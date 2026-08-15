Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
arsenal Getty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Mantan striker Arsenal Alan Smith memprediksi persaingan dua kuda dalam perebutan gelar Premier League

Arsenal
Premier League
Manchester City
Community Shield

Mantan striker Arsenal Alan Smith meyakini kampanye Premier League mendatang akan berkembang menjadi perburuan gelar dua kuda lagi antara Arsenal dan Manchester City. Meski terjadi pergolakan manajerial besar-besaran di sejumlah rival papan atas, pundit tersebut yakin juara bertahan asuhan Mikel Arteta memiliki keunggulan penting menjelang musim baru.

  • Dua pesaing memimpin persaingan

    Setelah keberhasilan Arsenal mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun musim lalu, mantan striker Arsenal Smith meyakini perburuan gelar musim mendatang hanya akan melibatkan dua penantang serius. Tim London utara itu tampak tangguh setelah memperkuat skuad dengan Christos Tzolis, Illan Meslier, dan Bruno Guimaraes, sementara para rival utama seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea sama-sama menjalani transisi manajerial. Hal itu membuat Smith yakin bahwa perebutan mahkota juara tetap menjadi duel eksklusif antara tim asuhan Arteta dan rival mereka dari Manchester.

    • Iklan
  • imago-sport-1076350194.jpgAction Plus

    Manchester City menjadi ancaman

    Berbicara kepada Metromelalui BestBettingSites.co.uk, mantan penyerang Arsenal itu berpendapat bahwa gelombang pergantian pelatih di tempat lain tidak akan cukup untuk mengganggu dominasi dua tim teratas.

    Menilai ancaman utama bagi Arsenal, Smith berkata: "Saya pikir Man City adalah penantang utama [untuk Arsenal]. Jelas, mereka punya manajer baru, jadi itu menimbulkan sedikit tanda tanya tentang bagaimana Maresca bisa beradaptasi dengan para pemainnya, tetapi saya tetap melihat mereka sebagai satu-satunya penantang."

    Ia menjelaskan lebih lanjut tentang para pesaing di bawahnya: "Ada banyak tim lain tepat di bawah itu, tetapi untuk saat ini saya akan bilang itu [antara Arsenal dan] City."

  • Prediksi klasemen memperkirakan akan ada persaingan sengit

    Kepergian figur-figur mapan seperti John Stones, Bernardo Silva, dan Nathan Ake, ditambah dengan potensi kepindahan Rodri ke Barcelona, bisa memberi juara bertahan keunggulan yang menentukan.

    Memaparkan prediksinya untuk kasta tertinggi, Smith menjelaskan: "Saya harus memilih Arsenal untuk memenanginya lagi; semoga saja. Lalu City. Manchester United, mereka finis ketiga tahun lalu, dan saya pikir mereka akan lebih baik tahun ini.

    "[Michael] Carrick mulai benar-benar nyaman dengan perannya, jadi mungkin Man United ketiga, Liverpool keempat, dan Chelsea mungkin menjalani musim yang jauh lebih baik daripada terakhir kali mereka di bawah [Xabi] Alonso. Mereka telah membuat beberapa perekrutan bagus, jadi saya melihat itu sebagai lima besar, lalu untuk posisi keenam saya akan mengatakan Aston Villa adalah favorit."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • community shield trophy(C)Getty images

    Laga pembuka Cardiff kian dekat

    Arsenal dan Manchester City akan saling berhadapan akhir pekan ini dalam duel Community Shield di Principality Stadium, Cardiff. Laga pembuka ini memberikan gambaran awal tentang ketajaman taktik dan kesiapan bertanding sebelum tugas di liga domestik dimulai. Pasukan Arteta akan menjamu Coventry City yang baru promosi Jumat depan, sementara tim asuhan Enzo Maresca bersiap menghadapi ujian berat pada laga pembuka melawan Bournemouth dua hari kemudian.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI