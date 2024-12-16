Pantun BRUTAL Rasmus Hojlund Untuk Kyle Walker Usai Manchester United Bekap Man City

Getty/GOALMuhammad Zaki dan Richard MillsPantun BRUTAL Rasmus Hojlund Untuk Kyle Walker Usai Manchester United Bekap Man CityManchester UnitedR. HoejlundK. WalkerManchester City vs Manchester UnitedManchester CityPremier LeagueRasmus Hojlund menyindir 'akting' Kyle Walker setelah keduanya berseteru di derbi Manchester yang dimenangkan United.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniMan United kalahkan Man City 2-1Walker & Hojlund bentrok di lapanganPantun Hojlund sindir keras WalkerGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang