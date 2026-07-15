Luka Modric mengambil keputusan terkait masa depannya di AC Milan setelah Kroasia tersingkir dari Piala Dunia

MenurutSky Sport Italia, upaya pendekatan yang gigih dan intensif dari jajaran petinggi AC Milan akhirnya membuahkan hasil. Dewan direksi, bersama pelatih kepala baru Ruben Amorim, telah bekerja tanpa lelah untuk meyakinkan sang pemain veteran bahwa ia tetap menjadi bagian penting dari proyek di Lombardy. Amorim, yang baru-baru ini mengambil alih kendali tim, secara terbuka menyatakan keinginannya agar pemain asal Kroasia itu memimpin transisi lini tengahnya.

Modric tidak pernah menyembunyikan rasa sayangnya kepada Rossoneri, karena ia tumbuh besar sebagai pendukung klub tersebut pada era rekan senegaranya, Zvonimir Boban. Meskipun kontraknya sebelumnya secara resmi telah berakhir pada 30 Juni, ikatan emosionalnya dengan klub serta kesempatan untuk bekerja di bawah rezim taktis baru Amorim tampaknya menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk tetap bertahan setidaknya selama satu musim lagi.