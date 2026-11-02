Di platform "X", kekalahan Al-Ittihad memicu reaksi penuh amarah dari para pendukungnya, yang mengecam keras cara Fiesing mengelola pertandingan. Sejumlah suporter menggambarkan keputusan-keputusannya dengan ungkapan-ungkapan pedas, bahkan sampai menyebutnya "kriminal", sebagai protes terhadap cara ia menangani laga serta pilihan-pilihan yang ia andalkan.

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Sebagian kritik juga tertuju pada susunan pemain yang diturunkan sang pelatih, disertai tuntutan agar pemain Nigeria, George Ilenikhena, diberi peran lebih besar pada pertandingan-pertandingan mendatang dan diandalkan dalam susunan inti, mengingat ia dinilai para pendukung sebagai salah satu opsi yang layak mendapat peluang lebih untuk membuat perbedaan di lini serang.

Namun seruan paling menonjol yang berulang di kalangan pendukung Al-Ameed adalah tuntutan agar pelatih asal Jerman itu dipecat, karena sebagian besar dari mereka menilai bahwa penampilan tim di hadapan Al-Ain menuntut intervensi segera dari manajemen, alih-alih mempertahankan kondisi teknis saat ini.