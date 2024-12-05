Arsenal FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Manchester United Dilahap Set-Piece Arsenal, Ruben Amorim: Ini Gara-Gara...

Manchester UnitedR. AmorimPremier LeagueArsenal vs Manchester UnitedArsenal

Ruben Amorim menyalahkan minimnya latihan atas kekalahan Manchester United di tangan Arsenal.

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  • Man United ditumbangkan Arsenal 2-0
  • Kekalahan perdana Ruben Amorim
  • The Gunners cetak gol dari dua sepak pojok
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