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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Malam kelam: Suporter Al-Ittihad menuntut pemecatan Visinga usai skandal Al-Ain!

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
J. Wissing
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Jerman

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Tribune Al Ittihad berubah menjadi arena protes terhadap pelatih asal Jerman, Jens Wiessing, setelah timnya gagal bertahan menghadapi Al Ain dari Uni Emirat Arab dan menelan kekalahan telak dengan skor 1-4, dalam laga yang mengungkap sejumlah masalah teknis yang memicu kekesalan para suporter, yang tak ragu melontarkan kritik tajam kepada sang direktur teknik seusai peluit panjang.

Bukan hanya besarnya skor yang menjadi penyebab kemarahan, melainkan juga cara penampilan sang klub tradisional di hadapan lawannya, di samping keputusan-keputusan teknis yang diambil Wiessing selama pertandingan, yang membuka pintu bagi pertanyaan mengenai kemampuannya memimpin tim pada fase mendatang, terutama mengingat pentingnya kompetisi di Liga Champions Asia Elite.

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    Kritik pedas dan tuntutan agar pelatih mundur

    Di platform "X", kekalahan Al-Ittihad memicu reaksi penuh amarah dari para pendukungnya, yang mengecam keras cara Fiesing mengelola pertandingan. Sejumlah suporter menggambarkan keputusan-keputusannya dengan ungkapan-ungkapan pedas, bahkan sampai menyebutnya "kriminal", sebagai protes terhadap cara ia menangani laga serta pilihan-pilihan yang ia andalkan.

    Baca juga: Video: Al-Ain mengalahkan Al-Ittihad di Liga Champions Asia Elite

    Sebagian kritik juga tertuju pada susunan pemain yang diturunkan sang pelatih, disertai tuntutan agar pemain Nigeria, George Ilenikhena, diberi peran lebih besar pada pertandingan-pertandingan mendatang dan diandalkan dalam susunan inti, mengingat ia dinilai para pendukung sebagai salah satu opsi yang layak mendapat peluang lebih untuk membuat perbedaan di lini serang.

    Namun seruan paling menonjol yang berulang di kalangan pendukung Al-Ameed adalah tuntutan agar pelatih asal Jerman itu dipecat, karena sebagian besar dari mereka menilai bahwa penampilan tim di hadapan Al-Ain menuntut intervensi segera dari manajemen, alih-alih mempertahankan kondisi teknis saat ini.

  • Kaku membuka keunggulan, empat gol Al Ain lengkap di menit ke-90

    Penderitaan Al Ittihad dimulai sejak dini, setelah Al Ain unggul lewat gol Alejandro Romero "Kaku" pada menit ke-17, melalui tembakan yang luar biasa, sebelum Rafael Rodriguez memperkokoh keunggulan tim Uni Emirat Arab itu dengan menambahkan gol kedua pada menit ke-42, menempatkan tuan rumah di bawah tekanan besar jelang akhir babak pertama.

    Al Ittihad berusaha bangkit pada babak kedua, dan Marwan Al Sahafi berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-53, memanfaatkan umpan dari Houssem Aouar, tetapi Al Ain kembali merebut selisih dua gol hanya lima menit kemudian, ketika bek Al Ittihad Jan Carlo Simic melakukan gol bunuh diri pada menit ke-58.

    Di saat Al Amid mencari peluang untuk memperkecil ketertinggalan lagi, Al Ain mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-90, yang diterjemahkan Matias Palacios menjadi gol keempat, hingga tim tamu memastikan kemenangan dengan skor empat gol berbanding satu.

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    Vicente dalam ujian berat untuk mengembalikan kepercayaan para pendukung Ittihad

    Di klasemen, Al Ain menambah koleksi poinnya menjadi 12 angka, memuncaki Grup Barat Liga Champions Elite Asia secara tunggal, sementara Al Ittihad tetap tertahan di 4 poin pada peringkat kesembilan, sehingga situasinya dalam persaingan menuju fase berikutnya semakin sulit setelah kekalahan menyakitkan di kandang sendiri.

    Hasil ini menempatkan Fessing di bawah tekanan yang kian meningkat, bukan hanya karena hasil berat yang diterima, tetapi juga karena melebarnya jurang antara harapan para suporter dan apa yang ditampilkan tim di atas lapangan.

    Di tengah tuntutan untuk memecatnya dan seruan untuk mengubah pilihan-pilihan taktisnya, laga-laga mendatang akan sangat menentukan dalam merancang masa depannya bersama Al Ameed.

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Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

Saudi Pro League

06 Nov 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

ADNOC Pro League

08 Nov 2026

ALA

ALA