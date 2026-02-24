Getty Images Sport
Manchester United 'harus mencari manajer baru segera' karena Gary Neville menganggap penunjukan Michael Carrick secara permanen terlalu berisiko
United bersinar di bawah bos baru
Performa United di bawah asuhan manajer berusia 44 tahun ini sungguh luar biasa, dengan lima kemenangan dari enam pertandingan Premier League yang membawa mereka kembali masuk dalam perbincangan Liga Champions. Rentetan kemenangan ini termasuk dua kemenangan beruntun atas pesaing gelar Manchester City dan Arsenal.
Kemenangan terbaru di bawah asuhan Carrick datang dalam laga sengit 1-0 melawan Everton di Hill Dickinson Stadium, dengan Benjamin Sesko mencetak gol dari bangku cadangan saat United kembali merebut posisi di empat besar. Meskipun ada "demam" yang semakin meningkat di kalangan pendukung untuk melihat Carrick ditunjuk sebagai pelatih permanen, Neville tetap tidak yakin bahwa mantan rekan setimnya itu adalah solusi jangka panjang yang tepat. Pakar Sky Sports ini bersikeras bahwa klub membutuhkan pelatih kepala yang terbukti dan berlevel elit untuk menghindari pengulangan kesalahan masa lalu.
Neville memperingatkan agar tidak mengulangi sejarah.
Berbicara dalam acara Monday Night Football diSky Sports, Neville mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses penunjukan manajer: "Manchester United harus segera mencari manajer baru karena mereka tidak tahu bagaimana hasilnya akan berjalan. Namun, hal-hal kecil seperti Thomas Tuchel yang memperpanjang kontraknya dengan Inggris mulai mengurangi opsi bagi Manchester United dan hal itu tidak merugikan peluang Michael untuk mendapatkan pekerjaan tersebut."
Kekhawatiran utama mantan kapten Red Devils ini adalah bahwa United telah mencoba formula merekrut manajer muda atau kurang berpengalaman, khususnya merujuk pada masa jabatan ikon klub lain, Ole Gunnar Solskjaer.
"Jika dia berhasil membawa United ke Liga Champions, akan ada banyak desakan agar dia ditunjuk," tambah Neville. "Saya tidak menentang penunjukannya, saya sangat menyukainya. Tapi saya pikir United harus memilih manajer terbaik yang tersedia. Mereka sudah memiliki manajer muda dan kurang berpengalaman dalam dua pilihan terakhir. Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya datang sebagai mantan pemain dan itu tidak berhasil pada akhirnya. Jadi, saya merasa mengurangi risiko sebanyak mungkin adalah pilihan yang tepat."
Di balik pencarian Manchester United untuk mencari pengganti
Sementara kebisingan di luar semakin meningkat, Neville mengungkapkan pada awal bulan ini bahwa ia telah mengambil langkah proaktif dengan "berbicara dengan klub" untuk memahami posisi resmi klub terkait lowongan manajerial.
Menyampaikan refleksinya tentang percakapannya dengan pejabat Old Trafford, Neville menjelaskan: "Saya menanyakan kepada klub apa posisi resmi klub sepak bola ini terkait dengan apa yang mereka sampaikan secara publik kepada semua orang. Saya harus akui, jawaban mereka cukup baik. Mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya telah memulai prosesnya sekarang, mulai mencari manajer baru, yang menurut saya tepat. Itu kabar baik karena Anda perlu merencanakan segala hal. Mereka telah memulai proses berbicara dengan dan mempertimbangkan manajer lain, mengumpulkan berbagai data, dan menganalisis siapa yang seharusnya menjadi manajer berikutnya untuk klub sepak bola. Namun, yang mereka katakan adalah mereka tidak akan terburu-buru - terlepas dari kemenangan, seri, atau kekalahan di lapangan dalam beberapa bulan ke depan - untuk melakukan penunjukan. Mereka akan menunggu hingga mendekati akhir musim."
Kualifikasi Liga Champions sudah di depan mata.
Meskipun memiliki keraguan tentang posisi permanen, Neville yakin Carrick akan membawa sepak bola Liga Champions ke Old Trafford musim ini. The Red Devils saat ini unggul tiga poin dari Chelsea dan Liverpool dalam perburuan empat besar, dan Neville percaya bahwa ketiadaan gangguan Eropa bisa membuat mereka bahkan menyalip Aston Villa untuk posisi ketiga.
Dia menambahkan: "Saya pikir mereka bisa finis di posisi ketiga, saya benar-benar yakin mereka bisa finis di posisi ketiga. Beberapa minggu lalu saya katakan bahwa Villa mungkin akan sedikit tergeser. Tim-tim ini [Aston Villa, Chelsea, dan Liverpool] memiliki kompetisi Eropa di depan mereka, dan itu adalah gangguan besar. Manchester United tidak memiliki itu, dan saya pikir mereka berada dalam posisi yang baik. Anda lihat para pemain di lapangan, mereka merayakan kemenangan, mereka terlihat dalam suasana hati yang baik. Mereka menang saat bermain baik, mereka menang saat tidak bermain baik... semua hal yang benar mulai terjadi."
