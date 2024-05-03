PLOT TWIST! Manchester United Dilatih Thomas Tuchel, Erik Ten Hag Ke Bayern Munich?!

Getty/GOALMuhammad Zaki dan Chris BurtonPLOT TWIST! Manchester United Dilatih Thomas Tuchel, Erik Ten Hag Ke Bayern Munich?!Manchester UnitedBayern MunichErik ten HagThomas TuchelHarry KaneBundesligaPremier LeagueBos Manchester United Erik ten Hag masuk daftar opsi Bayern Munich menggantikan Thomas Tuchel.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowTuchel akan tinggalkan Bayern di akhir musimNasib Ten Hag di Man United tak menentuDua pelatih bertukar tempat?Artikel dilanjutkan di bawah ini