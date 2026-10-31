Tanpa kapten andalan mereka, Steven Gerrard, tim asuhan Benitez tetap mengawali laga dengan agresif dan memaksa tim tamu asuhan Arsene Wenger bertahan jauh di wilayah sendiri. Dipimpin Torres yang tak kenal lelah, tuan rumah terus menggempur gawang, tetapi Lukasz Fabianski menjadi penghalang yang tak terduga. Setelah mendapat kritik keras menyusul kekalahan di semi-final Piala FA beberapa hari sebelumnya, kiper asal Polandia itu tampil gemilang pada babak pertama. Ia dua kali menggagalkan peluang Torres sebelum menepis tembakan keras Benayoun.

Namun, dalam sepakbola, dominasi jarang membuahkan hasil tanpa ketajaman. Sembilan menit sebelum jeda, Javier Mascherano kehilangan bola saat menguasainya. Samir Nasri dan Cesc Fabregas kemudian membongkar pertahanan tuan rumah, memberi Arshavin kesempatan melepaskan tembakan keras yang membentur bagian bawah mistar dan masuk ke gawang. Didukung gemuruh suara dari Kop selepas jeda, Liverpool membalikkan keadaan dalam sebelas menit. Dirk Kuyt dua kali menjadi pemberi umpan: pertama, ia mengirim umpan silang yang disambut Torres dengan sundulan keras pada menit ke-49, lalu menemukan Benayoun di tiang jauh untuk melambungkan bola melewati Fabianski dengan penyelesaian berani.