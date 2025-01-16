Ternyata, Manchester City Jadi Alasan Pep Guardiola Diceraikan Istrinya Setelah 30 Tahun

Getty Images SportMuhammad Zaki dan Richard MillsTernyata, Manchester City Jadi Alasan Pep Guardiola Diceraikan Istrinya Setelah 30 TahunManchester CityP. GuardiolaPremier LeagueIpswich Town vs Manchester CitySatu keputusan besar Pep Guardiola di Manchester City dikabarkan membuat istrinya, Cristina Serra, "habis kesabaran".Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniGuardiola bercerai dari istrinya, SerraSudah 30 tahun menikahMan City jadi faktor perceraianGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang