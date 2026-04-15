Martin Odegaard yang 'putus asa' mengonfirmasi cedera baru yang menghambat kariernya di Arsenal

Kapten Arsenal telah mengonfirmasi bahwa ia kembali mengalami cedera lutut saat ia berupaya untuk kembali bermain bersama The Gunners. Gelandang tersebut sebelumnya telah absen selama enam pekan akibat masalah lutut sebelum kembali pekan lalu dan menjadi starter dalam kekalahan di Piala FA melawan Southampton. Namun, kembalinya ia tampaknya harus terhenti lebih awal setelah cedera tersebut kambuh saat bertanding di kompetisi Eropa.

Odegaard bermain selama satu jam di pertandingan piala tersebut sebelum menjadi starter melawan Sporting CP di Liga Champions, tetapi ia terjatuh saat tidak sedang menguasai bola selama pertandingan di Lisbon. Meskipun terus bermain selama 10 menit setelah kontak awal, cedera tersebut cukup parah sehingga ia tidak dapat bermain dalam kekalahan mengecewakan Arsenal 2-1 dari Bournemouth pada Sabtu sore.