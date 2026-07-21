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NXGN World Cup 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan, dan 20 talenta muda NXGN yang tak sabar kami tunggu untuk melihat debut mereka di Piala Dunia 2030

NXGN
World Cup
M. Dowman
R. Ngumoha
C. Sullivan
Estevao
L. Karl
M. Bernal
F. Mastantuono
England
USA
Brazil
Argentina
Spain
Germany
Portugal
J. Gabriel
J. Hall
E. Conceicao
K. Eichhorn
X. Espart
E. Tunkara
R. Mora
S. Steur
N. De Cat
G. Larsen Rajkovic
A. Ouazane
J. Mokio
S. Inacio
Netherlands
Italy
Morocco
Norway
DR Congo
Belgium

Dan begitu saja, semuanya telah berakhir. Setelah lima setengah minggu penuh aksi yang mendebarkan, Piala Dunia 2026 mulai terlihat di kaca spion; turnamen internasional terbesar dalam sejarah sepak bola ini meninggalkan kenangan yang tak terlupakan, sementara juara Spanyol terus merayakan kemenangan mereka.

La Roja merupakan salah satu dari sejumlah tim yang mendapat dorongan besar berkat penampilan para remaja berbakat luar biasa. Lamine Yamal dan Pau Cubarsi—pemenang penghargaan Pemain Muda Terbaik FIFA—sama-sama tampil menonjol dalam skuad asuhan Luis de la Fuente, dan kemampuan mereka di usia 19 tahun menunjukkan bahwa mereka akan menjadi legenda Piala Dunia saat mereka pensiun nanti.

Di tempat lain, Ayyoub Bouaddi menegaskan mengapa ia menjadi salah satu gelandang muda paling diburu di dunia melalui penampilannya bersama Maroko, Gilberto Mora membuktikan ekspektasi yang tinggi terhadapnya melalui penampilannya bersama tuan rumah bersama Meksiko, serta Ibrahim Mbaye dan Karim Alajbegovic masing-masing mencetak gol menakjubkan untuk Senegal dan Bosnia & Herzegovina.

Meskipun kejuaraan kontinental menjadi agenda berikutnya dalam turnamen internasional, sulit untuk tidak menantikan Piala Dunia berikutnya di saat seperti ini. Akan diselenggarakan oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko (dengan tiga pertandingan juga di Amerika Selatan untuk membuka kompetisi), Piala Dunia 2030 sekali lagi akan menjadi panggung bagi bintang-bintang masa depan untuk memperkenalkan diri kepada penggemar di seluruh dunia.

Lalu, siapa saja calon bintang muda yang berpotensi bersinar di Piala Dunia berikutnya? GOAL telah memilih 20 pemain muda yang memenuhi syarat NXGN (lahir pada tahun 2007 atau setelahnya) yang kami perkirakan akan memukau turnamen 2030 saat akhirnya digelar...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estevao (Brasil)

    Brasil mengalami tersingkirnya paling dini dari Piala Dunia sejak 1990 ketika mereka dikalahkan oleh Norwegia di babak 16 besar, dan meskipun ada sejumlah masalah yang menjadi penyebab kegagalan tim asuhan Carlo Ancelotti, absennya Estevao akibat cedera tentu saja tidak membantu peluang Selecao.

    Pemain sayap Chelsea ini mencetak lima gol dalam enam penampilan internasional antara September dan November 2025, dan performa tersebut membuatnya masuk ke dalam susunan pemain pilihan Ancelotti di sayap yang berlawanan dengan Vinicius Jr. Namun, Estevao mengalami cedera otot paha belakang yang serius pada bulan April, yang membuatnya absen dari apa yang seharusnya menjadi turnamen besar pertamanya.

    Pemain berusia 19 tahun ini jelas masih memiliki waktu di pihaknya dan memiliki bakat tidak hanya untuk kembali menempati posisi di skuad Brasil dalam empat tahun ke depan, tetapi juga menjadi salah satu pemimpin tim. Satu-satunya hal yang mungkin menghambat Estevao adalah masalah cedera yang berulang, namun harapannya adalah tubuhnya dapat terbiasa dengan intensitas Liga Premier dan mampu sepenuhnya mewujudkan potensinya baik untuk klub maupun negaranya.

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  • Eduardo Conceicao Brazil 2026Getty Images

    Eduardo Conceicao (Brasil)

    Dan meskipun Estevao sudah mapan di jajaran timnas Brasil, ada pemain-pemain lain yang muncul dari sistem pembinaan muda negara tersebut yang akan mengincar Piala Dunia 2030 sebagai kesempatan mereka untuk menembus tim utama. Kelompok tersebut dipimpin oleh Eduardo Conceicao, yang sedang diincar oleh beberapa klub terbesar di Eropa.

    Seperti Estevao dan Endrick sebelumnya, Conceicao telah dibina di akademi Palmeiras hingga, menjelang ulang tahun ke-17-nya, ia kini berupaya mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Sebagai seorang pemain sayap yang paling nyaman bermain di sisi kiri, Conceicao diharapkan menjadi bintang penyerang berikutnya yang akan menembus skuad Selecao, terutama jika ia akhirnya bergabung dengan Manchester United, Manchester City, Barcelona, atau Paris Saint-Germain, yang semuanya sangat ingin merekrutnya dalam waktu dekat.

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lennart Karl (Jerman)

    Selain Estevao, pemain remaja ternama lainnya yang absen dari turnamen 2026 akibat cedera adalah Lennart Karl dari Jerman. Penyerang Bayern Munich ini semula diharapkan menjadi starter di tim asuhan Julian Nagelsmann di Amerika Utara, mengingat penampilannya yang mengesankan di awal kariernya bersama tim nasional.

    Masalah pada paha membuat pemain berusia 18 tahun ini terpaksa mundur dari skuad Jerman sekitar seminggu sebelum turnamen dimulai, dan pemikiran cepat serta pemanfaatan bola yang cerdas darinya sangat dirindukan saat Die Mannschaft tersingkir di babak 32 besar. Diharapkan Jurgen Klopp akan terpesona oleh Karl begitu ia mengambil alih kepelatihan, dan kemungkinan besar ia akan menjadi andalan utama Jerman menjelang turnamen 2030.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    Kennet Eichhorn (Jerman)

    Sangat bisa dimengerti bahwa setelah gagal lolos ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya berturut-turut di Piala Dunia, muncul desakan agar Klopp memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru begitu ia mengambil alih kendali, dengan harapan besar bahwa Kennet Eichhorn dapat meningkatkan performa lini tengah secepat mungkin.

    Meskipun usianya baru 16 tahun, Eichhorn sudah memiliki banyak pengalaman bermain di tim utama selama berkarier di Hertha Berlin, dan akan segera merasakan pengalaman bermain di liga papan atas setelah bergabung dengan Bayer Leverkusen musim panas lalu, setelah menolak tawaran dari Liverpool dan klub-klub lain. Disamakan dengan Toni Kroos di negaranya, para penggemar Jerman menaruh harapan besar bahwa Eichhorn dapat membuktikan diri setara dengan perbandingan yang begitu tinggi tersebut.

  • Marc Bernal Spain 2026Getty Images

    Marc Bernal (Spanyol)

    Sementara Brasil dan Jerman masih berusaha memulihkan diri setelah tersingkir lebih awal, euforia di Spanyol tak menunjukkan tanda-tanda mereda pasca kampanye gemilang mereka yang ditutup dengan kemenangan atas Argentina di final hari Minggu. La Roja berhasil menaklukkan dunia dengan salah satu skuad termuda di turnamen ini, dan kabar buruk bagi tim-tim lain adalah masih banyak talenta muda yang siap bersinar.

    Salah satu masalah yang mungkin dihadapi Spanyol dalam empat tahun ke depan adalah apakah Rodri dapat terus tampil di level tertinggi secara konsisten saat ia memasuki usia 30-an. Meskipun pemain Manchester City ini meraih Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen, penampilan Rodri kontras dengan yang ia tunjukkan di level klub selama 12 bulan terakhir, di mana ia kesulitan menemukan performa dan kebugaran terbaiknya setelah pulih dari cedera ACL.

    Untungnya bagi Spanyol, mereka memiliki pengganti yang siap sedia di bangku cadangan, yaitu Marc Bernal. Gelandang Barcelona ini telah lama dibandingkan dengan Sergio Busquets, namun ia menunjukkan selama musim lalu bahwa ia juga mampu berkontribusi dalam serangan sekaligus melindungi pertahanan dengan ahli, dan tidak akan lama lagi pemain berusia 19 tahun ini akan memaksa dirinya masuk ke dalam pertimbangan Luis de la Fuente meskipun pelatih timnas Spanyol tersebut memiliki banyak pilihan yang tersedia.

  • Xavi Espart Spain 2026Getty Images

    Xavi Espart (Spanyol)

    Spanyol tidak hanya merayakan kesuksesan di level senior musim panas ini, karena tim U-19 negara tersebut juga berhasil meraih trofi dengan menjuarai Kejuaraan Eropa di Wales. Di skuad yang dipenuhi talenta, Xavi Espart tampil menonjol di antara rekan-rekan setimnya, sekaligus membuktikan mengapa pemain berusia 19 tahun ini begitu dinantikan di Barcelona.

    Sebagai gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek sayap, Espart sering dibandingkan dengan Joshua Kimmich. Ia melakukan debutnya bersama Barca musim lalu dan diperkirakan akan mendapatkan menit bermain yang lebih reguler di tim asuhan Hansi Flick pada musim 2026-27. Jika tampil di level tinggi bersama Blaugrana, pemanggilan ke tim nasional senior pun tak akan lama lagi.

    Pemain lain dari skuad U-19 Spanyol yang berpotensi masuk ke skuad Piala Dunia 2030 termasuk gelandang Real Madrid Thiago Pitarch, yang menjadi starter dalam pertandingan babak gugur Liga Champions untuk Los Blancos musim lalu, serta mantan gelandang Barca Quim Junyet, yang musim panas ini bergabung dengan klub divisi dua Almeria dalam upaya mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tim utama dan melanjutkan perkembangannya.

  • Ebrima Tunkara Spain 2026Getty Images

    Ebrima Tunkara (Spanyol)

    Meskipun tim U-17 Spanyol tidak mampu menyaingi rekan-rekan senior mereka di ajang Euro mereka sendiri pada awal musim panas ini, Ebrima Tunkara tetap bisa merayakan keberhasilannya setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen di Estonia.

    Sebagai gelandang serang yang bisa bermain di tengah maupun di sayap, pemain berusia 16 tahun ini disebut-sebut sebagai pemain serang terbaik yang muncul dari La Masia sejak Lamine Yamal, dan ada harapan nyata di Camp Nou bahwa keduanya akan berkembang menjadi duet yang mematikan dalam dekade mendatang. Tunkara akan merasakan pengalaman pertamanya bersama tim senior selama pramusim musim panas ini, dan jika ia mampu terus berkembang selama empat tahun ke depan, ia berpotensi menjadi bagian dari upaya Yamal dan kawan-kawan mempertahankan gelar di kandang sendiri pada tahun 2030.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Franco Mastantuono (Argentina)

    Lalu bagaimana dengan tim yang kalah di final? Argentina nyaris pasti akan memasuki era pasca-Lionel Messi, yang terdengar cukup menakutkan bagaimanapun cara memandangnya. Salah satu pemain yang akan mereka andalkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain terhebat sepanjang masa adalah Franco Mastantuono, yang secara mengejutkan tidak dipanggil untuk turnamen 2026.

    Pemain berusia 18 tahun ini menjadi pemain termuda yang tampil untuk La Albiceleste dalam pertandingan resmi saat ia melakukan debutnya pada Juni 2025, dan masih menjadi bagian dari skuad Lionel Scaloni hingga Maret lalu sebelum akhirnya tidak terpilih untuk Piala Dunia akibat penampilan yang kurang memuaskan pada musim pertamanya di Real Madrid.

    Mastantuono, yang bisa bermain sebagai gelandang serang (No. 10) di tengah atau di sayap, bukanlah remaja pertama yang awalnya kesulitan menyesuaikan diri di Bernabeu sebelum akhirnya menemukan perannya dalam susunan pemain Madrid, dan ia jelas memiliki bakat yang dibutuhkan untuk menjadi sosok kunci bagi Los Blancos dan Argentina dalam empat tahun ke depan.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Max Dowman (Inggris)

    Adapun Inggris yang tersingkir di semifinal, penantian mereka untuk meraih trofi besar pertama sejak 1966 masih berlanjut, meskipun Euro 2028 yang akan digelar di kandang sendiri menjadi peluang ideal bagi The Three Lions untuk akhirnya mengakhiri penderitaan selama lebih dari enam dekade. Namun, terkait harapan mereka di Piala Dunia, tekanan besar kemungkinan akan menimpa pundak Max Dowman menjelang turnamen 2030.

    Remaja Arsenal ini digambarkan sebagai 'bakat generasi' setelah menampilkan beberapa penampilan menawan bersama tim utama The Gunners, termasuk saat ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier saat mencetak gol ke gawang Everton pada bulan Maret.

    Pemain berusia 16 tahun ini paling efektif saat bermain sebagai gelandang serang, yang berarti mungkin akan ada perdebatan mengenai bagaimana Inggris bisa memasukkan Dowman dan Jude Bellingham ke dalam tim yang sama selama empat tahun ke depan. Namun, untuk saat ini, para penggemar The Three Lions dapat menantikan kehadiran talenta luar biasa lainnya dalam barisan mereka saat mereka kembali mengejar kejayaan di kancah global.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (Inggris)

    Sedikit lebih unggul dari Dowman dalam hal meraih penghargaan internasional, Rio Ngumoha menarik perhatian saat melakukan debutnya bersama timnas Inggris dalam laga persahabatan prakompetisi melawan Selandia Baru, dan sudah ada laporan yang menyebutkan bahwa ia akan kembali dipanggil untuk pertandingan Nations League mendatang pada bulan September dan Oktober—begitu terkesannya Thomas Tuchel dengan pemain sayap Liverpool tersebut.

    Ngumoha diperkirakan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan di Anfield pada musim mendatang seiring dengan ditunjuknya Andoni Iraola sebagai manajer, dan pemain berusia 17 tahun ini telah menunjukkan kepercayaan diri serta kemampuan untuk membuat para bek sayap Liga Premier kewalahan dengan dribelnya yang langsung, gerakan kakinya yang cepat, dan tendangan yang akurat. Diharapkan ia akan menjadi andalan timnas Inggris jauh sebelum tahun 2030 tiba.

  • JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images

    JJ Gabriel (Inggris)

    Masih banyak talenta muda Inggris berbakat lainnya yang belum menorehkan nama di Liga Premier, namun berpotensi menjadi bagian dari skuad 2030, mulai dari bek Manchester City Stephen Mfuni hingga penyerang Chelsea Shim Mheuka dan Ryan Kavuma-McQueen. Namun, mungkin antusiasme terbesar justru tertuju pada penyerang Manchester United, JJ Gabriel.

    Meskipun mungkin tidak adil jika ia disamakan dengan Lionel Messi oleh mereka yang menyaksikannya saat masih remaja awal, Gabriel menjadi bintang utama tim U-18 United musim lalu meskipun baru genap berusia 15 tahun pada bulan Oktober. Kini ia diharapkan untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya dan melakukan debutnya di tim utama selama musim mendatang, dengan antusiasme yang terasa di Old Trafford bahwa Setan Merah mungkin telah menemukan pemain binaan terbaik mereka sejak munculnya "Class of '92" lebih dari 30 tahun yang lalu.

    Jika Gabriel mampu memenuhi ekspektasi tersebut, dia akan memiliki peluang nyata untuk berlaga di Piala Dunia berikutnya bersama Inggris — dan tidak seperti sebagian besar pemain dalam daftar ini, dia masih akan berusia remaja pada saat itu.

  • Cavan Sullivan, U17 World CupGetty

    Cavan Sullivan (AS)

    Sama seperti Inggris, Amerika Serikat meninggalkan turnamen ini dengan banyak hal positif yang bisa dipetik, namun juga dengan perasaan telah melewatkan sebuah peluang, karena tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 ini gagal memanfaatkan momentum awal sebelum tersingkir di babak 16 besar. Ada harapan bahwa turnamen ini akan menginspirasi generasi baru untuk memprioritaskan 'sepak bola' daripada olahraga lain yang lebih populer, tetapi AS mungkin tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melihat munculnya generasi baru pemain muda berbakat yang akan menorehkan nama mereka.

    Cavan Sullivan akan segera menjadi ikon sepak bola AS jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana bagi gelandang Philadelphia Union ini. Setelah menyetujui untuk bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2027, Sullivan telah menikmati musim pertamanya yang menjanjikan sebagai pemain reguler di MLS menjelang ulang tahun ke-17-nya.

    Beberapa tahun lalu, Sullivan disebut-sebut sebagai pemain paling berbakat di usianya di seluruh dunia, dan tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ia berpotensi berkembang menjadi salah satu, jika bukan yang terbaik, pemain Amerika dalam olahraga favorit dunia ini.

  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall (AS)

    Namun, dalam hal talenta remaja di MLS, Sullivan sejauh ini harus berada di bayang-bayang Julian Hall pada tahun 2026. Penyerang New York Red Bulls ini telah mencetak sembilan gol dan memberikan empat assist dalam 15 pertandingan musim ini, di mana ia menjadi pemain termuda yang pernah mencetak hat-trick di kasta tertinggi sepak bola Amerika.

    Performa pemain berusia 18 tahun ini bahkan memicu seruan sporadis agar ia dimasukkan ke dalam skuad Mauricio Pochettino untuk Piala Dunia 2026, dan jika Hall dapat terus mencetak gol secara konsisten selama empat tahun ke depan—periode di mana ia diperkirakan akan pindah ke Eropa—ia seharusnya menjadi salah satu nama pertama dalam daftar pemain timnas AS (USMNT) pada tahun 2030.

    Perhatikan juga rekan setim Hall di Red Bulls, Adri Mehmeti, yang pada usia 17 tahun juga telah menunjukkan potensi besar sejak debutnya di tim senior pada awal musim 2026, serta penyerang Borussia Dortmund Mathis Albert dan striker Charlotte FC Nimfasha Berchimas.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Portugal tampaknya akan segera melepaskan diri dari ketergantungan pada Cristiano Ronaldo pasca kekecewaan terbaru mereka di Piala Dunia, dan para penggemar kini menanti-nantikan pahlawan baru yang akan memimpin upaya mereka meraih gelar juara. Salah satu pemain muda yang paling berpeluang mengambil alih peran tersebut adalah gelandang Porto, Rodrigo Mora, yang telah menerima panggilan pertamanya ke tim senior setelah menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Nations League pada musim panas 2025.

    Pemain berusia 19 tahun itu kemudian turut berperan dalam kemenangan tim asuhan Facundo Farioli di Liga Portugal musim lalu, sekaligus menampilkan beberapa momen magis di Liga Europa yang menunjukkan mengapa klub-klub seperti Barcelona dan PSG tertarik untuk merekrut Mora.

    Penampilan perdana untuk timnas Portugal juga pasti menanti pemain baru Chelsea, Geovany Quenda, jika ia bisa segera membuktikan diri di Liga Premier, sementara pemain sayap Wolves, Mateus Mane, baru-baru ini berkomitmen untuk membela Selecao dan juga bisa memaksa manajer baru Jorge Jesus mempertimbangkannya dengan penampilan yang lebih menawan di Molineux atau di tempat lain.

  • Sean Steur Netherlands 2026Getty Images

    Sean Steur (Belanda)

    Newcastle membuat banyak orang terkejut ketika mereka setuju membayar hingga £23 juta ($31 juta) untuk pemain muda Ajax, Sean Steur, namun kekurangan pengalaman yang dimiliki gelandang ini dapat diimbangi dengan bakat alaminya. Pemain berusia 18 tahun ini berhasil menembus tim utama di Amsterdam pada paruh kedua musim lalu, dengan kemampuan membaca permainan dan staminanya yang menjadi atribut paling menonjol.

    Masih terguncang akibat tersingkir di babak 32 besar musim panas ini, Oranje berharap Steur dapat segera menembus susunan pemain Eddie Howe di Tyneside dan kemudian mengambil alih posisinya di lini tengah Belanda jauh sebelum Piala Dunia 2030. Dia juga bukan satu-satunya pemain berusia 18 tahun yang disandarkan harapan besar, karena bek Twente, Ruud Nijstad, dianggap sebagai calon penerus Virgil van Dijk di masa depan.

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM PREPARATIONSAFP

    Nathan De Cat (Belgia)

    Gelandang lain yang menjadi sorotan karena transfer bernilai besar musim panas ini, Nathan De Cat, meninggalkan Anderlecht untuk bergabung dengan Hoffenheim melalui kesepakatan senilai €20 juta (£17 juta/$23 juta), yang menunjukkan betapa tingginya penilaian terhadap gelandang asal Belgia ini. De Cat sebenarnya telah melakukan debutnya di tim nasional senior pada bulan Maret, namun gagal masuk dalam skuad Piala Dunia karena Rudi Garcia lebih memilih pemain-pemain yang lebih berpengalaman.

    Namun, pengganti Garcia kemungkinan besar akan segera mengandalkan De Cat, mengingat gelandang berusia 18 tahun ini telah menunjukkan bahwa ia sama mahirnya dalam melindungi lini pertahanan maupun bermain sebagai nomor 10 selama berkarier di klub masa kecilnya. De Cat sempat dikaitkan erat dengan Bayern Munich sebelum bergabung dengan Hoffenheim, dan seharusnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi di Bundesliga pada musim mendatang.

  • Gabriel Rajkovic (Norwegia)

    'Generasi Emas' Norwegia membuktikan predikatnya saat negara tersebut tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, di mana tim Skandinavia ini berhasil mencapai perempat final untuk pertama kalinya, dengan Erling Haaland—seperti yang sudah diduga—menjadi bintang utama. Mereka seharusnya mampu mempertahankan prestasi tersebut dengan kembali lolos ke Piala Dunia pada 2030, ketika talenta remaja terbaik yang muncul sejak Haaland mungkin akan bergabung dalam skuad mereka.

    Gabriel Rajkovic mencatatkan sejarah pada bulan Maret ketika ia menjadi pemain termuda yang melakukan debut di liga utama Norwegia, saat ia tampil dalam pertandingan kompetitif pertamanya untuk Valerenga kurang dari sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-15. Sebagai seorang pemain sayap yang umumnya bermain di sisi kiri, Rajkovic terus tampil secara reguler sebagai pemain pengganti sejak saat itu, dan diperkirakan akan mengikuti jejak Haaland dan Martin Odegaard menuju puncak sepak bola Eropa.

  • Abdellah Ouazane Morocco 2025Getty Images

    Abdellah Ouazane (Maroko)

    Tim lain yang tampil melampaui ekspektasi pada tahun 2026, serta pada tahun 2022, Maroko telah membuktikan diri sebagai harapan terbaik Afrika untuk menembus batas tak terlihat dan menjadi tim pertama dari benua tersebut yang mencapai final Piala Dunia. Kesuksesan tersebut, sebagian, dibangun berkat upaya agresif dalam merekrut pemain berdarah Maroko yang lahir di negara lain, dan Abdellah Ouazane tampaknya akan menjadi bintang berikutnya yang muncul dari komunitas diaspora tersebut.

    Lahir di Amsterdam, Ouazane menempuh pendidikan di akademi Ajax yang terkenal, dan kini semakin mendekati debutnya di tim utama klub raksasa Belanda tersebut. Gelandang ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen pada Piala Afrika U-17 2025, dan Ouazane sempat berada di ambang bergabung dengan Real Madrid, namun kesepakatan tersebut gagal di tahap akhir.

    Terlepas dari itu, fakta bahwa Los Blancos begitu berminat merekrut Ouazane menunjukkan seberapa besar bakat yang dimiliki pemain berusia 17 tahun ini, dan jika ia mampu menunjukkan potensi terbaiknya setelah menjadi pemain reguler di Eredivisie, klub-klub elit Eropa kemungkinan besar akan kembali menunjukkan ketertarikan padanya.

  • Jorthy Mokio Ajax 2026-27Getty Images

    Jorthy Mokio (Republik Demokratik Kongo)

    Tim Afrika lainnya yang telah memanfaatkan para pemain diaspora mereka secara efektif adalah Republik Demokratik Kongo, yang kembali ke panggung Piala Dunia dengan gemilang setelah lolos ke babak gugur sebelum membuat Inggris ketar-ketir di babak 32 besar. Salah satu pemain yang mengganti kewarganegaraannya menjelang turnamen ini adalah Jorthy Mokio, namun ia kemudian secara mengejutkan tidak dimasukkan ke dalam skuad, karena manajer Sebastien Desabre ingin memberikan penghargaan kepada para pemain yang telah tampil selama babak kualifikasi.

    Bintang muda Ajax, Mokio, yang sebelumnya pernah dipanggil ke skuad Belgia, diperkirakan akan bergabung dengan barisan DR Kongo dalam beberapa bulan mendatang setelah muncul sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di Eredivisie. Mampu bermain di posisi bek atau gelandang, pemain berusia 18 tahun ini sebelumnya dikaitkan dengan Manchester United dan Chelsea, meskipun baru-baru ini ia menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap di Ajax hingga tahun 2031.

  • Samuele Inacio Italy 2026Getty Images

    Samuele Inacio (Italia)

    Dan meskipun mereka tidak lolos ke Piala Dunia edisi 2026 (atau turnamen 2022 dan 2018), akan sangat disayangkan jika kita tidak menyoroti beberapa talenta muda Italia yang sedang naik daun, karena pasti—pasti—mereka tidak akan melewatkan ajang akbar dunia untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

    Yang paling menonjol di antara mereka adalah gelandang serang Borussia Dortmund, Samuele Inacio, yang telah bermain dan mencetak gol di Bundesliga bersama raksasa Jerman tersebut setelah tampil gemilang bersama tim-tim usia muda Italia selama sekitar 12 bulan terakhir. Pemain berusia 18 tahun ini juga sudah memiliki satu penampilan di tim senior setelah menjadi salah satu dari sejumlah pemain muda yang melakukan debutnya bersama Azzurri dalam laga persahabatan bulan Juni melawan Yunani dan Luksemburg.

    Pemain lain yang diperkirakan akan memainkan peran kunci bagi generasi penerus Italia termasuk rekan setim Inacio di Dortmund, Luca Reggiani, bek Atalanta Honest Ahanor, dan penyerang AC Milan Francesco Camarda.