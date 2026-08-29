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FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Luis Enrique memuji semangat Paris Saint-Germain setelah comeback telat yang menakjubkan untuk merebut hasil imbang di markas Lille

Luis Enrique
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memuji karakter tanpa henti timnya setelah bermain imbang dramatis 2-2 di markas Lille pada Jumat malam. Juara Eropa yang sedang bertahan itu tampak menuju kekalahan setelah tertinggal dua gol, namun gol-gol pada masa injury time dari Vitinha dan Marquinhos menyelamatkan satu poin yang tak terduga di Stade Pierre-Mauroy.

  • Sang juara menyelamatkan satu poin dramatis

    Lille asuhan Davide Ancelotti tampak sepenuhnya mengendalikan pertandingan setelah gol pembuka dari Hakon Haraldsson dan tembakan melengkung luar biasa dari pemain pengganti Dilane Bakwa. Namun, sepakan jarak jauh Vitinha pada menit ke-91 yang diikuti sundulan Marquinhos pada masa injury time merenggut kemenangan dari tuan rumah di saat-saat terakhir. Kebangkitan dramatis itu menjadi baru kali kedua dalam 60 musim terakhir Ligue 1 ada tim yang terhindar dari kekalahan meski tertinggal dua gol saat memasuki injury time.


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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

    Orang Spanyol itu memuji karakter pantang menyerah

    Enrique menegaskan bahwa sikap pantang menyerah hingga peluit akhir telah menjadi identitas utama skuadnya dalam tiga tahun terakhir. Berbicara kepada PSG TV setelah peluit panjang berbunyi, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Itulah ciri khas tim ini dalam tiga tahun terakhir. Ketika semua orang mengira kami sudah tamat, kami punya kemampuan untuk membalikkannya. Rasanya menyenangkan, kami bahagia.

    "Hari ini, saya pikir kami pantas mendapatkan lebih dari hasil ini, tetapi memang begitulah sepakbola. Sepakbola tidak adil, Anda harus mencetak gol. Saya pikir kami pantas mendapatkan poin ini."

  • Enrique menuntut standar yang lebih tinggi

    Les Parisiens harus menjalani laga ini tanpa winger Ousmane Dembele yang diistirahatkan, sementara Bradley Barcola dicoret di tengah spekulasi kuat yang mengaitkannya dengan kepindahan musim panas ke Liverpool.

    Menanggapi raihan hanya dua poin dari dua pertandingan domestik pembuka mereka, Enrique menambahkan: "Anda mungkin berpikir bahwa dua poin dari dua pertandingan tidak banyak, tetapi ketika Anda mempertimbangkan hasil yang kami dapatkan tahun lalu di Rennes dan Lille, kami sebenarnya meraih satu poin lebih banyak dari dua laga itu. Kami berusaha tetap positif, jelas kami perlu berkembang dan tampil di level yang lebih tinggi. Tetapi saya pikir hari ini tim menunjukkan kemampuannya untuk berjuang hingga menit terakhir."

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

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