasta tertinggi.







