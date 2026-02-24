David Moyes memuji 'luar biasa' Senne Lammens setelah kemenangan tipis Manchester United di Everton, di mana kiper tersebut menenangkan 'kekacauan' di area penalti

Bagi Michael Carrick, penampilan tersebut menjadi bukti karakter yang sedang ia bangun di dalam tim. Pelatih kepala, yang belum pernah kalah sejak menggantikan Ruben Amorim, menyoroti kemampuan Lammens untuk menjadi kekuatan stabilisasi selama momen-momen paling kritis dalam pertandingan.

"Bagi saya, seorang kiper harus dapat diandalkan dan dipercaya," kata Carrick. "Alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin dia menghilangkan kekacauan dan menenangkan situasi. Saya pikir Senne melakukannya."

Penampilan kiper muda itu juga menarik perhatian legenda klub, saat Edwin van der Sar mengatakan kepada Lammens bahwa cara dia menangani tekanan fisik yang intens adalah ciri khas kiper kelas atas. Orang Belanda itu, yang hadir di pertandingan, berbicara dengan kiper utama United saat ini setelah pertandingan di Sky Sports.

“Halo, Senne, selamat malam, ini Van der Sar,” katanya. “Selamat atas kemenangan, tentu saja sangat penting, dan menurut saya peran Anda dari tendangan sudut, itu sangat buruk.

“Ada delapan, sembilan, atau 12 orang di sekitarmu, jadi itu pertarungan besar. Tapi dengan usiamu, tahun pertama di Premier League, kamu benar-benar bermain luar biasa. Kamu punya penyelamatan bagus, tangan yang kuat, jadi pujian untuk permainanmu secara keseluruhan. Di masa lalu [saat tendangan sudut], kamu hanya punya dua pemain di sekitarmu, jadi kamu punya ruang untuk keluar.

“Tapi dengan ini, kamu tidak punya ruang untuk berlari, kamu harus berdiri di garis dengan delapan, sembilan, atau dua belas orang di depanmu, jadi dia melakukan beberapa tendangan bagus untuk membersihkannya dan tangkapan yang bagus. Selamat atas musim pertamamu di Premier League.”