La Roja merupakan salah satu dari sejumlah tim yang mendapat dorongan besar berkat penampilan para remaja berbakat luar biasa. Lamine Yamal dan Pau Cubarsi—pemenang penghargaan Pemain Muda Terbaik FIFA—sama-sama tampil menonjol dalam skuad asuhan Luis de la Fuente, dan kemampuan mereka di usia 19 tahun menunjukkan bahwa mereka akan menjadi legenda Piala Dunia saat mereka pensiun nanti.

Di tempat lain, Ayyoub Bouaddi menegaskan mengapa ia menjadi salah satu gelandang muda paling diburu di dunia melalui penampilannya bersama Maroko, Gilberto Mora membuktikan ekspektasi yang tinggi terhadapnya melalui penampilannya bersama tuan rumah bersama Meksiko, serta Ibrahim Mbaye dan Karim Alajbegovic masing-masing mencetak gol menakjubkan untuk Senegal dan Bosnia & Herzegovina.

Meskipun kejuaraan kontinental menjadi agenda berikutnya dalam turnamen internasional, sulit untuk tidak menantikan Piala Dunia berikutnya di saat seperti ini. Akan diselenggarakan oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko (dengan tiga pertandingan juga di Amerika Selatan untuk membuka kompetisi), Piala Dunia 2030 sekali lagi akan menjadi panggung bagi bintang-bintang masa depan untuk memperkenalkan diri kepada penggemar di seluruh dunia.

Lalu, siapa saja calon bintang muda yang berpotensi bersinar di Piala Dunia berikutnya? GOAL telah memilih 20 pemain muda yang memenuhi syarat NXGN (lahir pada tahun 2007 atau setelahnya) yang kami perkirakan akan memukau turnamen 2030 saat akhirnya digelar...