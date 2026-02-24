Getty Images
David Moyes memuji 'luar biasa' Senne Lammens setelah kemenangan tipis Manchester United di Everton, di mana kiper tersebut menenangkan 'kekacauan' di area penalti
'Sungguh brilian' Lammens
Pertarungan taktis di babak kedua melihat Everton berusaha mengganggu kiper Belgia dengan mengerumuni kotak penalti enam yard-nya selama serangkaian tendangan bebas. Namun, kiper berusia 23 tahun itu tetap tenang menghadapi pendekatan fisik tersebut, dan berhasil mencatatkan clean sheet pertama di kandang lawan bagi klub sejak Maret lalu. Penampilannya begitu mengesankan hingga mantan manajer United, Moyes, terkesima dengan barisan pertahanan terakhir lawan. Moyes mengakui rencana timnya untuk mengganggu kiper muda itu gagal, mengatakan: "Kiper itu luar biasa. Penyelamatannya dari tendangan Michael Keane, cara dia menangani tendangan sudut."
Hasil ini membuat Setan Merah menyalip Chelsea ke posisi terakhir kualifikasi Liga Champions, menandai pergeseran momentum yang signifikan bagi tim Old Trafford sejak Carrick mengambil alih kendali.
Moyes mengakui 'pemain terbaik di lapangan'
Perjuangan Everton di stadion barunya terus berlanjut, dengan hanya empat kemenangan dari 14 pertandingan liga di venue tersebut, namun Moyes merasa timnya pantas mendapatkan lebih dari pertandingan di mana mereka secara sistematis menargetkan kiper United. Meskipun tekanan, Lammens muncul sebagai pemain terbaik malam itu. "Kami berharap di suatu saat kami bisa mendapatkan...salah satunya dengan tekanan yang kami hadapi dalam situasi tersebut," kata Moyes setelah peluit akhir. "Saya pikir kami akan mendapatkannya, tapi kami tidak. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di lapangan."
Manajer senior itu juga menyinggung perubahan atmosfer bagi The Toffees, menyarankan bahwa tim tamu lebih menikmati lingkungan stadion baru daripada suasana menakutkan di Goodison Park. "Saya pikir ada perubahan - tim lain datang ke sini dan menikmatinya," jelas Moyes. "Ada hal-hal yang berbeda dan kami harus terbiasa. Tapi saya pikir pertandingan kami lebih baik daripada di Goodison. Tim kami lebih baik tahun ini dan jujur saja, kami tidak selalu menang di Goodison."
Carrick memuji ketenangan di tengah kekacauan.
Bagi Michael Carrick, penampilan tersebut menjadi bukti karakter yang sedang ia bangun di dalam tim. Pelatih kepala, yang belum pernah kalah sejak menggantikan Ruben Amorim, menyoroti kemampuan Lammens untuk menjadi kekuatan stabilisasi selama momen-momen paling kritis dalam pertandingan.
"Bagi saya, seorang kiper harus dapat diandalkan dan dipercaya," kata Carrick. "Alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin dia menghilangkan kekacauan dan menenangkan situasi. Saya pikir Senne melakukannya."
Penampilan kiper muda itu juga menarik perhatian legenda klub, saat Edwin van der Sar mengatakan kepada Lammens bahwa cara dia menangani tekanan fisik yang intens adalah ciri khas kiper kelas atas. Orang Belanda itu, yang hadir di pertandingan, berbicara dengan kiper utama United saat ini setelah pertandingan di Sky Sports.
“Halo, Senne, selamat malam, ini Van der Sar,” katanya. “Selamat atas kemenangan, tentu saja sangat penting, dan menurut saya peran Anda dari tendangan sudut, itu sangat buruk.
“Ada delapan, sembilan, atau 12 orang di sekitarmu, jadi itu pertarungan besar. Tapi dengan usiamu, tahun pertama di Premier League, kamu benar-benar bermain luar biasa. Kamu punya penyelamatan bagus, tangan yang kuat, jadi pujian untuk permainanmu secara keseluruhan. Di masa lalu [saat tendangan sudut], kamu hanya punya dua pemain di sekitarmu, jadi kamu punya ruang untuk keluar.
“Tapi dengan ini, kamu tidak punya ruang untuk berlari, kamu harus berdiri di garis dengan delapan, sembilan, atau dua belas orang di depanmu, jadi dia melakukan beberapa tendangan bagus untuk membersihkannya dan tangkapan yang bagus. Selamat atas musim pertamamu di Premier League.”
Dilema Sesko terus berlanjut
Sementara Lammens menutup pintu dengan keras di satu ujung, Sesko membukanya di ujung lainnya. Penandatanganan musim panas senilai £66 juta itu sekali lagi membuktikan nilainya dari bangku cadangan, mencetak gol keenamnya dalam tujuh penampilan untuk memastikan tiga poin. Meskipun sedang dalam performa apik, striker Slovenia ini belum pernah menjadi starter di bawah asuhan Carrick, meski ia tetap profesional dalam perannya. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Bagi saya, yang penting adalah setiap kali saya masuk, saya berusaha membantu tim. Itulah mengapa saya ada di sini. Baik itu lima menit atau 90 menit, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah menunjukkan bahwa saya bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan, dan saya sangat senang dengan itu."
Carrick tetap bersikeras bahwa perkembangan pemain Slovenia ini ditangani dengan benar, meskipun ada desakan dari para penggemar untuk melihatnya dalam starting XI. "Saya mengerti mengapa semua orang membicarakannya dan membuatnya menjadi isu besar, tetapi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ben," kata Carrick. "Saya tidak ada masalah dengan Ben dan dia juga tidak ada masalah. Dia jelas ingin bermain, tapi saya tidak bisa cukup memuji bagaimana dia telah bersikap dan kerja keras yang dia lakukan, serta sikapnya untuk masuk dan melakukan apa yang dia lakukan lagi. Kami telah memiliki percakapan yang sangat baik dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik, dan bagian dari kami adalah membantu dia mengambil langkah-langkah dalam perkembangannya dan mengembangkan dia sebagai pemain."
