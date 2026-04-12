Mason Mount, Marcus Rashford, dan enam pemain yang HARUS dijual Man Utd untuk mengumpulkan dana guna perombakan skuad musim panas

Dengan jeda 24 hari antara pertandingan terakhir Manchester United melawan Bournemouth dan laga berikutnya melawan Leeds, Michael Carrick memiliki banyak waktu untuk memikirkan aspek-aspek mana dari skuad yang perlu ia perbaiki jika ia ditunjuk sebagai pelatih tetap pada musim panas nanti. Carrick memanfaatkan jeda panjang ini dengan membawa timnya ke pemusatan latihan tengah musim di Irlandia, yang memberinya kesempatan untuk mengevaluasi skuadnya lebih lanjut.

Namun, Carrick bukanlah satu-satunya yang akan mengevaluasi skuad, dan dia pun tidak akan memiliki keputusan akhir. Kepala perekrutan Christopher Vivell dan direktur sepak bola Jason Wilcox telah merencanakan jendela transfer musim panas sejak beberapa waktu lalu, di mana mencari gelandang bertahan baru untuk menggantikan Casemiro yang hengkang akan menjadi prioritas utama. Investasi pada satu atau dua bek sayap juga harus menjadi prioritas.

United menghabiskan lebih dari £200 juta tahun lalu setelah juga berbelanja besar-besaran pada tiga musim panas sebelumnya, dan bahkan jika Carrick berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, klub harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin membekali sang pelatih dengan skuad yang dibutuhkan untuk musim pertamanya di bangku cadangan Old Trafford.

Casemiro bukan satu-satunya yang akan hengkang saat kontraknya habis pada bulan Juni, karena Jadon Sancho dan Tyrell Malacia juga akan pergi. Ketiganya tidak akan menghasilkan biaya transfer, tetapi kepergian mereka akan menghemat banyak biaya gaji yang dapat digunakan untuk merekrut pemain baru.

GOAL telah mengidentifikasi enam pemain yang sebaiknya dijual klub pada musim panas ini guna menyediakan dana yang cukup untuk urusan transfer mereka.

    Mason Mount

    Ruben Amorim mengatakan bahwa ia bisa melihat dari mata Mason Mount "bahwa ia sangat menginginkan ini", namun sekeras apa pun gelandang tersebut berusaha untuk lepas dari masalah cedera dan menjadi pemain inti bagi Setan Merah, ia belum mampu mewujudkannya. Mount telah tampil dalam 67 pertandingan selama tiga musim sejak bergabung dari Chelsea dengan biaya £60 juta ($80 juta) pada 2023, dengan rata-rata 879 menit per musim.

    Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia hanya mencetak tujuh gol dan dua assist, sebuah kekecewaan besar mengingat ia berkontribusi pada 29 gol dalam musim keduanya di Chelsea setahun sebelum pindah. Tujuh cedera yang dialaminya membuatnya menghabiskan total 11 bulan di bangku cadangan, absen dalam 58 pertandingan. Rekam jejak cedera seperti itu berarti ia tidak akan mudah dijual, tetapi United tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkannya.

    Manuel Ugarte

    Ketika United mendatangkan Ugarte dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer total sebesar £50 juta, ia diharapkan akan menggantikan posisi Casemiro di lini tengah asuhan Erik ten Hag, mengingat sang pemain Brasil tampak mulai menurun performanya dan tampaknya akan hengkang dari Old Trafford. Namun, yang terjadi justru sebaliknya; Casemiro justru kembali merebut posisinya sebagai gelandang bertahan utama klub dan membuat pemain asal Uruguay itu harus puas duduk di bangku cadangan.

    Ugarte belum pernah menjadi starter di bawah asuhan Carrick dan ia juga kehilangan kepercayaan di bawah Amorim, meskipun pelatih asal Portugal itu adalah mantan pelatihnya di Sporting CP. Bahkan, dilaporkan bahwa Amorim mengatakan kepada gelandang tersebut di hadapan seluruh skuad betapa kecewanya ia dengan penampilannya untuk United.

    United harus menelan kerugian lagi jika mereka menjual Ugarte, namun biaya yang mereka terima akan membantu mereka dalam tugas berat untuk merekrut pengganti Casemiro.

    Rasmus Hojlund

    Rasmus Hojlund adalah pemain lain yang berhasil membangkitkan kembali kariernya di luar negeri setelah kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di tengah beban ekspektasi yang tinggi di United. Penyerang asal Denmark ini berada di peringkat ketiga bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A dengan 10 gol, dari total 14 gol dan empat assist untuk Napoli.

    Direktur olahraga juara Italia, Giovanni Manna, mengonfirmasi bulan lalu bahwa mereka berencana untuk merekrut Hojlund secara permanen pada musim panas, dan akan mengaktifkan klausul transfer permanen senilai €44 juta ($38 juta) yang telah disepakati dengan United asalkan mereka lolos ke Liga Champions, yang tampaknya hanya masalah waktu saja karena mereka saat ini berada di peringkat kedua di liga utama Italia dengan tujuh pertandingan tersisa.

    Joshua Zirkzee

    Joshua Zirkzee belum pernah diturunkan sebagai starter di bawah asuhan Carrick, dan kita harus menelusuri kembali ke pertandingan imbang 1-1 melawan Wolves pada akhir Desember untuk menemukan kali terakhir ia masuk dalam susunan pemain inti, namun ia ditarik keluar pada babak pertama oleh Amorim meskipun telah mencetak gol. Pemain asal Belanda ini hanya mencetak dua gol dan satu assist musim ini, sementara ia telah menyumbang 11 gol sejak kepindahannya seharga £34 juta dari Bologna pada 2024.

    Zirkzee masih memiliki sejumlah klub yang mengaguminya di Italia, dengan Roma menyatakan minat untuk meminjamnya pada Januari lalu. United bersiap untuk menanggung kerugian atas penyerang ini, namun itu adalah harga yang layak dibayar karena ia belum menunjukkan cukup bukti bahwa ia memiliki masa depan jangka panjang di klub, sering terlihat kesulitan menyesuaikan diri dengan tempo intens Liga Premier.


    Marcus Rashford

    Rashford adalah pemain yang berpotensi menghasilkan uang paling banyak untuk mengisi kas klub, karena ia telah menjalani musim yang luar biasa selama masa peminjamannya di Barcelona, dengan mencetak 11 gol dan memberikan 10 assist di semua kompetisi meskipun tidak selalu menjadi starter. Sebelum Natal, dianggap sudah pasti bahwa klub Catalan itu akan menggunakan klausul senilai €30 juta yang telah mereka sepakati dengan United musim panas lalu untuk merekrut penyerang tersebut secara permanen.

    Namun, karena Barca adalah klub yang sangat menuntut, Rashford belum benar-benar memuaskan klub peminjamnya dan mengingat kesulitan keuangan klub yang sudah diketahui umum, mereka kini berusaha menegosiasikan biaya transfer untuk menurunkannya.

    United berhak menolak tawaran tersebut dan melihat apakah ada klub lain di Eropa yang menginginkannya, meskipun gaji besar Rashford, yang telah disamakan oleh Barca musim ini, tetap menjadi hambatan besar bagi sebagian besar tim untuk melampauinya. Satu hal yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa Rashford tidak dapat kembali ke United karena hubungan yang ia miliki dengan klub masa kecilnya telah putus, bahkan setelah Amorim pergi.

    Andre Onana

    Penampilan terakhir Andre Onana bersama United berakhir dengan kekalahan paling memalukan dalam sejarah klub di ajang piala, saat mereka tersingkir oleh Grimsby Town dari League Two. Namun, ia berhasil menghidupkan kembali kariernya selama masa peminjaman di Trabzonspor, membantu tim tersebut dalam perburuan gelar juara, dan dijuluki 'The Wall' oleh tim media sosial klub.

    Meskipun ada laporan yang menyatakan bahwa ia ingin kembali ke United dan merebut kembali jersey nomor 1 dari Senne Lammens, klub tampaknya kurang bersedia memberinya kesempatan lagi, terutama mengingat ia diperkirakan mendapatkan gaji sebesar £120.000 per minggu dan mereka sedang berupaya mengurangi beban gaji.

    Meskipun United kemungkinan tidak akan mendapatkan kembali £47 juta yang mereka keluarkan untuk Onana saat merekrutnya dari Inter, pengalamannya setidaknya akan membantu mereka mendapatkan jumlah yang signifikan yang dapat diinvestasikan kembali ke dalam skuad.

