"Dia Itu Seorang No.9!" - Thomas Tuchel Akui Harry Maguire Merasuki Pikirannya Meski Sang Bek Lagi-Lagi Tak Dipanggil Inggris

GettyChris Burton dan Anugerah Pamuji"Dia Itu Seorang No.9!" - Thomas Tuchel Akui Harry Maguire Merasuki Pikirannya Meski Sang Bek Lagi-Lagi Tak Dipanggil InggrisH. MaguireEnglandManchester UnitedT. TuchelChelseaT. ChalobahPremier LeagueHarry Maguire tetap dalam pertimbangan Thomas Tuchel meski tak dipanggil Inggris. Bek Manchester United itu dapat bermain sebagai "No.9"!Artikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel dilanjutkan di bawah iniBek berpengalaman diabaikanPelatih The Three Lions menjelaskan keputusanChalobah naik peringkatIkuti GOAL di WhatsApp! 🟢📱