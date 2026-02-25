BOOM! Baru Juga Gacor, Manchester United Mau Ganti Senne Lammens Dengan Kiper Yang Lebih Baik

Senne Lammens mencatat clean sheet pertama Manchester United dalam laga tandang sejak hampir satu tahun ketika armada Michael Carrick menang tipis 1-0 atas Everton, Selasa (24/2) dini hari WIB. Kemenangan Setan Merah memang ditentukan gol tunggal Benjamin Sesko di Hill Dickinson Stadium, namun Lammens tampil begitu perkasa menghadapi gempuran sepak pojok The Toffees sampai-sampai menuai pujian dari manajer tuan rumah David Moyes serta kiper legendaris Man United Edwin van der Sar. Tetapi kendati tampil impresif, posisi kiper asal Belgia itu rupanya belum sepenuhnya aman.

Man United dikabarkan serius memantau Marco Carnesecchi, penjaga gawang andalan Atalanta yang tampil konsisten di Serie A. Dengan tinggi 196 cm, kiper 25 tahun tersebut dikenal dominan di area penalti serta memiliki refleks penyelamatan yang impresif.

Sejak kepergian David de Gea, sektor penjaga gawang Setan Merah kerap dihantui inkonsistensi. Karena itu, pencari bakat United menilai Carnesecchi sebagai sosok ideal untuk menjadi solusi jangka panjang di bawah mistar. Dengan bursa transfer musim panas yang semakin dekat, manajemen tengah mempertimbangkan langkah konkret untuk memboyong sang kiper ke Old Trafford.