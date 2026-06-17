'Masih banyak yang akan datang' - Cristiano Ronaldo diprediksi bisa terus bermain hingga usia 50-an oleh mantan bintang Man Utd

Mantan striker Inggris, Sheringham, berpendapat bahwa Ronaldo memiliki kemampuan fisik dan tekad mental untuk terus bermain hingga usianya mencapai 50 tahun. Terlepas dari tuntutan yang sangat berat dalam sepak bola profesional, Sheringham yakin bahwa pendekatan yang sangat teliti dari penyerang Al-Nassr ini terhadap kebugarannya membuatnya berbeda dari semua pemain lain dalam sejarah sepak bola.

Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds Piala Dunia terbaru, Sheringham mengatakan: "Apakah Cristiano Ronaldo bisa bermain hingga usia 50-an dengan performa seperti ini? Saya tidak akan terkejut jika melihat kondisi tubuhnya di usia 41 tahun. Dia masih bugar seperti biasa. Selama 15 tahun terakhir, dia memiliki tim pelatih pribadi untuk menjaga kondisinya tetap prima, dan selama dia masih memiliki keinginan, dia akan terus bermain. Namun, hal itu tentu sulit ketika Anda sudah mencapai usia tersebut, harus bangun dari tempat tidur setiap hari untuk pergi berlatih."