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Lucescu: Kami Tidak Memanfaatkan Momen Ideal Melawan Al Hilal, Kami Kehilangan Sesuatu yang Penting

Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Champions League Elite
R. Lucescu
Qatar
Arab Saudi
Rumania

"Al Sadd sedang melalui periode sulit setelah jeda internasional"

Razvan Lucescu, pelatih kepala Al Sadd Qatar, mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan timnya di kandang sendiri dari Al Hilal Saudi dengan skor 2-0, Selasa, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

Namun, pelatih asal Rumania itu pada saat yang sama menegaskan bahwa penampilan para pemainnya sudah bagus dan tim hanya kekurangan "keberuntungan serta penyelesaian akhir yang baik pada sentuhan terakhir".

Lucescu mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan, sebagaimana dikutip akun Al Sharq Al Awsat melalui X: "Saya melihat di atas lapangan tim saya bekerja keras dan penuh kesungguhan, bermain berimbang menghadapi lawannya secara langsung dan dengan penuh keberanian, serta menciptakan peluang-peluang penting dan berbahaya, tetapi sayangnya kami tidak memanfaatkan momen-momen tersebut secara optimal".

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  • Perasaan sebelum laga: pujian untuk Al Hilal

    Saat ditanya apakah pertemuan dengan Al Hilal, klub yang pernah dilatihnya, menghadirkan perasaan khusus bagi dirinya, Lucescu menjawab: "Ketika kami berada di dalam lapangan dan sebelum kami bersiap untuk pertandingan, kami tidak memikirkan perasaan atau kenangan semacam itu; kenangan tersebut tetap ada di dalam pikiran kami."

    Ia melanjutkan: "Saya sangat memahami betapa pentingnya era tersebut, tetapi ketika kami masuk ke atmosfer pertandingan, perasaan itu hanya terbatas pada bagaimana kami mempersiapkan dan menyiapkan diri untuk laga tersebut."

    Pelatih asal Rumania itu memuji penampilan fisik dan organisasi permainan yang ditampilkan Al Hilal, dengan mengatakan: "Saya pikir tim-tim di atas lapangan memiliki gaya bermain mereka sendiri, memiliki rencana, organisasi, serangan balik, dan momentum tersendiri. Saya melihat di depan saya sebuah tim yang masuk ke pertandingan dengan motivasi besar, dan memiliki banyak pemain yang mampu berlari serta menutup ruang, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh suhu udara."

    Ia menambahkan: "Terkadang Anda bisa terpengaruh oleh kondisi cuaca dan di lain waktu tidak, dan hal itu sepenuhnya bergantung pada besarnya motivasi yang Anda miliki."

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  • Periode transisi setelah jeda

    Lucescu menyinggung bahwa Al Sadd sedang melalui fase sulit setelah jeda panjang, dan menjelaskan: "Kami juga sedang melewati periode yang aneh setelah jeda panjang ini, terutama dengan kembalinya beberapa pemain dari cedera dan belum tercapainya puncak kesiapan fisik mereka."

    Ia menegaskan: "Secara praktis, kami kini mengulang kembali kerja dan upaya yang telah kami curahkan selama periode persiapan musim panas, tetapi kali ini dalam kondisi yang berbeda."

    Lucescu menekankan bahwa hasil tidak dibangun di atas analisis, melainkan atas apa yang terjadi di dalam lapangan, dengan mengatakan: "Pertandingan selalu ditentukan di atas lapangan hijau. Dan apa yang saya rasakan serta saya lihat dari tim kami adalah semangat yang tinggi dan motivasi yang kuat; kami hanya kehilangan keberuntungan atau penyelesaian akhir yang baik pada sentuhan terakhir, karena upaya yang dikerahkan para pemain di lapangan sangat bagus pada momen-momen tersebut."

    Pelatih asal Rumania itu menutup pernyataannya dengan berkata: "Pada saat-saat seperti ini, kami kekurangan momentum dan keadaan yang berjalan menguntungkan kami, serta berhentinya kebiasaan kami kebobolan dari kesalahan pertama yang kami lakukan. Dan di hadapan situasi serta kondisi semacam itu, kami tidak memiliki pilihan selain reaksi yang kuat, menghadapi, dan bertarung di atas lapangan."



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