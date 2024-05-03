Erik ten Hag Harry KaneGetty/GOAL
Muhammad Zaki dan Chris Burton

PLOT TWIST! Manchester United Dilatih Thomas Tuchel, Erik Ten Hag Ke Bayern Munich?!

Manchester UnitedBayern MunichErik ten HagThomas TuchelHarry KaneBundesligaPremier League

Bos Manchester United Erik ten Hag masuk daftar opsi Bayern Munich menggantikan Thomas Tuchel.

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  • Tuchel akan tinggalkan Bayern di akhir musim
  • Nasib Ten Hag di Man United tak menentu
  • Dua pelatih bertukar tempat?
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