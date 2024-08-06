Dibuang Manchester United, Anthony Martial Justru Naik Level Ditawari DUA Klub Liga Champions!

GettyMuhammad Zaki dan Ritabrata BanerjeeDibuang Manchester United, Anthony Martial Justru Naik Level Ditawari DUA Klub Liga Champions!Manchester UnitedAnthony MartialChampions LeagueTransfersAtalantaLilleMajor League SoccerPremier LeagueSerie ALigue 1Eks-striker Manchester United Anthony Martial dikabarkan masuk radar dua klub Liga Champions.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowDua klub Liga Champions inginkan MartialJuga dilirik klub-klub AS, Brasil, & Uni Emirat ArabBesiktas & Marseille sudah berminat sejak duluArtikel dilanjutkan di bawah ini