Berbicara kepada Metromelalui BestBettingSites.co.uk, mantan penyerang Arsenal itu berpendapat bahwa gelombang pergantian pelatih di tempat lain tidak akan cukup untuk mengganggu dominasi dua tim teratas.

Menilai ancaman utama bagi Arsenal, Smith berkata: "Saya pikir Man City adalah penantang utama [untuk Arsenal]. Jelas, mereka punya manajer baru, jadi itu menimbulkan sedikit tanda tanya tentang bagaimana Maresca bisa beradaptasi dengan para pemainnya, tetapi saya tetap melihat mereka sebagai satu-satunya penantang."

Ia menjelaskan lebih lanjut tentang para pesaing di bawahnya: "Ada banyak tim lain tepat di bawah itu, tetapi untuk saat ini saya akan bilang itu [antara Arsenal dan] City."