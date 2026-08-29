Enrique menegaskan bahwa sikap pantang menyerah hingga peluit akhir telah menjadi identitas utama skuadnya dalam tiga tahun terakhir. Berbicara kepada PSG TV setelah peluit panjang berbunyi, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Itulah ciri khas tim ini dalam tiga tahun terakhir. Ketika semua orang mengira kami sudah tamat, kami punya kemampuan untuk membalikkannya. Rasanya menyenangkan, kami bahagia.

"Hari ini, saya pikir kami pantas mendapatkan lebih dari hasil ini, tetapi memang begitulah sepakbola. Sepakbola tidak adil, Anda harus mencetak gol. Saya pikir kami pantas mendapatkan poin ini."