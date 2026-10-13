Saat ditanya apakah pertemuan dengan Al Hilal, klub yang pernah dilatihnya, menghadirkan perasaan khusus bagi dirinya, Lucescu menjawab: "Ketika kami berada di dalam lapangan dan sebelum kami bersiap untuk pertandingan, kami tidak memikirkan perasaan atau kenangan semacam itu; kenangan tersebut tetap ada di dalam pikiran kami."

Ia melanjutkan: "Saya sangat memahami betapa pentingnya era tersebut, tetapi ketika kami masuk ke atmosfer pertandingan, perasaan itu hanya terbatas pada bagaimana kami mempersiapkan dan menyiapkan diri untuk laga tersebut."

Pelatih asal Rumania itu memuji penampilan fisik dan organisasi permainan yang ditampilkan Al Hilal, dengan mengatakan: "Saya pikir tim-tim di atas lapangan memiliki gaya bermain mereka sendiri, memiliki rencana, organisasi, serangan balik, dan momentum tersendiri. Saya melihat di depan saya sebuah tim yang masuk ke pertandingan dengan motivasi besar, dan memiliki banyak pemain yang mampu berlari serta menutup ruang, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh suhu udara."

Ia menambahkan: "Terkadang Anda bisa terpengaruh oleh kondisi cuaca dan di lain waktu tidak, dan hal itu sepenuhnya bergantung pada besarnya motivasi yang Anda miliki."