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Muhammad Zaki dan Richard Mills

Pantun BRUTAL Rasmus Hojlund Untuk Kyle Walker Usai Manchester United Bekap Man City

Manchester UnitedR. HoejlundK. WalkerManchester City vs Manchester UnitedManchester CityPremier League

Rasmus Hojlund menyindir 'akting' Kyle Walker setelah keduanya berseteru di derbi Manchester yang dimenangkan United.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Man United kalahkan Man City 2-1
  • Walker & Hojlund bentrok di lapangan
  • Pantun Hojlund sindir keras Walker
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