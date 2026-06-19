Maroko mengancam impian Skotlandia pada malam paling penting dalam beberapa dekade terakhir

Di jalan-jalan dan kawasan padat penduduk Boston, beberapa hari terakhir ini bukan sekadar perayaan sepak bola, melainkan lebih mirip festival nasional Skotlandia yang sepenuhnya berpindah ke seberang Samudra Atlantik. Ribuan pendukung yang mengenakan warna-warna “Tartan Army” mengubah kota Amerika ini menjadi versi mini dari Glasgow dan Edinburgh, serta menyebarkan suasana antusiasme dan kegembiraan ke mana pun mereka pergi.

Namun di tengah semua perayaan ini, semua orang menyadari bahwa misi sesungguhnya belum tercapai. Kemenangan Skotlandia atas Haiti memang memberi para penggemar momen kegembiraan yang telah lama dinanti, tetapi hal itu tidak memberi tim nasional apa pun selain peluang yang lebih besar untuk menjalani pertandingan yang mungkin menjadi yang paling penting dalam sejarah sepak bola Skotlandia modern. Kini, Maroko berdiri di hadapan mereka, bukan sekadar sebagai lawan biasa, melainkan sebagai ujian yang mungkin akan menentukan nasib seluruh generasi pemain.

Selama beberapa pekan terakhir, Boston tampak sepenuhnya mengadopsi identitas Skotlandia. Para penggemar memadati alun-alun, bar, dan jalanan, dan kota ini seolah-olah hidup mengikuti irama lagu dan sorakan yang datang dari utara Britania.

Suasana tersebut mengingatkan pada tokoh “Si Bocah Sepak Bola” yang terkenal dalam komik Skotlandia, anak kecil yang selalu bermimpi mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia setiap kali menendang bola atau bahkan kaleng kosong di jalanan, demikian dilaporkan “BBC”.

Dan hari ini, tampaknya ribuan orang Skotlandia sedang menjalani mimpi yang sama, namun kali ini dalam bentuk nyata. Namun, mimpi indah saja tidak cukup dalam sepak bola, dan pertandingan besar tidak ditentukan hanya oleh emosi, melainkan oleh performa dan kemampuan untuk menghadapi lawan-lawan terberat.