Ada malam-malam langka di bawah sorot lampu Anfield ketika pakem taktik luruh menjadi tontonan yang tak terduga. Pada April 2009, saat persaingan perebutan gelar Liga Primer Inggris mencapai titik genting, 44.424 penonton menyaksikan duel delapan gol yang seolah mengabaikan segala prinsip bertahan. Disaksikan dari tribune oleh dua pemilik bersama Liverpool, Tom Hicks dan George Gillett, dua raksasa sepakbola Inggris saling melancarkan serangan hingga keduanya sama-sama kehabisan tenaga.
Liverpool vs Arsenal: Laga klasik saat Andrey Arshavin mencetak empat gol dalam hasil imbang 4-4 di Anfield
- Getty Images Sport
Pengepungan Anfield dan kejutan dari Rusia
Tanpa kapten andalan mereka, Steven Gerrard, tim asuhan Benitez tetap mengawali laga dengan agresif dan memaksa tim tamu asuhan Arsene Wenger bertahan jauh di wilayah sendiri. Dipimpin Torres yang tak kenal lelah, tuan rumah terus menggempur gawang, tetapi Lukasz Fabianski menjadi penghalang yang tak terduga. Setelah mendapat kritik keras menyusul kekalahan di semi-final Piala FA beberapa hari sebelumnya, kiper asal Polandia itu tampil gemilang pada babak pertama. Ia dua kali menggagalkan peluang Torres sebelum menepis tembakan keras Benayoun.
Namun, dalam sepakbola, dominasi jarang membuahkan hasil tanpa ketajaman. Sembilan menit sebelum jeda, Javier Mascherano kehilangan bola saat menguasainya. Samir Nasri dan Cesc Fabregas kemudian membongkar pertahanan tuan rumah, memberi Arshavin kesempatan melepaskan tembakan keras yang membentur bagian bawah mistar dan masuk ke gawang. Didukung gemuruh suara dari Kop selepas jeda, Liverpool membalikkan keadaan dalam sebelas menit. Dirk Kuyt dua kali menjadi pemberi umpan: pertama, ia mengirim umpan silang yang disambut Torres dengan sundulan keras pada menit ke-49, lalu menemukan Benayoun di tiang jauh untuk melambungkan bola melewati Fabianski dengan penyelesaian berani.
- Getty Images Sport
Amukan empat gol dan penyelamatan pada masa injury time
Saat Anfield mulai mencium kemenangan, Arshavin yang berbakat luar biasa justru menjadi momok dalam rentang tiga menit di tengah babak. Pada menit ke-67, pemain Rusia itu merebut bola dari Alvaro Arbeloa yang ragu-ragu, lalu melepaskan tembakan memukau dari jarak 18 meter yang menaklukkan Pepe Reina. Ia kemudian memanfaatkan sapuan Fabio Aurelio yang meleset arah untuk mencetak gol ketiga Arsenal. Namun, kekacauan belum mereda. Dalam dua menit, Torres berputar cepat dan kembali menyamakan kedudukan. Hanya sapuan Kieran Gibbs di garis gawang yang menggagalkan hat-trick pemain Spanyol itu.
Ketika waktu hampir habis, Liverpool bermain habis-habisan dan harus menerima pukulan telak. Berawal dari sepak pojok Liverpool pada menit ke-90, pemain pengganti Theo Walcott memimpin serangan balik kilat dan menyodorkan bola kepada Arshavin untuk mencetak gol keempatnya dengan penyelesaian meyakinkan. Kekalahan membayangi hingga jauh memasuki lima menit tambahan waktu yang menegangkan, sebelum Benayoun berhasil memasukkan bola di tengah kerumunan pemain di kotak penalti untuk menyelamatkan hasil imbang 4-4. Setelah itu, wasit Howard Webb mengabaikan protes terakhir atas handball Abou Diaby.
- AFP
Sambutan tepuk tangan meriah sambil berdiri dan impian yang kian memudar
Saat peluit akhir berbunyi, para pemain yang kelelahan meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan sambil berdiri yang sangat layak mereka terima. Laga ini jelas bukan suguhan bagi para pelatih atau ahli taktik karena diwarnai kesalahan-kesalahan bertahan. Namun, bagi siapa pun pencinta sepakbola, pertandingan ini tetap menjadi tontonan luar biasa berkat talenta istimewa yang ditampilkan.
Namun, bagi Liverpool, kelegaan setelah mencetak gol penyeimbang pada menit-menit akhir menutupi kenyataan pahit. Meski tambahan satu poin membawa mereka melewati Manchester United berkat keunggulan selisih gol, sang juara bertahan asuhan Sir Alex Ferguson masih memiliki dua laga simpanan yang krusial. Pada malam ketika Anfield membutuhkan kendali yang tenang, yang terjadi justru kekacauan yang memukau, membuat ambisi Liverpool meraih gelar terpukul oleh penampilan gemilang Arshavin yang mencetak empat gol.
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