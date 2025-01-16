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Ternyata, Manchester City Jadi Alasan Pep Guardiola Diceraikan Istrinya Setelah 30 Tahun

Manchester CityP. GuardiolaPremier LeagueIpswich Town vs Manchester City

Satu keputusan besar Pep Guardiola di Manchester City dikabarkan membuat istrinya, Cristina Serra, "habis kesabaran".

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  • Guardiola bercerai dari istrinya, Serra
  • Sudah 30 tahun menikah
  • Man City jadi faktor perceraian
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