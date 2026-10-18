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Michael Carrick Isyaratkan Belanja Besar Manchester United di Bursa Transfer Januari Setelah Luapan Emosi Lisandro Martinez
Frustrasi memuncak di Madrid
Ketegangan memuncak setelah Manchester United kalah 2-0 dari Atletico Madrid. Gol Pablo Barrios dan Ademola Lookman membuat Manchester United menelan kekalahan ketiga dalam lima pertandingan, sekaligus menambah tekanan besar terhadap Carrick.
Tak lama setelah pertandingan, Martinez secara terbuka mengkritik jajaran petinggi klub. Bek asal Argentina itu mengungkapkan kekecewaan mendalam atas minimnya penguatan skuad. Menurutnya, tingkat investasi saat ini sangat membatasi kemampuan mereka untuk bersaing di semua kompetisi.
Situasi dengan cepat memanas hingga berujung pada tindakan disipliner internal. Martinez dijatuhi denda dan diwajibkan menghadiri pertemuan pada Kamis bersama Carrick serta para pejabat klub untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia telah menyampaikan permintaan maaf resmi secara terbuka 48 jam setelah melontarkan kritiknya.
- AFP
Carrick konfirmasi rencana bursa transfer musim dingin
Meski ada ketegangan internal, Carrick mengakui kekhawatiran sang bek dengan mengisyaratkan strategi aktif di bursa transfer Januari. Berbicara kepada Sky Sports, pelatih United itu menyinggung perlunya mengevaluasi pilihan mereka pada pertengahan musim.
Ia menjelaskan: "Ketika bursa transfer berikutnya tiba, kami ingin membuat rencana dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat ini, kami belum benar-benar tahu seperti apa rencana itu. Namun, jelas ada peluang karena bursa transfer dibuka. Jadi, kami pasti akan mempertimbangkannya dan berusaha menjadi lebih kuat, dengan cara apa pun yang memungkinkan."
United beranjak dari drama internal
Manajer United kemudian berusaha meredam rumor perpecahan di ruang ganti. Ia mengatakan: "Banyak orang mengatakan banyak hal. Pemain profesional dan mantan pemain profesional sekalipun belum tentu tahu apa yang terjadi di sini. Para pemain sepenuhnya percaya kepada saya. Hanya karena orang-orang di luar berbicara, bukan berarti apa yang mereka katakan itu benar. Saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda.
"Skuad [pada Jumat] berada dalam kondisi luar biasa, bahkan lebih baik daripada yang saya lihat selama beberapa waktu terakhir. Sederhana saja. Itu tidak memengaruhi [semangat tim], saya katakan kepada Anda. Kami berada dalam kondisi yang baik. Sebagai kelompok, kami sudah melangkah maju. Ini sama sekali bukan masalah besar bagi kelompok ini. Skuad telah berlatih dengan sangat baik dan suasana hati mereka bagus."
Ketika ditanya secara khusus tentang situasi Martinez, ia menyimpulkan: "Sebenarnya cukup sederhana. Kami memahami situasinya. Licha paham bahwa ia telah melakukan kesalahan. Kami mendapat kesan yang sangat positif dari klub. Kami bisa melihat bahwa sebagai kelompok, kami ingin melakukan sesuatu terkait situasi ini. Kami sudah melangkah maju. Sungguh. Ada kesegaran dalam kelompok ini."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke ujian menghadapi Leeds United
Prioritas utama Carrick saat ini adalah menghentikan kemerosotan performa timnya yang mengkhawatirkan. Laga krusial melawan Leeds United pada Minggu menjadi kesempatan penting untuk membungkam kritik dan membangun kembali momentum awal musim.
Meski ada tindakan disipliner baru-baru ini, Martinez masih berpeluang menjadi starter akhir pekan ini. Penampilan meyakinkan dari Martinez dan tim akan sangat penting untuk menstabilkan skuad sebelum bursa transfer musim dingin dibuka.
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