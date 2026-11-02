Tribune Al Ittihad berubah menjadi arena protes terhadap pelatih asal Jerman, Jens Wiessing, setelah timnya gagal bertahan menghadapi Al Ain dari Uni Emirat Arab dan menelan kekalahan telak dengan skor 1-4, dalam laga yang mengungkap sejumlah masalah teknis yang memicu kekesalan para suporter, yang tak ragu melontarkan kritik tajam kepada sang direktur teknik seusai peluit panjang.
Bukan hanya besarnya skor yang menjadi penyebab kemarahan, melainkan juga cara penampilan sang klub tradisional di hadapan lawannya, di samping keputusan-keputusan teknis yang diambil Wiessing selama pertandingan, yang membuka pintu bagi pertanyaan mengenai kemampuannya memimpin tim pada fase mendatang, terutama mengingat pentingnya kompetisi di Liga Champions Asia Elite.