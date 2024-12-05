Manchester United Dilahap Set-Piece Arsenal, Ruben Amorim: Ini Gara-Gara...

Getty Images SportMuhammad ZakiManchester United Dilahap Set-Piece Arsenal, Ruben Amorim: Ini Gara-Gara...Manchester UnitedR. AmorimPremier LeagueArsenal vs Manchester UnitedArsenalRuben Amorim menyalahkan minimnya latihan atas kekalahan Manchester United di tangan Arsenal.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniMan United ditumbangkan Arsenal 2-0Kekalahan perdana Ruben AmorimThe Gunners cetak gol dari dua sepak pojokGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang