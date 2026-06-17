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'Masih banyak yang akan datang' - Cristiano Ronaldo diprediksi bisa terus bermain hingga usia 50-an oleh mantan bintang Man Utd
Suasana yang seolah-olah tak terkalahkan
Mantan striker Inggris, Sheringham, berpendapat bahwa Ronaldo memiliki kemampuan fisik dan tekad mental untuk terus bermain hingga usianya mencapai 50 tahun. Terlepas dari tuntutan yang sangat berat dalam sepak bola profesional, Sheringham yakin bahwa pendekatan yang sangat teliti dari penyerang Al-Nassr ini terhadap kebugarannya membuatnya berbeda dari semua pemain lain dalam sejarah sepak bola.
Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds Piala Dunia terbaru, Sheringham mengatakan: "Apakah Cristiano Ronaldo bisa bermain hingga usia 50-an dengan performa seperti ini? Saya tidak akan terkejut jika melihat kondisi tubuhnya di usia 41 tahun. Dia masih bugar seperti biasa. Selama 15 tahun terakhir, dia memiliki tim pelatih pribadi untuk menjaga kondisinya tetap prima, dan selama dia masih memiliki keinginan, dia akan terus bermain. Namun, hal itu tentu sulit ketika Anda sudah mencapai usia tersebut, harus bangun dari tempat tidur setiap hari untuk pergi berlatih."
- AFP
Rahasia umur panjang
Dedikasi Ronaldo terhadap profesinya sudah menjadi legenda, yang mencakup pola makan ketat, terapi dingin, dan jadwal latihan tanpa henti yang memungkinkannya tetap produktif hingga usia 40-an. Sementara sebagian besar pemain pensiun di usia pertengahan 30-an, pemenang Ballon d'Or lima kali ini saat ini sedang bersiap untuk memimpin negaranya saat Portugal berupaya menjuarai Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.
Sheringham melanjutkan: “Saya yakin dia masih mencintai apa yang dilakukannya dan dia bermain di liga yang jelas tidak sekuat kompetisi lain di seluruh dunia, tetapi jika Anda masih mencetak gol dan orang-orang masih ingin Anda bermain, mengapa tidak terus melanjutkannya? Dia memiliki aura tak terkalahkan, ditambah lagi fisik dan kebugarannya yang prima, jadi saya rasa kita masih bisa menikmati penampilan Ronaldo selama bertahun-tahun ke depan."
Tidak ada tanda-tanda kebangkitan tim Eropa
Meskipun terus mencetak gol, Sheringham tidak mengharapkan mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu kembali ke liga-liga elit Eropa. Setelah menaklukkan Liga Champions dan gelar domestik di Inggris, Spanyol, dan Italia, bab kariernya di Eropa tampaknya telah ditutup selamanya, bahkan dengan kembalinya sosok yang sudah tak asing lagi, Jose Mourinho, sebagai manajer Los Blancos.
"Apakah saya bisa membayangkan Cristiano Ronaldo kembali ke Real Madrid untuk bermain di bawah asuhan Jose Mourinho lagi? Tentu saja tidak. Dia tidak akan kembali ke Eropa," tegas Sheringham. Meskipun para penggemar mungkin memimpikan kembalinya sang bintang ke salah satu klub lamanya, realitas finansial dan taktis sepak bola Eropa modern membuat langkah seperti itu sangat tidak mungkin pada tahap kariernya saat ini.
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Pertandingan terakhir yang mungkin di MLS
Jika Ronaldo memang memutuskan untuk meninggalkan Timur Tengah sebelum akhirnya gantung sepatu, Sheringham memprediksi bahwa pindah ke Amerika Serikat bisa menjadi langkah logis berikutnya. Bergabung dengan Lionel Messi di MLS akan menjadi dorongan besar bagi olahraga ini di Amerika Utara, dan Sheringham yakin legenda asal Portugal itu tidak akan kesulitan mendominasi liga tersebut.
Sheringham menambahkan: "Dia mungkin akan pergi ke Amerika jika ingin merasakan pengalaman baru. Hal itu bisa saja terjadi, dan dia pasti akan menggebrak MLS seperti yang tak bisa dilakukan orang lain. Mungkin semuanya akan bergantung pada apa yang ingin dia lakukan setelah akhirnya pensiun." Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada Liga Pro Arab Saudi dan kejayaan Piala Dunia, saat Portugal memulai turnamen 2026 mereka pada hari Rabu melawan Republik Demokratik Kongo di Grup K. Bahkan di luar babak ini, prospek Ronaldo bermain hingga usia 50-an tidak lagi dianggap mustahil.