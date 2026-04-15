Martin Odegaard yang 'putus asa' mengonfirmasi cedera baru yang menghambat kariernya di Arsenal
Cedera baru menimpa kapten The Gunners
Kapten Arsenal telah mengonfirmasi bahwa ia kembali mengalami cedera lutut saat ia berupaya untuk kembali bermain bersama The Gunners. Gelandang tersebut sebelumnya telah absen selama enam pekan akibat masalah lutut sebelum kembali pekan lalu dan menjadi starter dalam kekalahan di Piala FA melawan Southampton. Namun, kembalinya ia tampaknya harus terhenti lebih awal setelah cedera tersebut kambuh saat bertanding di kompetisi Eropa.
Odegaard bermain selama satu jam di pertandingan piala tersebut sebelum menjadi starter melawan Sporting CP di Liga Champions, tetapi ia terjatuh saat tidak sedang menguasai bola selama pertandingan di Lisbon. Meskipun terus bermain selama 10 menit setelah kontak awal, cedera tersebut cukup parah sehingga ia tidak dapat bermain dalam kekalahan mengecewakan Arsenal 2-1 dari Bournemouth pada Sabtu sore.
Odegaard menjelaskan kegagalan di Lisbon
"Saya harus ditarik keluar pada babak kedua pertandingan di Portugal pekan lalu karena merasakan nyeri di lutut, itulah sebabnya saya absen pada pertandingan akhir pekan lalu," tulis Odegaard dalam catatan resminya. Kapten tim itu memberikan secercah harapan bagi para pendukung setia di Emirates, sambil menambahkan: "Lutut saya sedikit terkilir saat melawan Sporting, tapi semoga tidak terlalu parah."
Waktunya sangat tidak tepat bagi Mikel Arteta, karena klub akan menghadapi leg kedua perempat final dan pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara dalam minggu yang sama. "Saya sangat ingin kembali secepat mungkin karena ini adalah periode krusial musim ini, baik di Liga Premier maupun Liga Champions," lanjut gelandang tersebut, menyoroti rasa frustrasinya atas musim yang penuh pasang surut ini.
Pertandingan-pertandingan penting yang akan datang
Odegaard tidak akan diturunkan pada Rabu malam dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting. Para penggemar akan menanti-nanti kabar mengenai kondisinya saat tim bersiap untuk laga krusial hari Minggu melawan Manchester City di Etihad Stadium. Taruhannya sangat tinggi bagi tim asal London Utara ini seiring perebutan gelar juara mencapai titik puncaknya.
Kemenangan atas tim asuhan Pep Guardiola akan mengembalikan keunggulan sembilan poin Arsenal di puncak klasemen Liga Premier. Sebaliknya, kekalahan akan memberikan momentum kepada City dan peluang untuk naik ke puncak klasemen sebelum The Gunners kembali bertanding. Kehilangan kreator utama mereka dalam pertandingan berisiko tinggi seperti ini akan menjadi hambatan taktis besar yang harus diatasi Arteta.
Musim yang mengecewakan bagi sang pengatur serangan
Musim Odegaard diwarnai oleh masalah fisik yang menghalanginya untuk menemukan ritme permainan yang konsisten. Mantan pemain Real Madrid ini mengalami masalah bahu di awal musim, dan cedera lutut yang berulang ini kini menghambat performanya tepat saat musim memasuki fase yang paling menantang. Ketidakhadiran kapten mereka sangat terasa di lapangan, terutama dalam hal kreativitas.
Odegaard baru tampil sebagai starter dalam 13 pertandingan Liga Premier dan hanya tiga dari 11 laga Arsenal di Liga Champions musim ini.