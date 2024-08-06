Anthony Martial Manchester United 2023-24Getty
Muhammad Zaki dan Ritabrata Banerjee

Dibuang Manchester United, Anthony Martial Justru Naik Level Ditawari DUA Klub Liga Champions!

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Eks-striker Manchester United Anthony Martial dikabarkan masuk radar dua klub Liga Champions.

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  • Dua klub Liga Champions inginkan Martial
  • Juga dilirik klub-klub AS, Brasil, & Uni Emirat Arab
  • Besiktas & Marseille sudah berminat sejak dulu
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