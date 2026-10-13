Razvan Lucescu, pelatih kepala Al Sadd Qatar, mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan timnya di kandang sendiri dari Al Hilal Saudi dengan skor 2-0, Selasa, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.
Namun, pelatih asal Rumania itu pada saat yang sama menegaskan bahwa penampilan para pemainnya sudah bagus dan tim hanya kekurangan "keberuntungan serta penyelesaian akhir yang baik pada sentuhan terakhir".
Lucescu mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan, sebagaimana dikutip akun Al Sharq Al Awsat melalui X: "Saya melihat di atas lapangan tim saya bekerja keras dan penuh kesungguhan, bermain berimbang menghadapi lawannya secara langsung dan dengan penuh keberanian, serta menciptakan peluang-peluang penting dan berbahaya, tetapi sayangnya kami tidak memanfaatkan momen-momen tersebut secara optimal".