Manajer United kemudian berusaha meredam rumor perpecahan di ruang ganti. Ia mengatakan: "Banyak orang mengatakan banyak hal. Pemain profesional dan mantan pemain profesional sekalipun belum tentu tahu apa yang terjadi di sini. Para pemain sepenuhnya percaya kepada saya. Hanya karena orang-orang di luar berbicara, bukan berarti apa yang mereka katakan itu benar. Saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda.

"Skuad [pada Jumat] berada dalam kondisi luar biasa, bahkan lebih baik daripada yang saya lihat selama beberapa waktu terakhir. Sederhana saja. Itu tidak memengaruhi [semangat tim], saya katakan kepada Anda. Kami berada dalam kondisi yang baik. Sebagai kelompok, kami sudah melangkah maju. Ini sama sekali bukan masalah besar bagi kelompok ini. Skuad telah berlatih dengan sangat baik dan suasana hati mereka bagus."

Ketika ditanya secara khusus tentang situasi Martinez, ia menyimpulkan: "Sebenarnya cukup sederhana. Kami memahami situasinya. Licha paham bahwa ia telah melakukan kesalahan. Kami mendapat kesan yang sangat positif dari klub. Kami bisa melihat bahwa sebagai kelompok, kami ingin melakukan sesuatu terkait situasi ini. Kami sudah melangkah maju. Sungguh. Ada kesegaran dalam kelompok ini."



