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Mantan striker Arsenal Alan Smith memprediksi persaingan dua kuda dalam perebutan gelar Premier League
Dua pesaing memimpin persaingan
Setelah keberhasilan Arsenal mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun musim lalu, mantan striker Arsenal Smith meyakini perburuan gelar musim mendatang hanya akan melibatkan dua penantang serius. Tim London utara itu tampak tangguh setelah memperkuat skuad dengan Christos Tzolis, Illan Meslier, dan Bruno Guimaraes, sementara para rival utama seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea sama-sama menjalani transisi manajerial. Hal itu membuat Smith yakin bahwa perebutan mahkota juara tetap menjadi duel eksklusif antara tim asuhan Arteta dan rival mereka dari Manchester.
- Action Plus
Manchester City menjadi ancaman
Berbicara kepada Metromelalui BestBettingSites.co.uk, mantan penyerang Arsenal itu berpendapat bahwa gelombang pergantian pelatih di tempat lain tidak akan cukup untuk mengganggu dominasi dua tim teratas.
Menilai ancaman utama bagi Arsenal, Smith berkata: "Saya pikir Man City adalah penantang utama [untuk Arsenal]. Jelas, mereka punya manajer baru, jadi itu menimbulkan sedikit tanda tanya tentang bagaimana Maresca bisa beradaptasi dengan para pemainnya, tetapi saya tetap melihat mereka sebagai satu-satunya penantang."
Ia menjelaskan lebih lanjut tentang para pesaing di bawahnya: "Ada banyak tim lain tepat di bawah itu, tetapi untuk saat ini saya akan bilang itu [antara Arsenal dan] City."
Prediksi klasemen memperkirakan akan ada persaingan sengit
Kepergian figur-figur mapan seperti John Stones, Bernardo Silva, dan Nathan Ake, ditambah dengan potensi kepindahan Rodri ke Barcelona, bisa memberi juara bertahan keunggulan yang menentukan.
Memaparkan prediksinya untuk kasta tertinggi, Smith menjelaskan: "Saya harus memilih Arsenal untuk memenanginya lagi; semoga saja. Lalu City. Manchester United, mereka finis ketiga tahun lalu, dan saya pikir mereka akan lebih baik tahun ini.
"[Michael] Carrick mulai benar-benar nyaman dengan perannya, jadi mungkin Man United ketiga, Liverpool keempat, dan Chelsea mungkin menjalani musim yang jauh lebih baik daripada terakhir kali mereka di bawah [Xabi] Alonso. Mereka telah membuat beberapa perekrutan bagus, jadi saya melihat itu sebagai lima besar, lalu untuk posisi keenam saya akan mengatakan Aston Villa adalah favorit."
- (C)Getty images
Laga pembuka Cardiff kian dekat
Arsenal dan Manchester City akan saling berhadapan akhir pekan ini dalam duel Community Shield di Principality Stadium, Cardiff. Laga pembuka ini memberikan gambaran awal tentang ketajaman taktik dan kesiapan bertanding sebelum tugas di liga domestik dimulai. Pasukan Arteta akan menjamu Coventry City yang baru promosi Jumat depan, sementara tim asuhan Enzo Maresca bersiap menghadapi ujian berat pada laga pembuka melawan Bournemouth dua hari kemudian.
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