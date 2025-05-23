Harry Maguire England 2024Getty
Chris Burton dan Anugerah Pamuji

"Dia Itu Seorang No.9!" - Thomas Tuchel Akui Harry Maguire Merasuki Pikirannya Meski Sang Bek Lagi-Lagi Tak Dipanggil Inggris

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Harry Maguire tetap dalam pertimbangan Thomas Tuchel meski tak dipanggil Inggris. Bek Manchester United itu dapat bermain sebagai "No.9"!

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