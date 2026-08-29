AFP
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Luis Enrique memuji semangat Paris Saint-Germain setelah comeback telat yang menakjubkan untuk merebut hasil imbang di markas Lille
Sang juara menyelamatkan satu poin dramatis
Lille asuhan Davide Ancelotti tampak sepenuhnya mengendalikan pertandingan setelah gol pembuka dari Hakon Haraldsson dan tembakan melengkung luar biasa dari pemain pengganti Dilane Bakwa. Namun, sepakan jarak jauh Vitinha pada menit ke-91 yang diikuti sundulan Marquinhos pada masa injury time merenggut kemenangan dari tuan rumah di saat-saat terakhir. Kebangkitan dramatis itu menjadi baru kali kedua dalam 60 musim terakhir Ligue 1 ada tim yang terhindar dari kekalahan meski tertinggal dua gol saat memasuki injury time.
- AFP
Orang Spanyol itu memuji karakter pantang menyerah
Enrique menegaskan bahwa sikap pantang menyerah hingga peluit akhir telah menjadi identitas utama skuadnya dalam tiga tahun terakhir. Berbicara kepada PSG TV setelah peluit panjang berbunyi, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Itulah ciri khas tim ini dalam tiga tahun terakhir. Ketika semua orang mengira kami sudah tamat, kami punya kemampuan untuk membalikkannya. Rasanya menyenangkan, kami bahagia.
"Hari ini, saya pikir kami pantas mendapatkan lebih dari hasil ini, tetapi memang begitulah sepakbola. Sepakbola tidak adil, Anda harus mencetak gol. Saya pikir kami pantas mendapatkan poin ini."
Enrique menuntut standar yang lebih tinggi
Les Parisiens harus menjalani laga ini tanpa winger Ousmane Dembele yang diistirahatkan, sementara Bradley Barcola dicoret di tengah spekulasi kuat yang mengaitkannya dengan kepindahan musim panas ke Liverpool.
Menanggapi raihan hanya dua poin dari dua pertandingan domestik pembuka mereka, Enrique menambahkan: "Anda mungkin berpikir bahwa dua poin dari dua pertandingan tidak banyak, tetapi ketika Anda mempertimbangkan hasil yang kami dapatkan tahun lalu di Rennes dan Lille, kami sebenarnya meraih satu poin lebih banyak dari dua laga itu. Kami berusaha tetap positif, jelas kami perlu berkembang dan tampil di level yang lebih tinggi. Tetapi saya pikir hari ini tim menunjukkan kemampuannya untuk berjuang hingga menit terakhir."
- AFP
Ujian Monaco menanti besar
PSG menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pertahanan setelah gagal memenangi dua laga pembuka liga mereka hanya untuk ketiga kalinya dalam 13 musim terakhir. Juara bertahan itu akan menjamu rivalnya, Monaco, di Parc des Princes akhir pekan depan dengan target menghentikan start tanpa kemenangan mereka. Bentrokan besar tersebut akan menjadi ujian ketangguhan yang krusial bagi pasukan Enrique sebelum kalender domestik terhenti untuk jeda internasional.
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