Manchester United 'harus mencari manajer baru segera' karena Gary Neville menganggap penunjukan Michael Carrick secara permanen terlalu berisiko

Berbicara dalam acara Monday Night Football diSky Sports, Neville mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses penunjukan manajer: "Manchester United harus segera mencari manajer baru karena mereka tidak tahu bagaimana hasilnya akan berjalan. Namun, hal-hal kecil seperti Thomas Tuchel yang memperpanjang kontraknya dengan Inggris mulai mengurangi opsi bagi Manchester United dan hal itu tidak merugikan peluang Michael untuk mendapatkan pekerjaan tersebut."

Kekhawatiran utama mantan kapten Red Devils ini adalah bahwa United telah mencoba formula merekrut manajer muda atau kurang berpengalaman, khususnya merujuk pada masa jabatan ikon klub lain, Ole Gunnar Solskjaer.

"Jika dia berhasil membawa United ke Liga Champions, akan ada banyak desakan agar dia ditunjuk," tambah Neville. "Saya tidak menentang penunjukannya, saya sangat menyukainya. Tapi saya pikir United harus memilih manajer terbaik yang tersedia. Mereka sudah memiliki manajer muda dan kurang berpengalaman dalam dua pilihan terakhir. Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya datang sebagai mantan pemain dan itu tidak berhasil pada akhirnya. Jadi, saya merasa mengurangi risiko sebanyak mungkin adalah pilihan yang tepat."